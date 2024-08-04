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видели и историческую часть города, и новую, так и в части разных аспектов жизни - от приземленного "чем жил и живёт город" до духовного). Очень понравилось тёплое отношение Романа к городу, его увлеченость и разносторонние знания. Из дополнительно приятных "технических" моментов - комфортный стиль вождения. Как человек, которого часто укачивает в машине, особенно оценила тот факт, что за всю поездку никакого дискомфорта не возникло.