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Встретить рассвет или закат на плато Бермамыт

Юрий А.
Юрий А. – Гид из Кисловодска
В век автоматизации и информатизации любование солнцем, которое плавно садится за горизонт, обагряя небо золотисто-красноватыми лучами, скорее напоминает пережиток прошлого.

«Да и что особенного в этом ежедневно происходящем природном событии»? – спросите вы.

А что если соединить одно явление природы с другим, и поехать провожать закат на плато Бермамыт, в одно из красивейших мест Карачаево-Черкессии? Это место путешественники часто сравнивают с северо-американским Гранд Каньоном: ассиметричные склоны, каменные столбы, резные каньоны, и конечно же исключительный вид на гору Эльбрус.

Приглашаем в путешествие на комфортабельном внедорожнике на Плато Бермамыт — фантастическая красота на высоте 2592 метра над уровнем моря!
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🔭Обзорная
  • В горы
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Для 1-7 человек

  • 8 800 ₽ за экскурсию

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Встретить рассвет или закат на плато Бермамыт
Встретить рассвет или закат на плато Бермамыт

Что вы увидите

  • видовая площадка возле скифского кургана
  • панорама Эльбруса
  • альпийские луга
  • «Столбы» или «Монахи» — скалы Большого Бермамыта
  • вид на плато Малый Бермамыт
  • вид на Эшкаконское ущелье (глубина 900 м)
  • вид на г. ОргАн (уникальное природное образование — столбчатая отдельность)
Что вас ожидает:Экскурсии на плато Бермамыт из Кисловодска проводятся в разное время — для того, чтобы проводить закат, мы выезжаем после обеда, а чтобы встретить рассвет — в середине ночи. Также возможны поездки на Бермамыт на целый день и с ночёвкой. Навстречу эстетическо-созерцательным удовольствиямБерём с собою теплую одежду, термос горячего чая, сытный перекус. Когда-то, веке эдак в XIX горцы устраивали сюда поездки для кисловодских отдыхающих: запряженная лошадьми повозка ехала целый день. Но нам нужно успеть доехать до плато Бермамыт к закату, поэтому сменим лошадей на УАЗЫ-Патриоты. Дорога на Бермамыт заслуживает отдельного внимания. Благодаря тому, что в нашем распоряжении половина светового дня, мы в полной мере наслаждаемся красотой окружающей панорамы. На нас обрушивается истинно природное очарование — множество пасущихся лошадей, альпийское разнотравье, смотровые площадки, на которых мы обязательно делаем остановки. «Фабрика» по производству облаковМы приезжаем на конечную точку нашего маршрута. Первое, что просто не может не броситься в глаза — это огромная кухня 🥧 по «приготовлению погоды». Густые лохматые облака, словно шипучая морская пена обволакивают скальные выступы. Именно здесь формируются мощные местные грозы. Температура воздуха начинает резко сдавать свои позиции, устремляясь вниз по шкале. Неспешно утепляемся и отправляемся на прогулку 👣 по смотровым площадкам, коих здесь просто в изобилии – от обыденных до откровенно экстремальных. Тем временем небо начинает приобретать характерную окраску — близится кульминация нашей поездки. Закат на БермамытеА далее начинается то, что трудно описать словами. Любые эпитеты будут жалким подобием того, что происходит в действительности на небосклоне. Поистине захватывающий, страстный, латиноамериканский танец 💃 оттенков, красок и полутонов. Красно-серые, золотисто-розовые, желто-оранжевые градиенты облаков гипнотизируют взгляд. Особые, совершенно ирреальные черты принимает в закатном свете Эльбрус. Словно это уже не существующая в действительности высшая точка Европы, а несмелый акварельный набросок какого-нибудь начинающего художника, на который он пролил немного розовой краски. Водоворот шумных городов с их повседневными стрессами где-то очень далеко, и мое сердце настроено на тишину. Пора собираться в обратный путьНас ждёт сверкающий искусственными огнями Кисловодск. Но пусть он подождет еще немного, ибо картина, которая открывается над нашими головами достойна кисти самого Ван Гога. А звездное небо в горах ⛰️ — это целая отдельная экскурсия ⛳ с неспешным разглядыванием пульсаров, планет и галактик в огромный телескоп.
Что входит
  • транспорт
  • услуги гида
Что не входит
  • личные расходы
Встретить рассвет или закат на плато Бермамыт
Встретить рассвет или закат на плато Бермамыт
Встретить рассвет или закат на плато Бермамыт
Встретить рассвет или закат на плато Бермамыт
Встретить рассвет или закат на плато Бермамыт

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Юрий А.
Юрий А.
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