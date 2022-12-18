Знакомство с Кисловодском: трансфер из аэропорта + обзорная экскурсия

Совместить дорогу в отель с путешествием по ключевым природным местам

Прилетев в Минеральные Воды, устав с дороги, не всегда хочется думать, как провести остаток дня.

Мы берем ваш досуг на себя! Предлагаем объединить поездку по красивым локациям Кисловодска с трансфером из аэропорта до отеля.

Проедем через центр Кисловодска и побываем в его окрестностях на водопадах, скалах и смотровой площадке с видом на Эльбрус.
Знакомство с Кисловодском: трансфер из аэропорта + обзорная экскурсия
Знакомство с Кисловодском: трансфер из аэропорта + обзорная экскурсия
Знакомство с Кисловодском: трансфер из аэропорта + обзорная экскурсия
Знакомство с Кисловодском: трансфер из аэропорта + обзорная экскурсия
Знакомство с Кисловодском: трансфер из аэропорта + обзорная экскурсия
Знакомство с Кисловодском: трансфер из аэропорта + обзорная экскурсия
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Из аэропорта — к достопримечательностям Кисловодска

Мы встретим вас в аэропорту на комфортабельном автомобиле. По дороге из Минеральных Вод, которая займет примерно час, вы полюбуетесь горными пейзажами, проедете мимо Железноводска и Ессентуков.

Оказавшись в Кисловодске, по желанию перекусим, а затем отправимся изучать живописные окрестности города. Маршрут может меняться в соответствии с вашими предпочтениями, но основные локации, которые мы рекомендуем, следующие:

  • Гора Кольцо, отличная фотозона с потрясающими видами;
  • Медовые водопады, которые зимой частично покрываются голубыми льдами и про «вкусное» название которых вам расскажет гид. Здесь же при желании сможете прокатиться на зиплайне;
  • Чайный домик, если захотите согреться чаем или пообедать;
  • Замок коварства и любви, о котором ходят легенды;
  • Лермонтовская скала, где произошла дуэль из «Героя нашего времени»;
  • Смотровая с видом на Эльбрус с плато Шаджатмаз.

По завершении экскурсии гид отвезет вас в отель.

Организационные детали

В переписке просим указать: дату и номер рейса, время прилета, адрес вашего отеля, количество человек и примерный объем багажа.

Как проходит экскурсия

  • Экскурсию проведет один из гидов нашей команды
  • Транспорт — внедорожник или микроавтобус в зависимости от размера группы

Дополнительные расходы

  • Обед в кафе
  • Курортный сбор на Медовых водопадах — 100 руб. /человек
  • Зиплайн — 1100 руб. /человек

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у аэропорта Минеральных Вод
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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