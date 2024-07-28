11 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Клин: рождение «Щелкунчика» - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир Чайковского, посетив места, где он жил и творил. Откройте для себя музей елочной игрушки и насладитесь атмосферой праздника круглый год
Начало: У метро "Филатов луг" или "Саларьево"
17 авг в 08:00
25 авг в 08:00
16 450₽ за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Клин по следам Чайковского и Щелкунчика
Познакомиться с древним городом и узнать его славную историю
Начало: В городе Клин, на ул. Литейная
7 авг в 16:00
9 авг в 09:00
8 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
20%
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Клин зовёт: индивидуальная экскурсия по историческому центру
Прогулка по Клину раскроет вам его многовековую историю, архитектурные шедевры и живописные виды. Идеально для первого знакомства с городом Чайковского
Начало: Возле Торговых рядов
Завтра в 11:00
9 авг в 11:00
65005 200₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлина28 июля 2024Замечательная экскурсия! Понравилось, что рассказ экскурсовода был очень динамичным, дополненный множеством фотографий. Мы узнали много новых фактах о знаменитых людях,
- ИИгорь28 июля 2024Большой рассказ о небольшом городе. доступным языком,с приведением большого количества цитат, с осмотром наиболее интересных исторических мест. Большое спасибо Павлу за увлекательную прогулку.
- ННаталия14 июля 2024Провели чудесный день в Клину) Дмитрий аккуратно довёз, внимательно всё спланировал, учёл наши пожелания до поездки, но и легко подстроился
- ООльга1 июля 2024Очень понравилась экскурсия по Клину с гидом Марией! Несмотря на жару, прекрасно провели время в городе и узнали много интересного.
- ТТатьяна24 июня 2024Очень понравилась экскурсия в Клину!!! Дмитрий хорошо и понятно рассказывал про город, его значимые события и известных людей. Интересный маршрут
- ЛЛюдмила18 июня 202418 июня прошла в Клину" по следам Чайковского и Щелкунчика" с Дмитрием. Рассказ об истории города понравился, Дмитрий говорил не
- ААлла19 апреля 2024Мы сестрой очень довольны организацией и проведением экскурсии. Дмитрий основательно подошёл к этапу организации поездки, разработал программу с учетом наших
- ННаталья14 апреля 2024Дмитрий встретил нас на месте назначения, рассказал много интересного. Компания наша была разновозрастная, подобрал к каждому свой ключ. Дети и взрослые остались очень довольны. С удовольствием рекомендуем Дмитрия как ответственного, знающего, интеллигентного рассказчика и проводника
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