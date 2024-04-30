Кавказ для любителей экстрима в мини-группе
Авторский тур в Кисловодске

Прокатиться на лошадях, залезть на скалу, поймать волну и выбрать ещё одну активность на свой вкус

Путешествие для тех, кому нужны острые ощущения, ветер в волосах и максимум активности! Для вас мы подготовили два урока по скалолазанию, тренировку верховой езды с инструктором, сезонный рафтинг по горной реке и треккинги. Ещё одну активность вы выберете сами — полёт на параплане или катание на квадроциклах. Жить будем в Кисловодске или в горах — это тоже на ваше усмотрение.

Не думайте, устройте себе экспресс-перезагрузку и наполнитесь яркими эмоциями прямо в эти выходные! А о комфортном транспорте, проживании и вашем досуге позаботимся мы.
Кавказ для любителей экстрима в мини-группе
Кавказ для любителей экстрима в мини-группе
Кавказ для любителей экстрима в мини-группе
Ближайшие даты:
2
мая
3
мая
4
мая
5
мая
6
мая
7
мая
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мая
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даты

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет40 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возможно организовать путешествие только для вашей компании и в другие даты, если вас от 4 человек. Участие с детьми любого возраста.

Проживание. В гостинице «Старый Замок» в Кисловодске в 2-местных номерах. Детей подселяем в номер к родителям на дополнительное место. Возможен выбор другого отеля в той же ценовой категории и организация проживания в горах. Одноместное размещение с доплатой.

Питание. Включены завтраки со 2-го дня. Дополнительно оплачиваются обеды и ужины в кафе.

Дети. С любого возраста в сопровождении законных представителей.

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать на Кавказ

Встретим вас в аэропорту Минеральные Воды и отвезём в отель. Если вы приехали раньше, заберём вас из точки по договорённости в Кисловодске.

Добро пожаловать на КавказДобро пожаловать на КавказДобро пожаловать на КавказДобро пожаловать на КавказДобро пожаловать на КавказДобро пожаловать на Кавказ
2 день

Скалолазание, треккинги и рафтинг

После сытного кавказского завтрака отправимся к Сырной пещере и скалам. Вы увидите песчаную гору с причудливым рельефом и впадинами, скульпторами которой являются ветер и осадки. Здесь совершим лёгкий треккинг, после чего вас ждёт урок по скалолазанию для начинающих (не более 5 метров). Сделаем фото на память и продолжим знакомиться с Кавказом на бурной реке с веслом в руках на рафте.

Подкрепившись, дойдём до древнего храма Святого Георгия, который, предположительно, находится на месте столицы Аланского государства. Закрепим впечатления вкусным ужином в кафе на ваш выбор. Гид порекомендует места.

Скалолазание, треккинги и рафтингСкалолазание, треккинги и рафтингСкалолазание, треккинги и рафтингСкалолазание, треккинги и рафтингСкалолазание, треккинги и рафтингСкалолазание, треккинги и рафтинг
3 день

Скалолазание, катание на лошадях и другие экстремальные развлечения

На сегодня запланирована вторая тренировка по скалолазанию, но уже посложнее — от 15 метров. Доступно 3 маршрута разных уровней сложности. Подходящий для вас вариант определяет инструктор по вашей подготовке. Далее отправимся на урок по верховой езде, чтобы в полной мере ощутить себя горцем на коне! Прокатимся на лошадях среди вершин и почувствуем себя увереннее в седле.

Во второй половине дня активность на выбор — полёт на параплане или поездка по горным тропам и рекам на квадроцикле. Перед отъездом ещё успеем прогуляться по парку в Кисловодске. А после ужина проводим вас в аэропорт.

Скалолазание, катание на лошадях и другие экстремальные развлеченияСкалолазание, катание на лошадях и другие экстремальные развлеченияСкалолазание, катание на лошадях и другие экстремальные развлеченияСкалолазание, катание на лошадях и другие экстремальные развлеченияСкалолазание, катание на лошадях и другие экстремальные развлеченияСкалолазание, катание на лошадях и другие экстремальные развлеченияСкалолазание, катание на лошадях и другие экстремальные развлечения

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансфер из/в аэропорт Минеральные Воды
  • Все переезды по программе на комфортабельном внедорожнике/минивэне
  • Сопровождение гидом
  • Рафтинг с фотосессией
  • Скалолазание
  • Полёт на параплане или поездка на квадроциклах
  • Катание на лошадях с обучением верховой езде
  • Треккинги
Что не входит в цену
  • Билеты до аэропорта Минеральные Воды или Кисловодска и обратно
  • Обеды и ужины
  • Одноместное размещение - по запросу
  • Возможно провести индивидуальный тур только для вашей компании от 4 до 6 человек в удобные для вас даты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Минеральные Воды или г. Кисловодск, вечером
Завершение: Аэропорт Минеральные Воды или г. Кисловодск, после ужина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Кисловодска

ИндивидуальныеГрупповыеМожно с детьмиЛетниеПрирода и пейзажиГорыАктивный отдыхКавказВыездныеТреккинг и походыВсе туры3-дневные турыКисловодский паркПопулярные местаКонные прогулкиЖивотныеНа микроавтобусе

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