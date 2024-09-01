На Рождество – экскурсии в Клине

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Клине, цены от 4 900 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Клин по следам Чайковского и Щелкунчика
Пешая
24 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Клин по следам Чайковского и Щелкунчика
Познакомиться с древним городом и узнать его славную историю
Начало: В городе Клин, на ул. Литейная
Сегодня в 15:30
Завтра в 09:00
8 000 за всё до 6 чел.
Клин зовёт
Пешая
скидка
10%
6 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Клин зовёт: индивидуальная экскурсия по историческому центру
Прогулка по Клину раскроет вам его многовековую историю, архитектурные шедевры и живописные виды. Идеально для первого знакомства с городом Чайковского
Начало: Возле Торговых рядов
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
62225 600 за всё до 10 чел.
В Клин - на пивоваренный завод (18+)
2 часа
Индивидуальная
В Клин - на пивоваренный завод (18+)
Хотите узнать секреты пивоварения? Посетите пивоваренный завод в Клине и насладитесь дегустацией уникальных сортов пива в уютном ресторане
Начало: В городе Клин
14 окт в 10:00
15 окт в 10:00
4 900 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    1 сентября 2024
    Клин зовёт
    Спасибо Павлу за прогулку по городу, он сделал наш день насыщенным и запоминающимся 👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻 Сейчас центр активно ремонтируют. Планируем вернуться через год и посмотреть на всю эту красоту еще раз
  • Е
    Екатерина
    1 сентября 2024
    Клин зовёт
    Мы в восторге! Огромное спасибо Павлу за экскурсию! Оказывается, в Клину есть что посмотреть и о чем послушать. Рассказ был и
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    информативный, и интересный. Мы посмотрели и исторический центр. При этом Павел показывал нам фотографии и можно было смотреть, что изменилось, что осталось прежним. Зашли в несколько старинных церквей и полюбовались прекрасными видами природы. В общем, рекомендую. За пару часов Клие точно перестанет быть в ваших глазах очередным провинциальным городом!

  • Е
    Елена
    30 августа 2024
    Клин по следам Чайковского и Щелкунчика
    Мы были вдвоем с подругой! Прекрасная экскурсия и экскурсовод. За 2 часа экскурсии мы узнали очень много о городе. Дмитрий прекрасно чувствует людей и то, что им интересно, моментально реагирует на настроение и запрос клиентов!
    Мы были вдвоем с подругой! Прекрасная экскурсия и экскурсовод. За 2 часа экскурсии мы узнали очень
  • О
    Ольга
    17 августа 2024
    Клин зовёт
    Прекрасная экскурсия с Павлом! Очень интересно, информативно. Павел очень приятный экскурсовод. Еще хочу отметить, что Павел очень аккуратно подстроил экскурсию под моих немолодых бабушек (темп и наличие скамеек 👍)
  • О
    Ольга
    1 июля 2024
    Клин по следам Чайковского и Щелкунчика
    Очень понравилась экскурсия по Клину с гидом Марией! Несмотря на жару, прекрасно провели время в городе и узнали много интересного.
    Очень понравилась экскурсия по Клину с гидом Марией! Несмотря на жару, прекрасно провели время в городе и узнали много интересногоОчень понравилась экскурсия по Клину с гидом Марией! Несмотря на жару, прекрасно провели время в городе и узнали много интересногоОчень понравилась экскурсия по Клину с гидом Марией! Несмотря на жару, прекрасно провели время в городе и узнали много интересногоОчень понравилась экскурсия по Клину с гидом Марией! Несмотря на жару, прекрасно провели время в городе и узнали много интересногоОчень понравилась экскурсия по Клину с гидом Марией! Несмотря на жару, прекрасно провели время в городе и узнали много интересного
  • Т
    Татьяна
    24 июня 2024
    Клин по следам Чайковского и Щелкунчика
    Очень понравилась экскурсия в Клину!!! Дмитрий хорошо и понятно рассказывал про город, его значимые события и известных людей. Интересный маршрут
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    продуман и логически выстроен. Хочется отметить у экскурсовода отличное знание исторических данных. Буду ещё обращаться к Дмитрию за экскурсиями по другим городам Подмосковья

Ответы на вопросы от путешественников по Клину в категории «На Рождество»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Клине
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Клин по следам Чайковского и Щелкунчика
  2. Клин зовёт
  3. В Клин - на пивоваренный завод (18+)
Какие места ещё посмотреть в Клине
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Торговые Ряды
  2. Соборная площадь
  3. Успенская Церковь
  4. Воскресенская церковь
  5. Клинское Подворье
  6. Троицкий собор
Сколько стоит экскурсия по Клину в октябре 2024
Сейчас в Клине в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 4 900 до 8 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 30 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Забронируйте экскурсию в Клине на 2024 год на рождество, 30 ⭐ отзывов, цены от 4900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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