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Замок на воде Шато Эркен и обзорная по Нальчику

Ладья
Ладья – Гид из Кисловодска
Отправляйтесь вместе с нами в поистине сказочный замок 🏰 Шато Эркен, чтобы поближе познакомиться с «кавказской Тосканой», попробуйте ароматное местное вино 🍷 высочайшего качества и посетите столицу Кабардино-Балкарии — город 🏙️ Нальчик с индивидуальной экскурсией.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🧒Подходит для детей
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 9 500 ₽ за экскурсию

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Замок на воде Шато Эркен и обзорная по Нальчику
Замок на воде Шато Эркен и обзорная по Нальчику

Что вы увидите

  • Шато Эркен
  • Панорама хребтов гор Кавказа
  • Городской парк Нальчика
  • Зоопарк (по желанию)
  • Смотровая вышка в виде башни
  • Пейзажи города и гор (канатная дорога) (по желанию)
Шато Эркен — островок Европы на Кавказе
Замок 🏰 «Chateau Erken» (Шато Эркен) — уникальное по своей красоте место, которое расположено в Кабардино–Балкарии на фоне величественного Эльбруса среди виноградных лоз и облагороженных деревьев. Во время экскурсии 🧭 вы узнаете много интересных и полезных фактов, о выращивании винограда и виноделии, свойствах вина, правилах его выбора, хранения и употребления.
Экскурсия ⛳ по столице Кабардино-Балкарии
Нальчик — город 🏙️ с богатейшей историей, множеством культурных и природных памятников. Город 🏙️, расположенный 400-600 м над уровнем моря 🌊, окружен горами Кавказа. Вы увидите панораму хребтов гор ⛰️ Кавказа. В экскурсию ⛳ входит посещение городского парка, который состоит из трёх аллей : Липовой, Центральной и Комсомольской. В верхней его части находится зоопарк 🌳 и смотровая вышка в виде башни. С вышки хорошо видны озёра, курортная часть города, канатная дорога и гора Большая Кизиловка. По горе Малой Кизиловке протянулась канатная дорога. Желающие могут воспользоваться канатной дорогой и насладиться пейзажами города и гор ⛰️.
Важная информация
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Что входит
  • Транспортные услуги
  • Сопровождение гида.
Что не входит
  • Входные билеты: музей — 600 руб., канатная дорога — 300 руб.
  • Личные расходы (напитки, питание, сувениры и пр. ).
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Замок на воде Шато Эркен и обзорная по Нальчику
Замок на воде Шато Эркен и обзорная по Нальчику
Замок на воде Шато Эркен и обзорная по Нальчику
Замок на воде Шато Эркен и обзорная по Нальчику

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Ладья
Ладья
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