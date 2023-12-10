История Коломенского Кремля

Групповая экскурсия в Коломне
Узнаете историю и уникальность Коломенского кремля, посмотрите главные памятники. Увидите древние стены, сохранившиеся башни, в Коломне остался дух старины, эпохи средневековья. Мы посмотрим каким был кремль в прошлом. Какие исторические личности связанны с историей нашего города. Так же узнаем какие тайны и мистические события происходили в Коломне.
История Коломенского Кремля
История Коломенского Кремля
История Коломенского Кремля
История Коломенского Кремля
История Коломенского Кремля
История Коломенского Кремля
Ближайшие даты:
10
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даты

Описание

Что вас ожидает:

  • Узнаете историю кремля.
  • Посмотрим на древние стены.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Транспорт
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Лажечникова, д. 4
Завершение: Ул. Зайцев, д. 14
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 122 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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