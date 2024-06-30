2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Увлекательное знакомство с Коломной в мини-группе
Погрузитесь в атмосферу старинного подмосковного города Коломна. Экскурсия в мини-группах до 10 человек
Начало: Коломна, площадь Двух Революций, д. 1
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
800₽ за человека
3.5 часа
Индивидуальная
до 12 чел.
Индивидуальная экскурсия по Коломне: путешествие в историю
Погрузитесь в историю Коломны с экскурсией «Вся Коломна за день» - пастила, храмы и кремль ждут вас
Начало: Коломна, улица ЛАЖЕЧНИКОВА.Д. 1
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
4 500₽ за всё до 12 чел.
2 часа
Билеты
Старый город Коломна: перепутье эпох в одном билете
Приглашаем вас на незабываемую прогулку по историческому центру Коломны, где каждый камень рассказывает свою уникальную историю
Начало: Улица Лажечникова, д. 1а, Коломна
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
2 500₽ за всё до 10 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Тайны и легенды Коломенского кремля
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
от 2 200₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария30 июня 2024Очень много информации! Для тех, кто хочет узнать максимально за короткое время. Наш экскурсовод Маргарита Информативно, чётко, доступно излагала историю Кремля. Рекомендуем.
- ААнна25 февраля 2024Маргарита молодец! Грамотная речь, чёткий рассказ, интересные факты о Коломне. Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Коломне в категории «Экскурсии на Новый год»
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