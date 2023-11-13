Вперёд, на Эльбрус! Автомобильно-велосипедная экскурсия к «горе счастья»

Побывать в мекке альпинистов и насладиться живописными озёрами, ущельями и хребтами

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Эльбрус — высочайшая вершина в Европе, гора с самым запоминающимся на планете «двуглавым» профилем. Он неприступный и скрытный, как магнитом притягивающий облака и тысячи туристов каждый день.

Приглашаю побывать здесь и вас: прокатиться на велосипедах по ущелью, а потом подняться на канатке наверх — к захватывающим дух горным пейзажам.
Вперёд, на Эльбрус! Автомобильно-велосипедная экскурсия к «горе счастья»
Вперёд, на Эльбрус! Автомобильно-велосипедная экскурсия к «горе счастья»
Вперёд, на Эльбрус! Автомобильно-велосипедная экскурсия к «горе счастья»
Вперёд, на Эльбрус! Автомобильно-велосипедная экскурсия к «горе счастья»
Вперёд, на Эльбрус! Автомобильно-велосипедная экскурсия к «горе счастья»
Вперёд, на Эльбрус! Автомобильно-велосипедная экскурсия к «горе счастья»
Вперёд, на Эльбрус! Автомобильно-велосипедная экскурсия к «горе счастья»
Вперёд, на Эльбрус! Автомобильно-велосипедная экскурсия к «горе счастья»
Вперёд, на Эльбрус! Автомобильно-велосипедная экскурсия к «горе счастья»
Вперёд, на Эльбрус! Автомобильно-велосипедная экскурсия к «горе счастья»
Ближайшие даты:
13
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

По перевалам и ущельям

До места старта велосипедной экскурсии мы доберёмся на внедорожниках, по пути любуясь горными пейзажами. Пересев на двухколёсных коней, проедем по Баксанскому и Тызыльскому ущельям с видами на отвесные скалистые горы, субальпийские луга и пещеры. Проедем над «Чёртовым мостом» — узким длинным перешейком, соединяющим два отрога скалы над 200-метровым обрывом. Я расскажу вам об истории этих мест и удивительных находках археологов.

Затем посетим водопад Тызыл-Суу — самый полноводный и мощный в ущелье. Следующая остановка — озеро необыкновенного цвета Гижгит. Обязательно заедем на верхнюю смотровую площадку и сделаем эффектные кадры.

Мне сверху видно всё

Главная цель нашего путешествия — двуглавый Эльбрус. Вы прокатитесь на одном из двух подъёмников на выбор. Канатные дороги Поляны Азау поднимут вас на высоту 3850 м на Эльбрус. Вы увидите снежные пики и ледники Главного Кавказского хребта. А подъёмники Поляны Чегет (открытого типа) позволят максимально прочувствовать атмосферу гор. Отсюда, с соседней с Эльбрусом горы Донгуз-Орунбаши, открывается лучший вид на самую высокую вершину России и Европы. На обратном пути проведём «дегустацию» нарзанов.

На экскурсии я расскажу вам, как Эльбрус стал причиной исчезновения неандертальцев и зачем у подножья горы установлены пушки. Поговорим об отважных альпинистах, происхождении и обычаях местных жителей, а также об уникальных свойствах Эльбруса избавлять горцев от множества недугов.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике Kia Sportage
  • Мы заберём вас из любой точки Кисловодска и отвезём обратно после экскурсии
  • В стоимость включены услуги гида, трансфер, аренда велосипедов и шлемы. Обед и билеты на канатные дороги (1600 руб.) оплачиваются отдельно.
  • Дополнительно можем заехать на термальные источники Гедуко. Стоимость посещения — 400 руб. с человека, стоимость заезда — 1000 руб. с машины.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Особенности формата

  • Возьмите с собой тёплые вещи, солнцезащитные очки и наличные деньги. Наденьте удобную обувь.
  • Велоэкскурсия длится от 40 минут до 1,5 часа. Дорога гравийная, без резких подъёмов и спусков, но иногда нужно переезжать ручьи.
  • Можете взять с собой детей от 7 лет

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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