6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Посетить «каменное сердце» старинного города и услышать дивные легенды

Ольга
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Ольга – представитель гидов
Вы насладитесь уютным провинциальным колоритом Коломны и узнаете, при каких обстоятельствах здесь возник кремль и как он связан с итальянцами.

А также раскроете, где можно увидеть ребро кита и послушать патефон и почему наш город называют «родиной царских невест».
1500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 11 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 12 человек
Можно с детьми
Встреча на парковке кремля
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У этой экскурсии6 отзывов
5
История и предания Коломенского кремля
История и предания Коломенского кремля

Что вас ожидает

Коломна: история на каждом шагу
Гуляя по Коломенскому кремлю, вы увидите величественные крепостные стены и башни, Соборную площадь, Крестовоздвиженский храм и Успенский Брусенский монастырь, помнящий Ивана Грозного. А еще: Шевлягинскую бассейку, спасшую город от гибели, живописную панораму сквера Блюдечко, храм Николы Гостиного и Свято-Троицкий Ново-Голутвин женский монастырь, один из первых восстановленных монастырей после богоборческого лихолетья.

Коломна сквозь столетия
Мы расскажем о Коломне с момента основания до наших дней. Вы услышите не сухие факты и цифры, а живую историю города, насыщенную интересными событиями и великими людьми. Так, вы узнаете, как и почему Коломна стала соцарственным городом, какие императоры ее посещали и какие купцы и мещане оставили в ней свой след.

Организационные детали

  • Экскурсия не предполагает дополнительных расходов
  • Дети до 7 лет участвуют бесплатно
  • Если в группе есть люди с ограниченными возможностями или родители с колясками, мы с радостью скорректируем маршрут
История и предания Коломенского кремля
История и предания Коломенского кремля
История и предания Коломенского кремля
История и предания Коломенского кремля
История и предания Коломенского кремля
История и предания Коломенского кремля
История и предания Коломенского кремля
История и предания Коломенского кремля
История и предания Коломенского кремля
История и предания Коломенского кремля
История и предания Коломенского кремля

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на парковке кремля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ольга
Ольга
Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Ольга. Я лицензированный гид, чье сердце принадлежит любимой Коломне. Для меня это самый красивый город в мире! Не верите? Тогда приходите на экскурсии, которые мы сможем провести также на английском и французском языках. Больше всего мне нравится показывать живую историю города, через значимые события и великих людей, оставивших свой след в судьбе города начиная от их Императорских Высочеств и заканчивая купцами и мещанами. Небезразлична мне и духовная составляющая Коломны, наш город — жемчужина православия. Мы команда искренне любящих свое дело экскурсоводов, встретим вас, как самых дорогих друзей!
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6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

11 марта 2020
Спасибо большое Ольге за экскурсию! Несмотря на то, что нам не очень повезло с погодой, нам безумно понравился рассказ Ольги. Понравилось удачное соотношение исторических фактов и интересных историй о Коломенском кремле и объектах внутри него, мы получили достаточно полное представление об истории Коломны, но при этом наши головы не опухли от обилия информации. Отдельно хотелось бы отметить и то, что Ольгу приятно и легко слушать! :)
9 марта 2020
Спасибо за экскурсию. Замечательный гид, очень жаль, что всего 1,5 часа,хотелось еще... Благодарим и собираемся еще раз приехать в Коломну.
9 марта 2020
8 марта были на экскурсии « История и предания Коломенского Кремля» с экскурсоводом Ольгой.
Понравилось всё- знание материала, маршрут, содержание экскурсии с элементами ответ-вопрос, и конечно, сама рассказчица. Ольга-удивительный человек, внимательная, тактичная, искренне любящая своей город.
Всем советую Ольгу, благодаря ей вы полюбите Коломну, как полюбили её мы.
8 марта 2020
Все было хорошо. Обзорная Экскурсия с элементами интерактива, проходила по городу, с посещением основных достопримечательностей указаных в описании.Нас было трое ,включая 8 летнего ребенка. Ребенок не скучал, ему было интересно слушать рассказ гида. Спасибо за досуг.
1 марта 2020
Нам понравилось все: удивительный город, занимательная экскурсия, отличный экскурсовод и просто приятна девушка Ольга. Отдельное ей спасибо за терпение! Мы были с маленьким ребенком, и вместо положенных 1,5 часов она провела с нами 2,5. Было очень интересно, увлекательно и весело - не заметили, как экскурсия подошла к концу. Коломна показалась нам замечательным местом, подмосковной жемчужиной, сохранившей свой неповторимый, провинциальный колорит. Нисколько не пожалели, что выбрали именно Ольгу! Кажется, что она действительно влюблена в этот милый городок.
Ольга, спасибо вам еще раз за этот чудесный день в удивительной Коломне!
1 марта 2020
Посетили экскурсию История и Предания Коломенского кремля 29/02 с гидом Ольгой.
Мы получили истинное удовольствие от города, который раскрылся нам с помощью Ольги.
На экскурсии мы были вместе с детьми разных возрастов от 4 до 9 лет.
Во время экскурсии Ольга рассказывала много исторических фактов, а также дополняла их интересными мифами и легендами, что очень понравилось детям.
На все наши вопросы, которые возникали по ходу экскурсии, Ольга давала ответы.
Экскурсовода очень легко и понятно слушать, все четко и ясно. Экскурсия очень информативна, на наш взгляд это как раз золотая середина, ни больше и не меньше, мы ни капельки не устали)
Ольга была внимательна к нам. Вести экскурсию с детьми меленького возраста-это нелегкое занятие, как для экскурсовода, так и для родителей, Ольга была терпелива и внимательная к детям, за что ей огромное спасибо!
Коломна очень красивый и интересный город.
Понравилось все, не можем найти ни одного минуса в экскурсии.
Ольга посоветовала нам интересные места и музей, которые можно еще посмотреть в городе. Времени было мало, не все успели!
В заключении хочу сказать, что Коломна нас очаровала, как и гид. Очень всем советуем Ольгу, не пожалеете!
Ольга, спасибо вам большое!!!

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