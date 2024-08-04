Что ещё посмотреть – экскурсии в Коломне

Найдено 4 экскурсии в категории «Что ещё посмотреть» в Коломне, цены от 720 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Увлекательное знакомство с Коломной
Пешая
скидка
10%
260 отзывов
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Увлекательное знакомство с Коломной: история, литература, вдохновение
Присоединяйтесь к нам в путешествие по Старой Коломне, где история и литература оживают в каждом шаге
Начало: Недалеко от Коломенского Кремля
Сегодня в 15:00
Завтра в 13:00
800720 за человека
По всей Коломне - на автомобиле гида
На машине
37 отзывов
4.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
По всей Коломне - на автомобиле гида: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в историю Коломны, посещая её ключевые достопримечательности на комфортабельном автомобиле вместе с опытным гидом
Начало: Возле Коломенского кремля
6 авг в 08:30
10 авг в 15:00
6 700 за всё до 4 чел.
Коломенский Посад
Пешая
36 отзывов
1 час
Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие по Коломенскому Посаду: от храмов до историй купеческой жизни
Знакомство с историческим Коломенским Посадом: уникальный шанс увидеть город глазами его жителей прошлых веков
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
2 000 за всё до 10 чел.
По следам коломенских купцов
Пешая
1 отзыв
1 час
Индивидуальная
до 5 чел.
По следам коломенских купцов
Посмотреть на Коломну глазами горожанина 19 века
Начало: У коломенского городового
Сегодня в 17:00
Завтра в 11:00
2 500 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    4 августа 2024
    По следам коломенских купцов
    Очень интересная и познавательная экскурсия. И мне, и мужу понравилась подача материала и атмосфера, в которую мы смогли погрузиться благодаря Петру. Спасибо большое!
  • Т
    Тамара
    2 августа 2024
    Увлекательное знакомство с Коломной
    Сыну очень понравилось!!!
  • С
    Светлана
    30 июля 2024
    Увлекательное знакомство с Коломной
    Прекрасная экскурсия. Антон - замечательный экскурсовод. Было интересно и мне, и детям. Самые наилучшие рекомендации!
  • И
    Ирина
    29 июля 2024
    Увлекательное знакомство с Коломной
    Огромное спасибо Антону и Никите за увлекательную экскурсию. Молодцы ребята!
  • Е
    Елена
    27 июля 2024
    По всей Коломне - на автомобиле гида
    Роман - прекрасный гид! Очень интересно, содержательно. Два дня общения пролетели незаметно! Очень эрудированный, профессионал своего дела. Машина комфортная, Роман прекрасный водитель. Спасибо большое за чудесное время!
  • Е
    Елена
    24 июля 2024
    По всей Коломне - на автомобиле гида
    Роман провел очень интересную и познавательно экскурсию по Коломне, показав город с разных ракурсов (как в буквальном смысле - мы
    читать дальше

    видели и историческую часть города, и новую, так и в части разных аспектов жизни - от приземленного "чем жил и живёт город" до духовного). Очень понравилось тёплое отношение Романа к городу, его увлеченость и разносторонние знания. Из дополнительно приятных "технических" моментов - комфортный стиль вождения. Как человек, которого часто укачивает в машине, особенно оценила тот факт, что за всю поездку никакого дискомфорта не возникло.

  • Л
    Людмила
    13 июля 2024
    По всей Коломне - на автомобиле гида
    Спасибо, Роману, за увлекательное путешествие по Коломне.
  • Е
    Екатерина
    1 марта 2024
    Коломенский Посад
    Приятная прогулка с интересным рассказом.
  • Е
    Евгения
    22 февраля 2024
    Коломенский Посад
    Прошло все отлично! Были с маленьким ребенком, нам как раз такой часовой формат подошел. Маргарита все доступно рассказала и показала.
  • Ю
    Юлия
    3 января 2024
    Коломенский Посад
    Спасибо гиду, Ирине. Было очень холодно, но Ирина активно вела свой рассказ, совмещая это с пешей прогулкой. Глубокие познания истории города, быстро подстраивается под группу, интересно рассказывает. 100% порекомендую другим путешественникам
    Спасибо гиду, Ирине. Было очень холодно, но Ирина активно вела свой рассказ, совмещая это с пешей

Ответы на вопросы от путешественников по Коломне в категории «Что ещё посмотреть»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Коломне
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Увлекательное знакомство с Коломной
  2. По всей Коломне - на автомобиле гида
  3. Коломенский Посад
  4. По следам коломенских купцов
Какие места ещё посмотреть в Коломне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Коломенский кремль
  2. Самое главное
  3. Кремль
  4. Маринкина Башня
  5. Пятницкие ворота
  6. Соборная площадь
  7. Успенский Собор
  8. Музей пастилы
  9. Успенский Брусенский монастырь
  10. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Коломне в августе 2024
Сейчас в Коломне в категории "Что ещё посмотреть" можно забронировать 4 экскурсии от 720 до 6 700 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 334 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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