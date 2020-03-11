6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Коломна: история на каждом шагу
Гуляя по Коломенскому кремлю, вы увидите величественные крепостные стены и башни, Соборную площадь, Крестовоздвиженский храм и Успенский Брусенский монастырь, помнящий Ивана Грозного. А еще: Шевлягинскую бассейку, спасшую город от гибели, живописную панораму сквера Блюдечко, храм Николы Гостиного и Свято-Троицкий Ново-Голутвин женский монастырь, один из первых восстановленных монастырей после богоборческого лихолетья.
Коломна сквозь столетия
Мы расскажем о Коломне с момента основания до наших дней. Вы услышите не сухие факты и цифры, а живую историю города, насыщенную интересными событиями и великими людьми. Так, вы узнаете, как и почему Коломна стала соцарственным городом, какие императоры ее посещали и какие купцы и мещане оставили в ней свой след.