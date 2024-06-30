Экскурсии на Новый год

Найдено 4 экскурсии в категории «Экскурсии на Новый год» в Коломне, цены от 800 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Увлекательное знакомство с Коломной в мини-группе
Пешая
496 отзывов
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Увлекательное знакомство с Коломной в мини-группе
Погрузитесь в атмосферу старинного подмосковного города Коломна. Экскурсия в мини-группах до 10 человек
Начало: Коломна, площадь Двух Революций, д. 1
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
800 за человека
Вся Коломна за день
46 отзывов
3.5 часа
Индивидуальная
до 12 чел.
Индивидуальная экскурсия по Коломне: путешествие в историю
Погрузитесь в историю Коломны с экскурсией «Вся Коломна за день» - пастила, храмы и кремль ждут вас
Начало: Коломна, улица ЛАЖЕЧНИКОВА.Д. 1
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
4 500 за всё до 12 чел.
Старый город - перепутье эпох: путешествие во времени
Пешая
22 отзыва
2 часа
Билеты
Старый город Коломна: перепутье эпох в одном билете
Приглашаем вас на незабываемую прогулку по историческому центру Коломны, где каждый камень рассказывает свою уникальную историю
Начало: Улица Лажечникова, д. 1а, Коломна
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
2 500 за всё до 10 чел.
Тайны и легенды Коломенского кремля
Пешая
38 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Тайны и легенды Коломенского кремля
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
от 2 200 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    30 июня 2024
    Тайны и легенды Коломенского кремля
    Очень много информации! Для тех, кто хочет узнать максимально за короткое время. Наш экскурсовод Маргарита Информативно, чётко, доступно излагала историю Кремля. Рекомендуем.
  • А
    Анна
    25 февраля 2024
    Тайны и легенды Коломенского кремля
    Маргарита молодец! Грамотная речь, чёткий рассказ, интересные факты о Коломне. Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Коломне в категории «Экскурсии на Новый год»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Коломне
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Увлекательное знакомство с Коломной в мини-группе
  2. Вся Коломна за день
  3. Старый город - перепутье эпох: путешествие во времени
  4. Тайны и легенды Коломенского кремля
Какие места ещё посмотреть в Коломне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Коломенский кремль
  2. Самое главное
  3. Кремль
  4. Маринкина Башня
  5. Пятницкие ворота
  6. Соборная площадь
  7. Успенский Собор
  8. Музей пастилы
  9. Успенский Брусенский монастырь
  10. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Коломне в августе 2024
Сейчас в Коломне в категории "Экскурсии на Новый год" можно забронировать 4 экскурсии от 800 до 4 500. Туристы уже оставили гидам 602 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Забронируйте экскурсию в Коломне на 2024 год по теме «Экскурсии на Новый год», 602 ⭐ отзыва, цены от 800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
ХорошоТам