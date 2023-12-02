«Автокемпер-пром» – первым в России начал производство автодомов и жилых модулей.
Редкая возможность посетить действующее производство и увидеть весь процесс изготовления домов на колесах и жилых модулей премиум и комфорт-класса. Приглашаем приобщиться к теме караванинга и активного отдыха.
Редкая возможность посетить действующее производство и увидеть весь процесс изготовления домов на колесах и жилых модулей премиум и комфорт-класса. Приглашаем приобщиться к теме караванинга и активного отдыха.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает:Посетите действующее производство и увидите весь процесс изготовления домов на колесах и жилых модулей премиум и комфорт-класса.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Место начала и завершения?
- г. Коломна, ул. Уманская, д. 3л, корп. 2
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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