Побывать в мекке альпинистов и насладиться живописными озёрами, ущельями и хребтами
Приглашаю побывать здесь и вас: прокатиться на велосипедах по ущелью, а потом подняться на канатке наверх — к захватывающим дух горным пейзажам.
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даты
Описание
Что вас ожидает
По перевалам и ущельям
До места старта велосипедной экскурсии мы доберёмся на внедорожниках, по пути любуясь горными пейзажами. Пересев на двухколёсных коней, проедем по Баксанскому и Тызыльскому ущельям с видами на отвесные скалистые горы, субальпийские луга и пещеры. Проедем над «Чёртовым мостом» — узким длинным перешейком, соединяющим два отрога скалы над 200-метровым обрывом. Я расскажу вам об истории этих мест и удивительных находках археологов.
Затем посетим водопад Тызыл-Суу — самый полноводный и мощный в ущелье. Следующая остановка — озеро необыкновенного цвета Гижгит. Обязательно заедем на верхнюю смотровую площадку и сделаем эффектные кадры.
Мне сверху видно всё
Главная цель нашего путешествия — двуглавый Эльбрус. Вы прокатитесь на одном из двух подъёмников на выбор. Канатные дороги Поляны Азау поднимут вас на высоту 3850 м на Эльбрус. Вы увидите снежные пики и ледники Главного Кавказского хребта. А подъёмники Поляны Чегет (открытого типа) позволят максимально прочувствовать атмосферу гор. Отсюда, с соседней с Эльбрусом горы Донгуз-Орунбаши, открывается лучший вид на самую высокую вершину России и Европы. На обратном пути проведём «дегустацию» нарзанов.
На экскурсии я расскажу вам, как Эльбрус стал причиной исчезновения неандертальцев и зачем у подножья горы установлены пушки. Поговорим об отважных альпинистах, происхождении и обычаях местных жителей, а также об уникальных свойствах Эльбруса избавлять горцев от множества недугов.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике Kia Sportage
- Мы заберём вас из любой точки Кисловодска и отвезём обратно после экскурсии
- В стоимость включены услуги гида, трансфер, аренда велосипедов и шлемы. Обед и билеты на канатные дороги (1600 руб.) оплачиваются отдельно.
- Дополнительно можем заехать на термальные источники Гедуко. Стоимость посещения — 400 руб. с человека, стоимость заезда — 1000 руб. с машины.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Особенности формата
- Возьмите с собой тёплые вещи, солнцезащитные очки и наличные деньги. Наденьте удобную обувь.
- Велоэкскурсия длится от 40 минут до 1,5 часа. Дорога гравийная, без резких подъёмов и спусков, но иногда нужно переезжать ручьи.
- Можете взять с собой детей от 7 лет
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.