Курортный парк

В процессе экскурсии в Железноводск вы посетите городской курортный парк. Он естественным образом образовался на склонах Бештау, горы Железной и Развалки. Прогуляться по тенистым аллеям вдоль фонтанов и питьевых галерей, насладиться видами архитектурных творений прошлых веков.

Электрокары

У вас будет уникальная возможность прокатиться по Железноводскому парку на электрокаре и полюбоваться красотой архитектуры и зелени парка. По каскадной лестнице спуститесь к жемчужине курорта — Железноводскому озеру. Посетите бюветы со Славяновской и Смирновской минеральной водой. Увидите Дворец эмира Бухарского.