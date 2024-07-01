Популярные экскурсии

Найдено 4 экскурсии в категории «Популярные экскурсии» в Коломне, цены от 2 200 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Вся Коломна за день
46 отзывов
3.5 часа
Индивидуальная
до 12 чел.
Индивидуальная экскурсия по Коломне: путешествие в историю
Погрузитесь в историю Коломны с экскурсией «Вся Коломна за день» - пастила, храмы и кремль ждут вас
Начало: Коломна, улица ЛАЖЕЧНИКОВА.Д. 1
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
4 500 за всё до 12 чел.
Вся Коломна на авто гида за 4,5 часа
На машине
9 отзывов
4.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Вся Коломна на авто гида за 4,5 часа
Начало: Ул. Лажечникова, д. 1
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
6 500 за всё до 4 чел.
Знакомство с древней Коломной: прогулка с краеведом по Кремлю и Посаду
Пешая
56 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Знакомство с древней Коломной: увлекательная прогулка по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу древней Коломны, где каждый камень хранит истории великих событий и личностей
Начало: Коломна, улица Лажечникова, 1
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 21:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2 500 за всё до 8 чел.
Тайны и легенды Коломенского кремля
Пешая
38 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Тайны и легенды Коломенского кремля
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 2 200 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    1 июля 2024
    Вся Коломна на авто гида за 4,5 часа
    Экскурсия была отличнейшая, 4,5 часа пролетели незаметно! Экскурсовод Роман подробно рассказывал об истории Коломны, о значимых купцах, о религиозной составляющей
    читать дальше

    Коломны, отвечал на возникающие в ходе экскурсии вопросы. Исторический центр Коломны изучили в прогулочном порядке, а в отдаленные места (Обзор купеческих домов, храмы, монастыри) нас отвезли на автомобильном транспорте. Спасибо огромное за прекрасную экскурсию!

  • Б
    Бакшеева
    24 июня 2024
    Вся Коломна на авто гида за 4,5 часа
    Наш гид Роман очень полно рассказал нам о Коломне: и о Кремле, и о монастырях. Его познания монастырских тайн восхищают. Даже
    читать дальше

    мои дети (подростки 17-ти лет) слушали затаив дыхание. Это бывает редко, т. к. мы много путешествуем. Спасибо большое Роману за волшебное открытие нам Коломны!

Ответы на вопросы от путешественников по Коломне в категории «Популярные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Коломне
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Вся Коломна за день
  2. Вся Коломна на авто гида за 4,5 часа
  3. Знакомство с древней Коломной: прогулка с краеведом по Кремлю и Посаду
  4. Тайны и легенды Коломенского кремля
Какие места ещё посмотреть в Коломне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Коломенский кремль
  2. Самое главное
  3. Кремль
  4. Маринкина Башня
  5. Пятницкие ворота
  6. Соборная площадь
  7. Успенский Собор
  8. Музей пастилы
  9. Успенский Брусенский монастырь
  10. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Коломне в августе 2024
Сейчас в Коломне в категории "Популярные экскурсии" можно забронировать 4 экскурсии от 2 200 до 6 500. Туристы уже оставили гидам 149 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Забронируйте экскурсию в Коломне на 2024 год по теме «Популярные экскурсии», 149 ⭐ отзывов, цены от 2200₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
ХорошоТам