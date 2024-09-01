Е Елена Клин зовёт Спасибо Павлу за прогулку по городу, он сделал наш день насыщенным и запоминающимся 👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻 Сейчас центр активно ремонтируют. Планируем вернуться через год и посмотреть на всю эту красоту еще раз

Е Екатерина Клин зовёт читать дальше информативный, и интересный. Мы посмотрели и исторический центр. При этом Павел показывал нам фотографии и можно было смотреть, что изменилось, что осталось прежним. Зашли в несколько старинных церквей и полюбовались прекрасными видами природы. В общем, рекомендую. За пару часов Клие точно перестанет быть в ваших глазах очередным провинциальным городом! Мы в восторге! Огромное спасибо Павлу за экскурсию! Оказывается, в Клину есть что посмотреть и о чем послушать. Рассказ был и

Е Елена Клин по следам Чайковского и Щелкунчика Мы были вдвоем с подругой! Прекрасная экскурсия и экскурсовод. За 2 часа экскурсии мы узнали очень много о городе. Дмитрий прекрасно чувствует людей и то, что им интересно, моментально реагирует на настроение и запрос клиентов!

О Ольга Клин зовёт Прекрасная экскурсия с Павлом! Очень интересно, информативно. Павел очень приятный экскурсовод. Еще хочу отметить, что Павел очень аккуратно подстроил экскурсию под моих немолодых бабушек (темп и наличие скамеек 👍)

О Ольга Клин по следам Чайковского и Щелкунчика Очень понравилась экскурсия по Клину с гидом Марией! Несмотря на жару, прекрасно провели время в городе и узнали много интересного.