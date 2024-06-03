1 чел.
По популярности
скидка
20%
Индивидуальная
1.5 часа
Приключения в Коломне: увлекательная экскурсия для детей
Захватывающее путешествие по Коломне ждет юных исследователей, где каждый шаг - это новое открытие
Начало: У набережной Москвы-реки
«Наши гиды могут провести экскурсию для детей одного или разных возрастов, а также для семей, адаптировав программу для маленьких и взрослых»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
от 47003 760₽ за всё до 6 чел.
Квест
1.5 часа
Загадочная экскурсия-квест по Коломенскому кремлю: история и приключения
Погрузитесь в атмосферу древней Коломны, раскрывая тайны и легенды в увлекательной форме экскурсии-квеста
Начало: У Ямской башни Коломенского кремля
«Экскурсия предназначена для детей старше 7 лет и взрослых»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
от 3 600₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Семейная экскурсия «Сказки Коломенского кремля» в историческом Коломне
Приглашаем на семейное приключение по Коломенскому кремлю, где история оживает в игровой форме
Начало: В Коломенской кремле
Сегодня в 15:30
10 июня в 10:30
4 000₽ за всё до 10 чел.
скидка
20%
Квест
1.5 часа
Увлекательный квест по Коломенскому кремлю для детей и взрослых
Увлекательный квест в Коломенском кремле для детей и взрослых. Пройдите нетуристическими тропинками, решите загадки и найдите сокровища
Начало: У кремля
«Квест рекомендован для детей 6-11 лет»
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от 75006 000₽ за всё до 10 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
1 час
О Коломне - для самых маленьких (3-7 лет)
Нарисовать крепостную башню, поиграть в древние игры и узнать, как жили наши предки
Начало: У кремля
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
45004 050₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга3 июня 2024Все прошло хорошо. Но начитались описания, дети ждали бирюлек и не дождались… пришлось заказать отдельно просто деревянную игру)
- ААнастасия30 мая 2024Маргарита, спасибо большое за чудесную экскурсию! Мальчишки монетки из клада с собой носят и подкидывают для решений) Отдельное спасибо вашему мужу, что так нам помог с вещами и подбросил до вокзала!
- ААнжелика27 мая 2024Экскурсия проходит вокруг и на территории Коломенского кремля в виде квеста, где с помощью карты нужно определить своё местонахождение, отвечать
- ООксана26 мая 2024Спасибо Маргарите за квест-экскурсию! Дети в восторге!
- ИИрина12 мая 2024Замечательный квест с поиском сокровища. Ни разу за все время ни один ребенок не отвлекся и не заскучал. Возраст деток 7,8,9 и
- ООльга7 мая 2024Нам понравилась экскурсия. С нами гуляла Варвара. Она очень основательно подготовилась. Была большая рукописная карта, были мечи, сундучок с призами.
- ААнна1 мая 2024Прекрасная экскурсия, ребёнку понравилась) нам взрослым тоже, узнали почти всё подробности про Кремль.
- ААлена15 апреля 2024Инна-прекрасная ведущая квеста, наши подвижные дети (5 и 10 лет) были довольны таким форматом "экскурсии" по Кремлю. Родители были тоже вовлечены в процесс поиска разгадок и игр. Время пролетело не заметно. Рекомендую!
- ООксана9 ноября 2023Замечательная экскурсия, время пролетело незаметно, советую не отказываться от просмотра макета кремля, дети потом узнавали все места по которым мы прошли. Спасибо Елене за замечательную экскурсию и подарки!
- ЮЮлия5 июня 2023Экскурсию по территории Коломенского Кремля провела экскурсовод Елена. Было очень интересно, узнали много исторических фактов и событий. Спасибо за экскурсию!
Ответы на вопросы от путешественников по Коломне в категории «Для детей»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Коломне
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
Какие места ещё посмотреть в Коломне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Коломне в июне 2024
Сейчас в Коломне в категории "Для детей" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 3 600 до 6 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 147 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Все детские и школьные экскурсии в Коломне! Вместе с детьми и гидами города Коломны можно посмотреть достопримечательности, узнать историю, не по учебнику, а интересно и с полным вовлечением детей, ведь эти экскурсионные программы специально созданы для мальчишек и девчонок. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024