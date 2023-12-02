Экскурсия на производство «Автокемпер-пром»

Групповая экскурсия в Коломне
«Автокемпер-пром» – первым в России начал производство автодомов и жилых модулей.

Редкая возможность посетить действующее производство и увидеть весь процесс изготовления домов на колесах и жилых модулей премиум и комфорт-класса. Приглашаем приобщиться к теме караванинга и активного отдыха.
Экскурсия на производство «Автокемпер-пром»
Экскурсия на производство «Автокемпер-пром»
Ближайшие даты:
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даты

Описание

Что вас ожидает:

Посетите действующее производство и увидите весь процесс изготовления домов на колесах и жилых модулей премиум и комфорт-класса.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Место начала и завершения?
г. Коломна, ул. Уманская, д. 3л, корп. 2
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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