6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Посетили экскурсию История и Предания Коломенского кремля 29/02 с гидом Ольгой.

Мы получили истинное удовольствие от города, который раскрылся нам с помощью Ольги.

На экскурсии мы были вместе с детьми разных возрастов от 4 до 9 лет.

Во время экскурсии Ольга рассказывала много исторических фактов, а также дополняла их интересными мифами и легендами, что очень понравилось детям.

На все наши вопросы, которые возникали по ходу экскурсии, Ольга давала ответы.

Экскурсовода очень легко и понятно слушать, все четко и ясно. Экскурсия очень информативна, на наш взгляд это как раз золотая середина, ни больше и не меньше, мы ни капельки не устали)

Ольга была внимательна к нам. Вести экскурсию с детьми меленького возраста-это нелегкое занятие, как для экскурсовода, так и для родителей, Ольга была терпелива и внимательная к детям, за что ей огромное спасибо!

Коломна очень красивый и интересный город.

Понравилось все, не можем найти ни одного минуса в экскурсии.

Ольга посоветовала нам интересные места и музей, которые можно еще посмотреть в городе. Времени было мало, не все успели!

В заключении хочу сказать, что Коломна нас очаровала, как и гид. Очень всем советуем Ольгу, не пожалеете!

Ольга, спасибо вам большое!!!