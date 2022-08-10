8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
По диким местам Крыма: едем, куда захотим
Погрузитесь в восемь часов приключений на внедорожнике по диким местам Крыма. Максимум природы и эмоций, минимум людей и спешки
Начало: Я заберу вас в вашей гостинице/гостевом доме
Расписание: ежедневно 10:00
Сегодня в 20:00
Завтра в 19:00
20 000₽ за всё до 4 чел.
12 минут
Индивидуальная
Полеты на моторном дельтаплане над Карадагским заповедником в Коктебеле
Полет на моторном дельтаплане в Коктебеле: индивидуальная экскурсия до Карадагского заповедника и обратно. Виды восточного побережья Крыма с высоты 500 метров
Начало: Мероприятие на открытом воздухе, адреса нет
Расписание: Любо день недели, при наличии погодных условий. С 10:00 до 15:00
10 окт в 09:00
9 000₽ за человека
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в Бахчисарай: индивидуальная экскурсия по старому городу
Бахчисарай - город, где история оживает на каждом шагу. Узкие улочки, старинные мечети и ароматный турецкий кофе ждут вас
Начало: По договорённости
Расписание: кроме понедельника и вторника
8 авг в 17:00
9 авг в 09:00
22 000₽ за всё до 4 чел.
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в Керчь - экскурсия в самый старый город России
Экскурсия по Керчи - это уникальная возможность увидеть древние раскопки, крепости, храмы и мрачные каменоломни. Узнайте историю города и насладитесь видами
Начало: По договорённости
Расписание: Все дни кроме понедельника
8 авг в 10:00
9 авг в 09:00
20 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- vvolkov7310 августа 2022Отлично
- ЕЕлена16 июня 2022Наше путешествие по окрестностям Феодосии и правда получилось увлекательное и необычное. Мы побывали в местах не самых знаменитых, но невероятно
- ККсения23 мая 2021Спасибо большое за подаренные эмоции, это было очень здорово, не передаваемые ощущения! Чувствуется опыт и профессионализм инструктора, которому можно доверять!
- ВВадим8 мая 2021"Большое спасибо Антону и Даше за подаренные эмоции от полета:) Успехов Вам, ребята, хороших клиентов и погоды. Еще полетаем:) И это действительно стоит попробовать, не сомневайтесь!"
- ВВал20 апреля 2021Очень много ярких, незабываемых эмоций!!!! Спаааасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Коктебелю в категории «Популярные экскурсии»
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