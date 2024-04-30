Возможно организовать путешествие только для вашей компании и в другие даты, если вас от 4 человек. Участие с детьми любого возраста.

Проживание. В гостинице «Старый Замок» в Кисловодске в 2-местных номерах. Детей подселяем в номер к родителям на дополнительное место. Возможен выбор другого отеля в той же ценовой категории и организация проживания в горах. Одноместное размещение с доплатой.

Питание. Включены завтраки со 2-го дня. Дополнительно оплачиваются обеды и ужины в кафе.

Дети. С любого возраста в сопровождении законных представителей.