1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Приключения в Коломне: увлекательная экскурсия для детей
Захватывающее путешествие по Коломне ждет юных исследователей, где каждый шаг - это новое открытие
Начало: У набережной Москвы-реки
Сегодня в 15:00
Завтра в 11:00
от 4 700₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Увлекательное знакомство с Коломной: история, литература, вдохновение
Присоединяйтесь к нам в путешествие по Старой Коломне, где история и литература оживают в каждом шаге
Начало: Недалеко от Коломенского Кремля
Сегодня в 15:00
Завтра в 13:00
800720₽ за человека
2 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Влюбиться в Коломну: путешествие по истории и архитектуре за 2 часа
Погрузитесь в атмосферу древней Коломны, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Откройте для себя уникальные достопримечательности и легенды
Начало: На улице Лажечникова
7 авг в 09:00
8 авг в 09:00
2 500₽ за всё до 8 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Коломна со всех сторон: путешествие в сердце истории
Погрузитесь в атмосферу древней Коломны: от кремлевских стен до уютных улочек Посада. Исследуйте сокровища города в увлекательной прогулке
Начало: На территории Коломенского кремля
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
3 500₽ за всё до 10 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Тайны и легенды Коломенского Кремля: погружение в историю
Погрузитесь в мир древних легенд и историй Коломенского Кремля, где каждый уголок хранит свои тайны
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
2 300₽ за всё до 10 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
По Коломне с краеведом: историческое погружение в жизнь города
Приглашаем на увлекательную экскурсию «По Коломне с краеведом», где история города оживет в рассказах
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:30
2 600₽ за всё до 10 чел.
1 час
Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие по Коломенскому Посаду: от храмов до историй купеческой жизни
Знакомство с историческим Коломенским Посадом: уникальный шанс увидеть город глазами его жителей прошлых веков
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
2 000₽ за всё до 10 чел.
1 час
Индивидуальная
до 5 чел.
По следам коломенских купцов
Посмотреть на Коломну глазами горожанина 19 века
Начало: У коломенского городового
Сегодня в 17:00
Завтра в 11:00
2 500₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена4 августа 2024Очень интересная и познавательная экскурсия. И мне, и мужу понравилась подача материала и атмосфера, в которую мы смогли погрузиться благодаря Петру. Спасибо большое!
- ЕЕвгения3 августа 2024Виктория - настоящий профессионал, знаток своего дела, интересный рассказчик и просто симпатичный человек. Не смотря на мигрень, она провела для
- ООльга2 августа 2024Дмитрий замечательный экскурсовод. Прогулка прошла замечательно!
- ТТамара2 августа 2024Сыну очень понравилось!!!
- ЮЮлия1 августа 2024Мы вполне удовлетворены экскурсией с Николаем. Много интересной информации, исторические акценты, ответы на все наши вопросы - все было отлично.
- ААнастасия31 июля 2024Замечательная, содержательная, экскурсия, приятная прогулка
- ССветлана30 июля 2024Прекрасная экскурсия. Антон - замечательный экскурсовод. Было интересно и мне, и детям. Самые наилучшие рекомендации!
- ЕЕкатерина30 июля 2024Наша программа посещения КОЛОМНЫ в 2023 году была продумана заранее и воплощена с помощью Михаила Воробьева. Мы с подругой доверили
- ЕЕкатерина30 июля 2024Маргарита нам понравилась! Экскурсия прошла интересно и познавательно. На наши вопросы получали развернутые ответы. Благодарим за прекрасно проведенное время!
- ЕЕлена30 июля 2024Очень понравилась экскурсия по Коломне с Николаем! Он настоящий краевед, а его манера излагать очень приятна для восприятия. Мы не
Ответы на вопросы от путешественников по Коломне в категории «Экскурсии для пенсионеров»
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