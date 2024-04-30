Прокатиться на лошадях, залезть на скалу, поймать волну и выбрать ещё одну активность на свой вкус
Не думайте, устройте себе экспресс-перезагрузку и наполнитесь яркими эмоциями прямо в эти выходные! А о комфортном транспорте, проживании и вашем досуге позаботимся мы.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|40 000 ₽
Описание
Организационные детали
Возможно организовать путешествие только для вашей компании и в другие даты, если вас от 4 человек. Участие с детьми любого возраста.
Проживание. В гостинице «Старый Замок» в Кисловодске в 2-местных номерах. Детей подселяем в номер к родителям на дополнительное место. Возможен выбор другого отеля в той же ценовой категории и организация проживания в горах. Одноместное размещение с доплатой.
Питание. Включены завтраки со 2-го дня. Дополнительно оплачиваются обеды и ужины в кафе.
Дети. С любого возраста в сопровождении законных представителей.
Программа тура по дням
Добро пожаловать на Кавказ
Встретим вас в аэропорту Минеральные Воды и отвезём в отель. Если вы приехали раньше, заберём вас из точки по договорённости в Кисловодске.
Скалолазание, треккинги и рафтинг
После сытного кавказского завтрака отправимся к Сырной пещере и скалам. Вы увидите песчаную гору с причудливым рельефом и впадинами, скульпторами которой являются ветер и осадки. Здесь совершим лёгкий треккинг, после чего вас ждёт урок по скалолазанию для начинающих (не более 5 метров). Сделаем фото на память и продолжим знакомиться с Кавказом на бурной реке с веслом в руках на рафте.
Подкрепившись, дойдём до древнего храма Святого Георгия, который, предположительно, находится на месте столицы Аланского государства. Закрепим впечатления вкусным ужином в кафе на ваш выбор. Гид порекомендует места.
Скалолазание, катание на лошадях и другие экстремальные развлечения
На сегодня запланирована вторая тренировка по скалолазанию, но уже посложнее — от 15 метров. Доступно 3 маршрута разных уровней сложности. Подходящий для вас вариант определяет инструктор по вашей подготовке. Далее отправимся на урок по верховой езде, чтобы в полной мере ощутить себя горцем на коне! Прокатимся на лошадях среди вершин и почувствуем себя увереннее в седле.
Во второй половине дня активность на выбор — полёт на параплане или поездка по горным тропам и рекам на квадроцикле. Перед отъездом ещё успеем прогуляться по парку в Кисловодске. А после ужина проводим вас в аэропорт.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансфер из/в аэропорт Минеральные Воды
- Все переезды по программе на комфортабельном внедорожнике/минивэне
- Сопровождение гидом
- Рафтинг с фотосессией
- Скалолазание
- Полёт на параплане или поездка на квадроциклах
- Катание на лошадях с обучением верховой езде
- Треккинги
Что не входит в цену
- Билеты до аэропорта Минеральные Воды или Кисловодска и обратно
- Обеды и ужины
- Одноместное размещение - по запросу
- Возможно провести индивидуальный тур только для вашей компании от 4 до 6 человек в удобные для вас даты