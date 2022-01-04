Что вы можете увидеть 🤩

Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Давайте познакомимся и пойдемте созерцать самые загадочные и мистические места Крыма.
Пройдите настоящий перекресток цивилизаций с богатым историческим наследием. Храм культур, что оставили после себя места сакральные и таинственные.
В этом экскурсионном путешествии вы поверите в параллельные миры "Большого дома", подхватите пересечение энергетических потоков, загадаете желание на Эклизи, поймаете облако жар-птицы и испытаете многие другие нестандартные приключения, которые могут произойти только в таком месте, как полуостров Крым.
Прослушав про каждую из точек экскурсии, вы поймёте, что их объединяет. Это лежит подсказкой в каждом рассказе экскурсии. Слово, которое вы услышите несколько раз и которое объединяет все места в одно целое.
Ответы на вопросы
Что входит
Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
Захватывающие истории от местного гида
Рекомендации, где встретить потрясающий закат и насладиться природой
Что не входит
Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
Наушники не включены — необходимо взять свои
Где начинаем и завершаем?
Начало: Меганом (ул. Ленина, Р29, 157, Koktebel')
Завершение: Храм Солнца (Южнобережное ш., Балаклавский район)
Когда и сколько длится
Когда: Вы можете выбрать любое удобное время
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
Инструкция по установке аудиогида
1. В течение часа после оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии.
2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Заказы» вам будут доступен аудиогид.
4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вы можете выбрать любое удобное время
WeGoTrip
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них