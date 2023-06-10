Посмотреть на Коломенский кремль и побывать в усадьбах Мелихово и Дубровицы
Приглашаем прогуляться по купеческой Коломне, посмотреть на её историческую застройку и главный символ города — кремль.
Вы также можете присоединиться к дополнительной экскурсии по фабрике знаменитой коломенской пастилы, узнать секреты её приготовления и попробовать разные виды. Вы второй день побываем в усадьбе А. П. Чехова, и вы познакомитесь с историей и жизнью семьи писателя в этих местах, а в Дубровицах увидите уникальную «коронованную» церковь.
Вы также можете присоединиться к дополнительной экскурсии по фабрике знаменитой коломенской пастилы, узнать секреты её приготовления и попробовать разные виды. Вы второй день побываем в усадьбе А. П. Чехова, и вы познакомитесь с историей и жизнью семьи писателя в этих местах, а в Дубровицах увидите уникальную «коронованную» церковь.
Ближайшие даты:
10
июн
июн
22
июл
июл
26
авг
авг
16
сен
сен
15
окт
окт
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Возможно участие детей от 6 лет.
Тур состоится при наборе группы.
Города, из которых возможен трансфер (1000 руб.): Балахна, Вичуга, Гороховец, Дзержинск, Заволжье, Калуга, Кимры, Кинешма, Ковров, Нижний Новгород, Обнинск, Рязань, Тверь, Тула, Шуя, Московская область (Апрелевка, Балашиха, Голицыно, Дмитров, Долгопрудный, Дубна, Железнодорожный, Жуковский, Жуковский, Запрудня, Зеленоград, Клин, Коломна, Краснознаменск, Лобня, Лыткарино, Люберцы, Наро-Фоминск, Одинцово, Орехово-Зуево, Павловский Посад, Подольск, Раменское, Селятино, Серпухов, Солнечногорск, Сходня, Талдом, Троицк, Химки, Чехов, Электросталь).
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Коломна, 13:00 или Ярославль, 06:00Завершение: Подольск или Ярославль
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 30 минутБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор — Организатор в Коломне
Провёл экскурсии для 23 туристов
Наша команда — это ярославские историки, вдохновленные городскими преданиями, собранными легендарным архивариусом Илларионом Тихомировым и его друзьями более ста лет назад. Мы не проводим классические экскурсии, наши прогулки — это устная передача легенд средневековья и продолжение дела великих старожилов города с 1000-летней историей. География наших туров широка: мы организуем путешествия по всем субъектам РФ без исключения, а ценителям зарубежной экскурсионной экзотики предлагаем отправиться с нами в Монголию, Иран и страны Средней Азии.Задать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Коломны
На автобусе
Можно с детьми
Летние
Обзорные
Кремль
Популярные места
Усадьбы и дворцы
Похожие туры из Коломны
Индивидуальная
1.5 часа
Тайны и легенды Коломенского Кремля
Погулять в самом сердце Коломны и узнать его истории, которые переживут века
Завтра
28 мая
29 мая
30 мая
1 800₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Коломенский Кремль: военная крепость, жилой квартал и место легенд
Осмыслить прошлое и настоящее Кремля на нескучной обзорной экскурсии
Сегодня
Завтра
28 мая
29 мая
1 830₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Коломенский кремль изнутри
Рассмотреть главные достопримечательности неприступной крепости и услышать о ней самое интересное
на улице Лажечникова, дом 1а
Сегодня
Завтра
30 мая
31 мая
1 800₽ за всё до 5 чел.
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании