Обзорная экскурсия по Железноводску - катание на электрокарах по парку

В ходе нашей увлекательной экскурсии в сопровождении опытного гида посетите г

В ходе нашей увлекательной экскурсии в сопровождении опытного гида посетите г.

Железноводск — грязевой и бальнеологический курорт со множеством минеральных источников, который расположился у подножия горы Железной.

Его называют мини Швейцарией за обилие изумрудной зелени, мягкий климат, целебные воды и восхитительную природу.

Город окружен горами-лакколитами которые придают местному пейзажу неподражаемое очарование.
Обзорная экскурсия по Железноводску - катание на электрокарах по парку
Обзорная экскурсия по Железноводску - катание на электрокарах по парку
Обзорная экскурсия по Железноводску - катание на электрокарах по парку
Обзорная экскурсия по Железноводску - катание на электрокарах по парку
Обзорная экскурсия по Железноводску - катание на электрокарах по парку
Обзорная экскурсия по Железноводску - катание на электрокарах по парку
Обзорная экскурсия по Железноводску - катание на электрокарах по парку

Что вы увидите 🤩

  • Железноводский парк
  • Элегантное здание Пушкинской галереи
  • Дворец эмира Бухарского
  • Каскадную лестницу
  • Железноводское озеро
  • Бюветы со Славянской и Смирновской минеральной водой
  • Горы Лакколиты
Курортный парк
В процессе экскурсии в Железноводск вы посетите городской курортный парк. Он естественным образом образовался на склонах Бештау, горы Железной и Развалки. Прогуляться по тенистым аллеям вдоль фонтанов и питьевых галерей, насладиться видами архитектурных творений прошлых веков.
Электрокары
У вас будет уникальная возможность прокатиться по Железноводскому парку на электрокаре и полюбоваться красотой архитектуры и зелени парка. По каскадной лестнице спуститесь к жемчужине курорта — Железноводскому озеру. Посетите бюветы со Славяновской и Смирновской минеральной водой. Увидите Дворец эмира Бухарского.

Цены на экскурсию

Для группы 1-30 человек
Взрослый
900 ₽
Детский (до 12 лет)
800 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Катание на электрокарах 250 рублей
Место начала и завершения
Кисловодск Колоннада
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, четверг в 14:00. Воскресение в 9:00 и 14:00
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Вторник, четверг в 14:00. Воскресение в 9:00 и 14:00

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