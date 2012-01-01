Андрей проводит ещё 5 экскурсий

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Закат на горе Кабан

Полюбоваться Кисловодском с высоты птичьего полета и познакомиться с историей края

Андрей
Андрей – представитель из Кисловодска
Мы поднимемся на лучшую смотровую площадку Кисловодска, созданную самой природой — гору Кабан.

Вы насладитесь живописным пейзажем с высоты 1281 метра и отдохнете в первозданной природе Джинальского хребта, прогуляетесь 👣 по цветущим лугам и отыщете целебный родник с «богатырской водой».
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • От 2 800 ₽ за экскурсию

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Закат на горе Кабан
Закат на горе Кабан

Что вас ожидает

Джинальский хребет
Кабан-гора возвышается на высоте 1281 метра над уровнем моря 🌊. Увидев ее, вы поймете происхождение названия: гора напомнит вам кабана, который прилег отдохнуть. С этой точки взору откроется неповторимая панорама не только на Кисловодск, но и на его окрестности: городки Подкумок и Ессентуки, а также — на великолепный Эльбрус, горы ⛰️ Бештау, Машук, Юцу, Верблюд 🐪 и другие. Отсюда многоэтажные дома покажутся кирпичиками, а озера — лужицами.

Истории былых времен
Стоя на вершине горы, понимаешь, насколько уникальна кисловодская котловина, в которой с незапамятных лет селились люди. Я проведу вас к родниковому источнику с бодрящей «богатырской водой» и прекрасным альпийским лугам. Вы узнаете об установке поклонного креста на вершине, познакомитесь с историей 📖 нашего края и полюбуетесь тем, как из-за изумрудного кряжа Кабан-горы растекается озеро света.

Организационные детали

  • Дорога в один конец занимает порядка 40 минут. Половина пути проходит по асфальту, другая — по недоступным для обычного автомобиля грунтовым дорогам и полям.
  • Рекомендуется взять с собой теплую одежду и удобную обувь, можно взять перекус, напитки и пустые бутылки для вкусной родниковой воды
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Закат на горе Кабан
Закат на горе Кабан
Закат на горе Кабан
Закат на горе Кабан
Закат на горе Кабан
Закат на горе Кабан
Закат на горе Кабан
Закат на горе Кабан
Закат на горе Кабан
Закат на горе Кабан

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Андрей
Андрей
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Андрей. Экскурсии по живописным горам Кавказа мы водим вместе с моим братом и друзьями. Мы одинаково сильно любим горы, знаем много интересных маршрутов и связанных с ними увлекательных историй. Надеемся на скорую встречу с вами!
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Андрей проводит ещё 5 экскурсий

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