Что вас ожидает:Экскурсии на плато Бермамыт из Кисловодска проводятся в разное время — для того, чтобы проводить закат, мы выезжаем после обеда, а чтобы встретить рассвет — в середине ночи. Также возможны поездки на Бермамыт на целый день и с ночёвкой. Навстречу эстетическо-созерцательным удовольствиямБерём с собою теплую одежду, термос горячего чая, сытный перекус. Когда-то, веке эдак в XIX горцы устраивали сюда поездки для кисловодских отдыхающих: запряженная лошадьми повозка ехала целый день. Но нам нужно успеть доехать до плато Бермамыт к закату, поэтому сменим лошадей на УАЗЫ-Патриоты. Дорога на Бермамыт заслуживает отдельного внимания. Благодаря тому, что в нашем распоряжении половина светового дня, мы в полной мере наслаждаемся красотой окружающей панорамы. На нас обрушивается истинно природное очарование — множество пасущихся лошадей, альпийское разнотравье, смотровые площадки, на которых мы обязательно делаем остановки. «Фабрика» по производству облаковМы приезжаем на конечную точку нашего маршрута. Первое, что просто не может не броситься в глаза — это огромная кухня 🥧 по «приготовлению погоды». Густые лохматые облака, словно шипучая морская пена обволакивают скальные выступы. Именно здесь формируются мощные местные грозы. Температура воздуха начинает резко сдавать свои позиции, устремляясь вниз по шкале. Неспешно утепляемся и отправляемся на прогулку 👣 по смотровым площадкам, коих здесь просто в изобилии – от обыденных до откровенно экстремальных. Тем временем небо начинает приобретать характерную окраску — близится кульминация нашей поездки. Закат на БермамытеА далее начинается то, что трудно описать словами. Любые эпитеты будут жалким подобием того, что происходит в действительности на небосклоне. Поистине захватывающий, страстный, латиноамериканский танец 💃 оттенков, красок и полутонов. Красно-серые, золотисто-розовые, желто-оранжевые градиенты облаков гипнотизируют взгляд. Особые, совершенно ирреальные черты принимает в закатном свете Эльбрус. Словно это уже не существующая в действительности высшая точка Европы, а несмелый акварельный набросок какого-нибудь начинающего художника, на который он пролил немного розовой краски. Водоворот шумных городов с их повседневными стрессами где-то очень далеко, и мое сердце настроено на тишину. Пора собираться в обратный путьНас ждёт сверкающий искусственными огнями Кисловодск. Но пусть он подождет еще немного, ибо картина, которая открывается над нашими головами достойна кисти самого Ван Гога. А звездное небо в горах ⛰️ — это целая отдельная экскурсия ⛳ с неспешным разглядыванием пульсаров, планет и галактик в огромный телескоп.