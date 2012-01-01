Галина проводит ещё 2 экскурсии

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Коломенская пастила: история старорусского лакомства

Историко-гастрономическая прогулка по Старому городу с посещением музея, мастер-классами и чаепитием

Галина
Галина – представитель из Коломны
Воздушный десерт 🍪 из антоновки — кондитерский символ старинной России наравне с пряниками.

И так же, как последние ассоциировались с Тулой, пастила составляла часть образа Коломны.

Какой она была в 17-19 вв.

— поговорим на прогулке 👣 по кремлю и посаду.

А на музейной фабрике вы узнаете о чудом воссозданной рецептуре и отведаете традиционную сладость.
Задать вопросОбычно отвечает за 43 мин.
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🍤Можно и покушать
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 400 ₽ за человека

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Коломенская пастила: история старорусского лакомства
Коломенская пастила: история старорусского лакомства

Что вас ожидает

Яблочная атмосфера старинной Коломны
Вы прогуляетесь 👣 по территории кремля и узнаете, что за жизнь кипела за пределами крепостных стен — в посаде. Послушаете истории 📖, легенды и предания нашего города, где по улочкам гулял запах еловых шишек от самовара, а в воздухе витал аромат антоновских яблок. Поговорим о временах, когда Коломна утопала в яблоневых садах, а люди научились сохранять урожай, изготавливая из него вкусное и полезное лакомство. И, конечно, о том, как местная пастила завоевала первые места в кондитерских «рейтингах» — ведь ее подавали и к царскому столу, и в пост, и в праздничные дни. А рецепт держался в строжайшей тайне!

Музейная фабрика пастилы — возрожденные вкусы старой Коломны
Вы узнаете об удивительном проекте, благодаря которому удалось воссоздать старинные рецепты знаменитой коломенской пастилы. Оцените трепетное отношение к истории города в уютном музее, не так давно открытом на месте крупнейшей дореволюционной фабрики. И, конечно, познакомитесь с этапами приготовления фруктового десерта: осмотрите плодохранилище и пройдете мастер-класс по взбиванию яблочного теста.

☕ 🍰 В завершение программы — чаепитие с дегустацией нескольких видов божественной пастилы.

Организационные детали

Дополнительно оплачиваются билеты 🎫 на музейную фабрику пастилы с театрализованной программой: для вас специальная льготная цена — 550 руб. /человека.

Начало и место завершения
🚩 возле Кремля
Коломенская пастила: история старорусского лакомства
Коломенская пастила: история старорусского лакомства
Коломенская пастила: история старорусского лакомства
Коломенская пастила: история старорусского лакомства
Коломенская пастила: история старорусского лакомства
Коломенская пастила: история старорусского лакомства
Коломенская пастила: история старорусского лакомства
Коломенская пастила: история старорусского лакомства

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Галина
Галина
Добрый день, дорогие путешественники! Наша дружная компания занимается организацией экскурсий с 2012 года и за это время была неоднократно отмечена наградами. С удовольствием покажем вам удивительную Коломну и расскажем о ней самое интересное!
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Галина проводит ещё 2 экскурсии

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