Что вы можете увидеть 🤩

Давайте познакомимся и пойдемте созерцать самые загадочные и мистические места Крыма.

Пройдите настоящий перекресток цивилизаций с богатым историческим наследием. Храм культур, что оставили после себя места сакральные и таинственные.

В этом экскурсионном путешествии вы поверите в параллельные миры "Большого дома", подхватите пересечение энергетических потоков, загадаете желание на Эклизи, поймаете облако жар-птицы и испытаете многие другие нестандартные приключения, которые могут произойти только в таком месте, как полуостров Крым.

Прослушав про каждую из точек экскурсии, вы поймёте, что их объединяет. Это лежит подсказкой в каждом рассказе экскурсии. Слово, которое вы услышите несколько раз и которое объединяет все места в одно целое.