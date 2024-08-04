Сейчас в Коломне в категории "Экскурсии для пенсионеров" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 720 до 4 700 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 1374 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5