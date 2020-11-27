Как добраться до Когалыма на самолёте
В Когалыме 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Kogalym International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Когалыма
- Когалым KGPKogalym International Airport
Самые дешёвые билеты в Когалым из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|27.11.2020
|из 🇷🇺Москвы
|2 885
|3ч 20м
|21.12.2020
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|3 760
|30ч 35м (⇵1)
|27.10.2020
|из 🇷🇺Тюмени
|4 170
|8ч 25м (⇵1)
|19.11.2020
|из 🇷🇺Уфы
|4 170
|23ч 10м (⇵1)
|23.12.2020
|из 🇷🇺Воронежа
|4 188
|40ч 35м (⇵1)
|25.11.2020
|из 🇷🇺Краснодара
|4 230
|32ч 35м (⇵1)
|23.11.2020
|из 🇷🇺Казани
|4 279
|32ч 50м (⇵1)
|05.11.2020
|из 🇷🇺Махачкалы
|4 470
|15ч 35м (⇵1)
|15.11.2020
|из 🇷🇺Ставрополя
|4 570
|15ч (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇷🇺Набережных Челнов (Нижнекамск)
|4 693
|14ч 55м (⇵1)
|22.10.2020
|из 🇷🇺Волгограда
|4 723
|11ч 55м (⇵1)
|28.12.2020
|из 🇷🇺Ростова-на-Дону
|4 734
|32ч 30м (⇵1)
|20.12.2020
|из 🇷🇺Калининграда
|4 828
|14ч 50м (⇵1)
|08.11.2020
|из 🇷🇺Магаса
|4 880
|15ч 50м (⇵1)
|18.10.2020
|из 🇷🇺Самары
|4 970
|24ч 50м (⇵1)
|03.11.2020
|из 🇷🇺Сочи
|5 070
|23ч 10м (⇵1)
|01.12.2020
|из 🇷🇺Саратова
|5 218
|8ч 20м (⇵1)
|05.12.2020
|из 🇷🇺Екатеринбурга
|5 218
|49ч 10м (⇵1)
|26.11.2020
|из 🇷🇺Омска
|5 402
|25ч 20м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇷🇺Минеральных Вод
|5 536
|40ч 5м (⇵1)
|07.11.2020
|из 🇷🇺Ульяновска
|5 646
|42ч 45м (⇵1)
|07.11.2020
|из 🇷🇺Чебоксар
|5 646
|42ч 15м (⇵1)
|08.11.2020
|из 🇷🇺Грозного
|5 670
|23ч 25м (⇵1)
|31.10.2020
|из 🇷🇺Перми
|5 752
|49ч (⇵1)
|05.11.2020
|из 🇷🇺Красноярска
|6 070
|26ч (⇵1)
|26.12.2020
|из 🇷🇺Ижевска
|6 171
|31ч 30м (⇵1)
|18.10.2020
|из 🇷🇺Оренбурга
|6 218
|24ч 10м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇷🇺Новосибирска
|7 004
|25ч 30м (⇵1)
|27.12.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|7 075
|12ч 30м (⇵1)
|03.11.2020
|из Ялты
|7 493
|12ч 25м (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇷🇺Челябинска
|8 421
|11ч 30м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇷🇺Нового Уренгоя
|9 231
|42ч 40м (⇵2)
|07.12.2020
|из 🇷🇺Сургута
|10 152
|36ч 30м (⇵2)
|06.02.2021
|из 🇷🇺Белгорода
|10 194
|39ч 50м (⇵1)
|14.10.2020
|из 🇷🇺Астрахани
|10 717
|43ч 30м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇷🇺Анапы
|11 218
|14ч 45м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇷🇺Белоярского
|11 630
|17ч 10м (⇵2)
|05.11.2020
|из 🇷🇺Бугульмы
|12 043
|21ч 10м (⇵2)
|03.11.2020
|из 🇺🇦Киева
|15 651
|18ч 20м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇷🇺Иркутска
|17 122
|46ч 25м (⇵2)
|28.11.2020
|из 🇷🇺Норильска
|19 481
|43ч 55м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇷🇺Якутска
|20 229
|27ч 30м (⇵1)
|04.02.2021
|из 🇷🇺Курска
|27 322
|11ч 10м (⇵2)
|02.11.2020
|из 🇰🇬Бишкека
|32 711
|52ч 20м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Когалыма
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Когалыма, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Сочи, Краснодар, Казань, Санкт-Петербург и Махачкала
- 18.11.202030.12.2020
- 19.10.202021.10.2020
- 30.10.202016.11.2020
- 19.10.202028.10.2020
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