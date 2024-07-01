3.5 часа
Индивидуальная
до 12 чел.
Индивидуальная экскурсия по Коломне: путешествие в историю
Погрузитесь в историю Коломны с экскурсией «Вся Коломна за день» - пастила, храмы и кремль ждут вас
Начало: Коломна, улица ЛАЖЕЧНИКОВА.Д. 1
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
4 500₽ за всё до 12 чел.
4.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Вся Коломна на авто гида за 4,5 часа
Начало: Ул. Лажечникова, д. 1
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
6 500₽ за всё до 4 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Знакомство с древней Коломной: увлекательная прогулка по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу древней Коломны, где каждый камень хранит истории великих событий и личностей
Начало: Коломна, улица Лажечникова, 1
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 21:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2 500₽ за всё до 8 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Тайны и легенды Коломенского кремля
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 2 200₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр1 июля 2024Экскурсия была отличнейшая, 4,5 часа пролетели незаметно! Экскурсовод Роман подробно рассказывал об истории Коломны, о значимых купцах, о религиозной составляющей
- ББакшеева24 июня 2024Наш гид Роман очень полно рассказал нам о Коломне: и о Кремле, и о монастырях. Его познания монастырских тайн восхищают. Даже
Ответы на вопросы от путешественников по Коломне в категории «Популярные экскурсии»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Коломне
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Коломне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Коломне в августе 2024
Сейчас в Коломне в категории "Популярные экскурсии" можно забронировать 4 экскурсии от 2 200 до 6 500. Туристы уже оставили гидам 149 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Забронируйте экскурсию в Коломне на 2024 год по теме «Популярные экскурсии», 149 ⭐ отзывов, цены от 2200₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь