Эльбрус — высочайшая вершина в Европе, гора с самым запоминающимся на планете «двуглавым» профилем. Он неприступный и скрытный, как магнитом притягивающий облака и тысячи туристов каждый день. Приглашаю побывать здесь и вас: прокатиться на велосипедах по ущелью, а потом подняться на канатке наверх — к захватывающим дух горным пейзажам.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

По перевалам и ущельям

До места старта велосипедной экскурсии мы доберёмся на внедорожниках, по пути любуясь горными пейзажами. Пересев на двухколёсных коней, проедем по Баксанскому и Тызыльскому ущельям с видами на отвесные скалистые горы, субальпийские луга и пещеры. Проедем над «Чёртовым мостом» — узким длинным перешейком, соединяющим два отрога скалы над 200-метровым обрывом. Я расскажу вам об истории этих мест и удивительных находках археологов.

Затем посетим водопад Тызыл-Суу — самый полноводный и мощный в ущелье. Следующая остановка — озеро необыкновенного цвета Гижгит. Обязательно заедем на верхнюю смотровую площадку и сделаем эффектные кадры.

Мне сверху видно всё

Главная цель нашего путешествия — двуглавый Эльбрус. Вы прокатитесь на одном из двух подъёмников на выбор. Канатные дороги Поляны Азау поднимут вас на высоту 3850 м на Эльбрус. Вы увидите снежные пики и ледники Главного Кавказского хребта. А подъёмники Поляны Чегет (открытого типа) позволят максимально прочувствовать атмосферу гор. Отсюда, с соседней с Эльбрусом горы Донгуз-Орунбаши, открывается лучший вид на самую высокую вершину России и Европы. На обратном пути проведём «дегустацию» нарзанов.

На экскурсии я расскажу вам, как Эльбрус стал причиной исчезновения неандертальцев и зачем у подножья горы установлены пушки. Поговорим об отважных альпинистах, происхождении и обычаях местных жителей, а также об уникальных свойствах Эльбруса избавлять горцев от множества недугов.

Организационные детали

Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике Kia Sportage

Мы заберём вас из любой точки Кисловодска и отвезём обратно после экскурсии

В стоимость включены услуги гида, трансфер, аренда велосипедов и шлемы. Обед и билеты на канатные дороги (1600 руб.) оплачиваются отдельно.

Дополнительно можем заехать на термальные источники Гедуко. Стоимость посещения — 400 руб. с человека, стоимость заезда — 1000 руб. с машины.

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Особенности формата