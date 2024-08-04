Все – экскурсии в Коломне

Найдено 9 экскурсий в категории «Все» в Коломне, цены от 720 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Приключения в Коломне - экскурсия для детей
Пешая
74 отзыва
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Приключения в Коломне: увлекательная экскурсия для детей
Захватывающее путешествие по Коломне ждет юных исследователей, где каждый шаг - это новое открытие
Начало: У набережной Москвы-реки
Сегодня в 15:00
Завтра в 11:00
от 4 700 за всё до 6 чел.
Увлекательное знакомство с Коломной
Пешая
скидка
10%
260 отзывов
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Увлекательное знакомство с Коломной: история, литература, вдохновение
Присоединяйтесь к нам в путешествие по Старой Коломне, где история и литература оживают в каждом шаге
Начало: Недалеко от Коломенского Кремля
Сегодня в 15:00
Завтра в 13:00
800720 за человека
Влюбиться в Коломну за 2 часа
Пешая
307 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Влюбиться в Коломну: путешествие по истории и архитектуре за 2 часа
Погрузитесь в атмосферу древней Коломны, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Откройте для себя уникальные достопримечательности и легенды
Начало: На улице Лажечникова
7 авг в 09:00
8 авг в 09:00
2 500 за всё до 8 чел.
Коломна со всех сторон
Пешая
168 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Коломна со всех сторон: путешествие в сердце истории
Погрузитесь в атмосферу древней Коломны: от кремлевских стен до уютных улочек Посада. Исследуйте сокровища города в увлекательной прогулке
Начало: На территории Коломенского кремля
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
3 500 за всё до 10 чел.
Тайны и легенды Коломенского Кремля
Пешая
394 отзыва
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Тайны и легенды Коломенского Кремля: погружение в историю
Погрузитесь в мир древних легенд и историй Коломенского Кремля, где каждый уголок хранит свои тайны
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
2 300 за всё до 10 чел.
По всей Коломне - на автомобиле гида
На машине
37 отзывов
4.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
По всей Коломне - на автомобиле гида: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в историю Коломны, посещая её ключевые достопримечательности на комфортабельном автомобиле вместе с опытным гидом
Начало: Возле Коломенского кремля
6 авг в 08:30
10 авг в 15:00
6 700 за всё до 4 чел.
По Коломне с краеведом
Пешая
134 отзыва
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
По Коломне с краеведом: историческое погружение в жизнь города
Приглашаем на увлекательную экскурсию «По Коломне с краеведом», где история города оживет в рассказах
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:30
2 600 за всё до 10 чел.
Коломенский Посад
Пешая
36 отзывов
1 час
Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие по Коломенскому Посаду: от храмов до историй купеческой жизни
Знакомство с историческим Коломенским Посадом: уникальный шанс увидеть город глазами его жителей прошлых веков
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
2 000 за всё до 10 чел.
По следам коломенских купцов
Пешая
1 отзыв
1 час
Индивидуальная
до 5 чел.
По следам коломенских купцов
Посмотреть на Коломну глазами горожанина 19 века
Начало: У коломенского городового
Сегодня в 17:00
Завтра в 11:00
2 500 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    4 августа 2024
    По следам коломенских купцов
    Очень интересная и познавательная экскурсия. И мне, и мужу понравилась подача материала и атмосфера, в которую мы смогли погрузиться благодаря Петру. Спасибо большое!
  • Е
    Евгения
    3 августа 2024
    Влюбиться в Коломну за 2 часа
    Виктория - настоящий профессионал, знаток своего дела, интересный рассказчик и просто симпатичный человек. Не смотря на мигрень, она провела для
    читать дальше

    нас прекрасную историческую прогулку, была открыта для диалога, и нам хочется верить, что в результате для нее наша компания оказалась не менее приятной. В следующий приезд в Коломну будем рады снова воспользоваться ее услугами.

  • О
    Ольга
    2 августа 2024
    Коломна со всех сторон
    Дмитрий замечательный экскурсовод. Прогулка прошла замечательно!
  • Т
    Тамара
    2 августа 2024
    Увлекательное знакомство с Коломной
    Сыну очень понравилось!!!
  • Ю
    Юлия
    1 августа 2024
    По Коломне с краеведом
    Мы вполне удовлетворены экскурсией с Николаем. Много интересной информации, исторические акценты, ответы на все наши вопросы - все было отлично.
    читать дальше

    Фотография на сайте, правда, очень давняя, но опыт-жизненный и профессиональный - только в плюс. У нас при выборе экскурсовода возникла мысль - было бы удобно послушать голос экскурсовода заранее. С Николаем нам очень повезло! Замечательная речь и приятный голос, комфортная манера общения. Полностью оправданы ожидания. Спасибо! Успехов!

  • А
    Анастасия
    31 июля 2024
    Коломна со всех сторон
    Замечательная, содержательная, экскурсия, приятная прогулка
    Замечательная, содержательная, экскурсия, приятная прогулкаЗамечательная, содержательная, экскурсия, приятная прогулкаЗамечательная, содержательная, экскурсия, приятная прогулкаЗамечательная, содержательная, экскурсия, приятная прогулкаЗамечательная, содержательная, экскурсия, приятная прогулкаЗамечательная, содержательная, экскурсия, приятная прогулкаЗамечательная, содержательная, экскурсия, приятная прогулкаЗамечательная, содержательная, экскурсия, приятная прогулка
  • С
    Светлана
    30 июля 2024
    Увлекательное знакомство с Коломной
    Прекрасная экскурсия. Антон - замечательный экскурсовод. Было интересно и мне, и детям. Самые наилучшие рекомендации!
  • Е
    Екатерина
    30 июля 2024
    По Коломне с краеведом
    Наша программа посещения КОЛОМНЫ в 2023 году была продумана заранее и воплощена с помощью Михаила Воробьева. Мы с подругой доверили
    читать дальше

    ему организацию и воплощение нашего активного 1,5 дневного экскурсионно-познавательного отдыха. Активно его расспрашивали по ходу экскурсий, сверх предложенного материала. Очень эрудированный, спокойный человек. Остались очень приятные впечатления и, думаю, мы вернемся к нему. Когда-нибудь)) Рекомендую его друзьям

  • Е
    Екатерина
    30 июля 2024
    Коломна со всех сторон
    Маргарита нам понравилась! Экскурсия прошла интересно и познавательно. На наши вопросы получали развернутые ответы. Благодарим за прекрасно проведенное время!
  • Е
    Елена
    30 июля 2024
    По Коломне с краеведом
    Очень понравилась экскурсия по Коломне с Николаем! Он настоящий краевед, а его манера излагать очень приятна для восприятия. Мы не
    читать дальше

    первый раз в Коломне, но воспользовавшись услугами Николая остались очень довольными, и обязательно вернемся к нему на экскурсию для знакомством со "всей Коломной"! Очень рекомендуем его как экскурсовода и знатока своего города!

    Очень понравилась экскурсия по Коломне с Николаем! Он настоящий краевед, а его манера излагать очень приятна

Ответы на вопросы от путешественников по Коломне в категории «Все»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Коломне
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9
  1. Приключения в Коломне - экскурсия для детей
  2. Увлекательное знакомство с Коломной
  3. Влюбиться в Коломну за 2 часа
  4. Коломна со всех сторон
  5. Тайны и легенды Коломенского Кремля
Какие места ещё посмотреть в Коломне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Коломенский кремль
  2. Самое главное
  3. Кремль
  4. Маринкина Башня
  5. Пятницкие ворота
  6. Соборная площадь
  7. Успенский Собор
  8. Музей пастилы
  9. Успенский Брусенский монастырь
  10. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Коломне в августе 2024
Сейчас в Коломне в категории "Все" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 720 до 6 700 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 1411 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Купите самую интересную из 9 экскурсий в Коломне на 2024 год по теме «Все», 1411 ⭐ отзывов, цены от 720₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
ХорошоТам