2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Клин по следам Чайковского и Щелкунчика
Познакомиться с древним городом и узнать его славную историю
Начало: В городе Клин, на ул. Литейная
Сегодня в 15:30
Завтра в 09:00
8 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Клин зовёт: индивидуальная экскурсия по историческому центру
Прогулка по Клину раскроет вам его многовековую историю, архитектурные шедевры и живописные виды. Идеально для первого знакомства с городом Чайковского
Начало: Возле Торговых рядов
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
62225 600₽ за всё до 10 чел.
2 часа
Индивидуальная
В Клин - на пивоваренный завод (18+)
Хотите узнать секреты пивоварения? Посетите пивоваренный завод в Клине и насладитесь дегустацией уникальных сортов пива в уютном ресторане
Начало: В городе Клин
14 окт в 10:00
15 окт в 10:00
4 900₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена1 сентября 2024Спасибо Павлу за прогулку по городу, он сделал наш день насыщенным и запоминающимся 👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻 Сейчас центр активно ремонтируют. Планируем вернуться через год и посмотреть на всю эту красоту еще раз
- ЕЕкатерина1 сентября 2024Мы в восторге! Огромное спасибо Павлу за экскурсию! Оказывается, в Клину есть что посмотреть и о чем послушать. Рассказ был и
- ЕЕлена30 августа 2024Мы были вдвоем с подругой! Прекрасная экскурсия и экскурсовод. За 2 часа экскурсии мы узнали очень много о городе. Дмитрий прекрасно чувствует людей и то, что им интересно, моментально реагирует на настроение и запрос клиентов!
- ООльга17 августа 2024Прекрасная экскурсия с Павлом! Очень интересно, информативно. Павел очень приятный экскурсовод. Еще хочу отметить, что Павел очень аккуратно подстроил экскурсию под моих немолодых бабушек (темп и наличие скамеек 👍)
- ООльга1 июля 2024Очень понравилась экскурсия по Клину с гидом Марией! Несмотря на жару, прекрасно провели время в городе и узнали много интересного.
- ТТатьяна24 июня 2024Очень понравилась экскурсия в Клину!!! Дмитрий хорошо и понятно рассказывал про город, его значимые события и известных людей. Интересный маршрут
Ответы на вопросы от путешественников по Клину в категории «На Рождество»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Клине
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Клине
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
Сколько стоит экскурсия по Клину в октябре 2024
Сейчас в Клине в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 4 900 до 8 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 30 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Забронируйте экскурсию в Клине на 2024 год на рождество, 30 ⭐ отзывов, цены от 4900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь