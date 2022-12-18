Прилетев в Минеральные Воды, устав с дороги, не всегда хочется думать, как провести остаток дня. Мы берем ваш досуг на себя! Предлагаем объединить поездку по красивым локациям Кисловодска с трансфером из аэропорта до отеля. Проедем через центр Кисловодска и побываем в его окрестностях на водопадах, скалах и смотровой площадке с видом на Эльбрус.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Из аэропорта — к достопримечательностям Кисловодска

Мы встретим вас в аэропорту на комфортабельном автомобиле. По дороге из Минеральных Вод, которая займет примерно час, вы полюбуетесь горными пейзажами, проедете мимо Железноводска и Ессентуков.

Оказавшись в Кисловодске, по желанию перекусим, а затем отправимся изучать живописные окрестности города. Маршрут может меняться в соответствии с вашими предпочтениями, но основные локации, которые мы рекомендуем, следующие:

Гора Кольцо, отличная фотозона с потрясающими видами;

Медовые водопады, которые зимой частично покрываются голубыми льдами и про «вкусное» название которых вам расскажет гид. Здесь же при желании сможете прокатиться на зиплайне;

Чайный домик, если захотите согреться чаем или пообедать;

Замок коварства и любви, о котором ходят легенды;

Лермонтовская скала, где произошла дуэль из «Героя нашего времени»;

Смотровая с видом на Эльбрус с плато Шаджатмаз.

По завершении экскурсии гид отвезет вас в отель.

Организационные детали

В переписке просим указать: дату и номер рейса, время прилета, адрес вашего отеля, количество человек и примерный объем багажа.

Как проходит экскурсия

Экскурсию проведет один из гидов нашей команды

Транспорт — внедорожник или микроавтобус в зависимости от размера группы

Дополнительные расходы