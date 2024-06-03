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Ответы на вопросы от путешественников по Коломне в категории «Для детей»

Все детские и школьные экскурсии в Коломне! Вместе с детьми и гидами города Коломны можно посмотреть достопримечательности, узнать историю, не по учебнику, а интересно и с полным вовлечением детей, ведь эти экскурсионные программы специально созданы для мальчишек и девчонок. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024