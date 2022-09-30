Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Коломны

День на «Патефонке»

Вас ждет прогулка по территории Арт-квартала с заводскими историями

Вас ждет прогулка по территории Арт-квартала с заводскими историями, дегустация разных сортов старорусских хмельных медов в Медоварне Сергея Пупынина, театрализованные интерактивы и мастер-классы от Коломенского затейного двора.
День на «Патефонке»
День на «Патефонке»
День на «Патефонке»
День на «Патефонке»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Приглашаем на «Патефонку»

Вы узнаете о музыкальном десятилетии фабрично-заводского квартала, прислушиваясь к ароматам коломенских медов. Познаете тайны приготовления домашних хмельных напитков и услышите рассказ средневекового оружия о батальной истории Коломны.

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: ул. Уманская, д. 3Д
Завершение: Коломенский затейный двор, территория Арт-квартала «Патефонка»
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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