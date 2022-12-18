Мы встретим вас в аэропорту на комфортабельном автомобиле. По дороге из Минеральных Вод, которая займет примерно час, вы полюбуетесь горными пейзажами, проедете мимо Железноводска и Ессентуков.
Оказавшись в Кисловодске, по желанию перекусим, а затем отправимся изучать живописные окрестности города. Маршрут может меняться в соответствии с вашими предпочтениями, но основные локации, которые мы рекомендуем, следующие:
По завершении экскурсии гид отвезет вас в отель.
В переписке просим указать: дату и номер рейса, время прилета, адрес вашего отеля, количество человек и примерный объем багажа.