Узнаете историю и уникальность Коломенского кремля, посмотрите главные памятники. Увидите древние стены, сохранившиеся башни, в Коломне остался дух старины, эпохи средневековья. Мы посмотрим каким был кремль в прошлом. Какие исторические личности связанны с историей нашего города. Так же узнаем какие тайны и мистические события происходили в Коломне.
Ближайшие даты:
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даты
Описание
Что вас ожидает:
- Узнаете историю кремля.
- Посмотрим на древние стены.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Транспорт
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Ул. Лажечникова, д. 4Завершение: Ул. Зайцев, д. 14
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 122 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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