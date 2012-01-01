Галина проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Яблочная атмосфера старинной Коломны

Вы прогуляетесь 👣 по территории кремля и узнаете, что за жизнь кипела за пределами крепостных стен — в посаде. Послушаете истории 📖, легенды и предания нашего города, где по улочкам гулял запах еловых шишек от самовара, а в воздухе витал аромат антоновских яблок. Поговорим о временах, когда Коломна утопала в яблоневых садах, а люди научились сохранять урожай, изготавливая из него вкусное и полезное лакомство. И, конечно, о том, как местная пастила завоевала первые места в кондитерских «рейтингах» — ведь ее подавали и к царскому столу, и в пост, и в праздничные дни. А рецепт держался в строжайшей тайне!

Музейная фабрика пастилы — возрожденные вкусы старой Коломны

Вы узнаете об удивительном проекте, благодаря которому удалось воссоздать старинные рецепты знаменитой коломенской пастилы. Оцените трепетное отношение к истории города в уютном музее, не так давно открытом на месте крупнейшей дореволюционной фабрики. И, конечно, познакомитесь с этапами приготовления фруктового десерта: осмотрите плодохранилище и пройдете мастер-класс по взбиванию яблочного теста.

☕ 🍰 В завершение программы — чаепитие с дегустацией нескольких видов божественной пастилы.

Организационные детали

Дополнительно оплачиваются билеты 🎫 на музейную фабрику пастилы с театрализованной программой: для вас специальная льготная цена — 550 руб. /человека.