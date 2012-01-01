Андрей проводит ещё 5 экскурсий

Что вас ожидает

Джинальский хребет

Кабан-гора возвышается на высоте 1281 метра над уровнем моря 🌊. Увидев ее, вы поймете происхождение названия: гора напомнит вам кабана, который прилег отдохнуть. С этой точки взору откроется неповторимая панорама не только на Кисловодск, но и на его окрестности: городки Подкумок и Ессентуки, а также — на великолепный Эльбрус, горы ⛰️ Бештау, Машук, Юцу, Верблюд 🐪 и другие. Отсюда многоэтажные дома покажутся кирпичиками, а озера — лужицами.

Истории былых времен

Стоя на вершине горы, понимаешь, насколько уникальна кисловодская котловина, в которой с незапамятных лет селились люди. Я проведу вас к родниковому источнику с бодрящей «богатырской водой» и прекрасным альпийским лугам. Вы узнаете об установке поклонного креста на вершине, познакомитесь с историей 📖 нашего края и полюбуетесь тем, как из-за изумрудного кряжа Кабан-горы растекается озеро света.

Организационные детали