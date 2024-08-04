скидка
10%
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Увлекательное знакомство с Коломной: история, литература, вдохновение
Присоединяйтесь к нам в путешествие по Старой Коломне, где история и литература оживают в каждом шаге
Начало: Недалеко от Коломенского Кремля
Сегодня в 15:00
Завтра в 13:00
800720₽ за человека
4.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
По всей Коломне - на автомобиле гида: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в историю Коломны, посещая её ключевые достопримечательности на комфортабельном автомобиле вместе с опытным гидом
Начало: Возле Коломенского кремля
6 авг в 08:30
10 авг в 15:00
6 700₽ за всё до 4 чел.
1 час
Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие по Коломенскому Посаду: от храмов до историй купеческой жизни
Знакомство с историческим Коломенским Посадом: уникальный шанс увидеть город глазами его жителей прошлых веков
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
2 000₽ за всё до 10 чел.
1 час
Индивидуальная
до 5 чел.
По следам коломенских купцов
Посмотреть на Коломну глазами горожанина 19 века
Начало: У коломенского городового
Сегодня в 17:00
Завтра в 11:00
2 500₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена4 августа 2024Очень интересная и познавательная экскурсия. И мне, и мужу понравилась подача материала и атмосфера, в которую мы смогли погрузиться благодаря Петру. Спасибо большое!
- ТТамара2 августа 2024Сыну очень понравилось!!!
- ССветлана30 июля 2024Прекрасная экскурсия. Антон - замечательный экскурсовод. Было интересно и мне, и детям. Самые наилучшие рекомендации!
- ИИрина29 июля 2024Огромное спасибо Антону и Никите за увлекательную экскурсию. Молодцы ребята!
- ЕЕлена27 июля 2024Роман - прекрасный гид! Очень интересно, содержательно. Два дня общения пролетели незаметно! Очень эрудированный, профессионал своего дела. Машина комфортная, Роман прекрасный водитель. Спасибо большое за чудесное время!
- ЕЕлена24 июля 2024Роман провел очень интересную и познавательно экскурсию по Коломне, показав город с разных ракурсов (как в буквальном смысле - мы
- ЛЛюдмила13 июля 2024Спасибо, Роману, за увлекательное путешествие по Коломне.
- ЕЕкатерина1 марта 2024Приятная прогулка с интересным рассказом.
- ЕЕвгения22 февраля 2024Прошло все отлично! Были с маленьким ребенком, нам как раз такой часовой формат подошел. Маргарита все доступно рассказала и показала.
- ЮЮлия3 января 2024Спасибо гиду, Ирине. Было очень холодно, но Ирина активно вела свой рассказ, совмещая это с пешей прогулкой. Глубокие познания истории города, быстро подстраивается под группу, интересно рассказывает. 100% порекомендую другим путешественникам
Ответы на вопросы от путешественников по Коломне в категории «Что ещё посмотреть»
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