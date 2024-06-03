Детские экскурсии в Коломне

Найдено 5 экскурсий в категории «Для детей» в Коломне, цены от 3 600 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Приключения в Коломне - экскурсия для детей
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
1.5 часа
62 отзыва
Приключения в Коломне: увлекательная экскурсия для детей
Захватывающее путешествие по Коломне ждет юных исследователей, где каждый шаг - это новое открытие
Начало: У набережной Москвы-реки
«Наши гиды могут провести экскурсию для детей одного или разных возрастов, а также для семей, адаптировав программу для маленьких и взрослых»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
от 47003 760 за всё до 6 чел.
Экскурсия-квест по Коломенскому кремлю для детей и взрослых
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
50 отзывов
Загадочная экскурсия-квест по Коломенскому кремлю: история и приключения
Погрузитесь в атмосферу древней Коломны, раскрывая тайны и легенды в увлекательной форме экскурсии-квеста
Начало: У Ямской башни Коломенского кремля
«Экскурсия предназначена для детей старше 7 лет и взрослых»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
от 3 600 за всё до 6 чел.
Сказки Коломенского кремля
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
33 отзыва
Семейная экскурсия «Сказки Коломенского кремля» в историческом Коломне
Приглашаем на семейное приключение по Коломенскому кремлю, где история оживает в игровой форме
Начало: В Коломенской кремле
Сегодня в 15:30
10 июня в 10:30
4 000 за всё до 10 чел.
Театрализованный квест «В поисках пропавших сокровищ»
🚶 Пешая
скидка
20%
Квест
1.5 часа
2 отзыва
Увлекательный квест по Коломенскому кремлю для детей и взрослых
Увлекательный квест в Коломенском кремле для детей и взрослых. Пройдите нетуристическими тропинками, решите загадки и найдите сокровища
Начало: У кремля
«Квест рекомендован для детей 6-11 лет»
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от 75006 000 за всё до 10 чел.
О Коломне - для самых маленьких (3-7 лет)
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
1 час
О Коломне - для самых маленьких (3-7 лет)
Нарисовать крепостную башню, поиграть в древние игры и узнать, как жили наши предки
Начало: У кремля
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
45004 050 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    3 июня 2024
    Приключения в Коломне - экскурсия для детей
    Все прошло хорошо. Но начитались описания, дети ждали бирюлек и не дождались… пришлось заказать отдельно просто деревянную игру)
  • А
    Анастасия
    30 мая 2024
    Экскурсия-квест по Коломенскому кремлю для детей и взрослых
    Маргарита, спасибо большое за чудесную экскурсию! Мальчишки монетки из клада с собой носят и подкидывают для решений) Отдельное спасибо вашему мужу, что так нам помог с вещами и подбросил до вокзала!
    Маргарита, спасибо большое за чудесную экскурсию! Мальчишки монетки из клада с собой носят и подкидывают дляМаргарита, спасибо большое за чудесную экскурсию! Мальчишки монетки из клада с собой носят и подкидывают дляМаргарита, спасибо большое за чудесную экскурсию! Мальчишки монетки из клада с собой носят и подкидывают для
  • А
    Анжелика
    27 мая 2024
    Экскурсия-квест по Коломенскому кремлю для детей и взрослых
    Экскурсия проходит вокруг и на территории Коломенского кремля в виде квеста, где с помощью карты нужно определить своё местонахождение, отвечать
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    на различные интересные вопросы и т. д., а в конце найти клад! Для туристов с детьми это отличный вариант. Большое спасибо Маргарите! Нам всё понравилось.

    Экскурсия проходит вокруг и на территории Коломенского кремля в виде квеста, где с помощью карты нужноЭкскурсия проходит вокруг и на территории Коломенского кремля в виде квеста, где с помощью карты нужноЭкскурсия проходит вокруг и на территории Коломенского кремля в виде квеста, где с помощью карты нужно
  • О
    Оксана
    26 мая 2024
    Экскурсия-квест по Коломенскому кремлю для детей и взрослых
    Спасибо Маргарите за квест-экскурсию! Дети в восторге!
    Спасибо Маргарите за квест-экскурсию! Дети в восторге!
  • И
    Ирина
    12 мая 2024
    Театрализованный квест «В поисках пропавших сокровищ»
    Замечательный квест с поиском сокровища. Ни разу за все время ни один ребенок не отвлекся и не заскучал. Возраст деток 7,8,9 и
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    12 лет. Динамично, интересно, нужно приложить усилия, поискать. Очень советую, современных детей сложно удивить и увлеч, но данный квест в полной мере справляется с такой задачей. Большое спасибо за праздник.

  • О
    Ольга
    7 мая 2024
    Приключения в Коломне - экскурсия для детей
    Нам понравилась экскурсия. С нами гуляла Варвара. Она очень основательно подготовилась. Была большая рукописная карта, были мечи, сундучок с призами.
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    Дети (4 года и 8 лет, девочки) с удовольствием поиграли мечами, побегали по заданию, поискали. Мы, родители, в этот момент внимательно слушали рассказы Варвары. По итогу - и мы и дети многое запомнили. Спасибо!

  • А
    Анна
    1 мая 2024
    Приключения в Коломне - экскурсия для детей
    Прекрасная экскурсия, ребёнку понравилась) нам взрослым тоже, узнали почти всё подробности про Кремль.
  • А
    Алена
    15 апреля 2024
    Театрализованный квест «В поисках пропавших сокровищ»
    Инна-прекрасная ведущая квеста, наши подвижные дети (5 и 10 лет) были довольны таким форматом "экскурсии" по Кремлю. Родители были тоже вовлечены в процесс поиска разгадок и игр. Время пролетело не заметно. Рекомендую!
    Инна-прекрасная ведущая квеста, наши подвижные дети (5 и 10 лет) были довольны таким форматом "экскурсии" поИнна-прекрасная ведущая квеста, наши подвижные дети (5 и 10 лет) были довольны таким форматом "экскурсии" поИнна-прекрасная ведущая квеста, наши подвижные дети (5 и 10 лет) были довольны таким форматом "экскурсии" по
  • О
    Оксана
    9 ноября 2023
    Сказки Коломенского кремля
    Замечательная экскурсия, время пролетело незаметно, советую не отказываться от просмотра макета кремля, дети потом узнавали все места по которым мы прошли. Спасибо Елене за замечательную экскурсию и подарки!
    Замечательная экскурсия, время пролетело незаметно, советую не отказываться от просмотра макета кремля, дети потом узнавали все
  • Ю
    Юлия
    5 июня 2023
    Сказки Коломенского кремля
    Экскурсию по территории Коломенского Кремля провела экскурсовод Елена. Было очень интересно, узнали много исторических фактов и событий. Спасибо за экскурсию!
    Экскурсию по территории Коломенского Кремля провела экскурсовод Елена. Было очень интересно, узнали много исторических фактов иЭкскурсию по территории Коломенского Кремля провела экскурсовод Елена. Было очень интересно, узнали много исторических фактов иЭкскурсию по территории Коломенского Кремля провела экскурсовод Елена. Было очень интересно, узнали много исторических фактов иЭкскурсию по территории Коломенского Кремля провела экскурсовод Елена. Было очень интересно, узнали много исторических фактов и

Ответы на вопросы от путешественников по Коломне в категории «Для детей»

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  3. Сказки Коломенского кремля
  4. Театрализованный квест «В поисках пропавших сокровищ»
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  2. Самое главное
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  7. Успенский Собор
  8. Музей пастилы
  9. Успенский Брусенский монастырь
  10. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Коломне в июне 2024
Сейчас в Коломне в категории "Для детей" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 3 600 до 6 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 147 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Все детские и школьные экскурсии в Коломне! Вместе с детьми и гидами города Коломны можно посмотреть достопримечательности, узнать историю, не по учебнику, а интересно и с полным вовлечением детей, ведь эти экскурсионные программы специально созданы для мальчишек и девчонок. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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