1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
По диким местам Крыма: едем, куда захотим
Начало: Я заберу вас в вашей гостинице/гостевом доме
Расписание: ежедневно 10:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
20 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Путешествие в Бахчисарай
Начало: По договорённости
Расписание: кроме понедельника и вторника
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
22 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Путешествие в Керчь
Начало: По договорённости
Расписание: Все дни кроме понедельника
11 июня в 14:00
12 июня в 09:00
20 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
14 часов
Путешествие в Севастополь
Начало: По договорённости
Расписание: кроме понедельника и вторника
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
24 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- vvolkov7310 августа 2022Отлично
- ЕЕлена16 июня 2022Наше путешествие по окрестностям Феодосии и правда получилось увлекательное и необычное. Мы побывали в местах не самых знаменитых, но невероятно
Ответы на вопросы от путешественников по Коктебелю в категории «На весь день»
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Сколько стоит экскурсия по Коктебелю в июне 2024
Сейчас в Коктебеле в категории "На весь день" можно забронировать 4 экскурсии от 20 000 до 24 000. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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