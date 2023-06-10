Приглашаем прогуляться по купеческой Коломне, посмотреть на её историческую застройку и главный символ города — кремль.



Вы также можете присоединиться к дополнительной экскурсии по фабрике знаменитой коломенской пастилы, узнать секреты её приготовления и попробовать разные виды. Вы второй день побываем в усадьбе А. П. Чехова, и вы познакомитесь с историей и жизнью семьи писателя в этих местах, а в Дубровицах увидите уникальную «коронованную» церковь.