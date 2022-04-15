Коломенский кремль в миниатюре

В тепле в любую погоду, в старинной купеческой лавке увидеть каким был Коломенский кремль до его разрушения, увидеть

Входной билет
В тепле в любую погоду, в старинной купеческой лавке увидеть каким был Коломенский кремль до его разрушения, увидеть и узнать про башни, которых сейчас нет.

Вы узнаете тайну Свибловой башни, услышите почему ее боялись горожане, почему ворота косые и что хранится в тайнике.
Коломенский кремль в миниатюре
Коломенский кремль в миниатюре
Коломенский кремль в миниатюре
Коломенский кремль в миниатюре

Что вас ожидает 🤩

  • Макет кремля
  • На нем стены
  • Башни
  • Соборы
  • Улочки

Что вас ждет

В тепле в любую погоду, в старинной купеческой лавке увидеть каким был Коломенский кремль до его разрушения, увидеть и узнать про башни, которых сейчас нет.
Я расскажу тайну Свибловой башни, открою почему ее боялись горожане. Вы узнаете почему ворота косые и что хранится в тайнике. А еще услышите голоса колоколен храмов Коломенского кремля. Немного волшебства — стена разьедется и вы увидите, что внутри символа Коломны и самой загадочной башни — Маринкиной.
Эту экскурсию можно заказать как отдельно, так и дополнением к другим экскурсиям.
Важно знать

В стоимость экскурсии включено:

  • услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • входной билет 300 руб. /чел.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Входной билет 300 руб. /чел
Где начинаем и завершаем?
Начало: Зайцева 14, около музея калачной
Завершение: Зайцева, д. 10
Когда начало
любое время 10:00 — 19:00
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальное предложение, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Важная информация
  • Экскурсия проходит в помещении музея
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы думаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

любое время 10:00 — 19:00

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Коломны

🎩Индивидуальные🚶Пешеходные🎫Билеты🧒Можно с детьми⚙️НеобычныеКоломенский Кремль🗽ДостопримечательностиМаринкина башняКремль

Еще несколько похожих предложений в Коломне

Квест «Сокровища Коломенского кремля»
4.5 часа
🚶 Пешая
Квест
Маргарита
5
10 отзывов
Квест «Сокровища Коломенского кремля»
Вы имеете невероятную возможность окунутся в атмосферу тайн Коломенского Кремля, разгадать загадки
от 5 000 за 1-16 чел.
Коломенский Кремль и Посад
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Маргарита
5
31 отзыв
Коломенский Кремль и Посад
Экскурсия по территории Коломенского Кремля и Посада представляет одну из самых популярных туристических программ по
от 2 400 за 1-5 чел.
Обзорная экскурсия по Коломенскому Кремлю
1 час
🚶 Пешая
Индивидуальная
Гиды
Нет отзывов
Обзорная экскурсия по Коломенскому Кремлю
Коломенский Кремль - одно из крупнейших оборонительных сооружений XVI столетия
от 4 500 за 1-10 чел.
Коломенский кремль изнутри
1.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Анастасия
5
71 отзыв
Коломенский кремль изнутри
Рассмотреть главные достопримечательности неприступной крепости и услышать о ней самое интересное
1 800 за 1-10 чел.
Прогулка по Коломенскому кремлю
1 час
🚶 Пешая
Индивидуальная
Юлия
5
6 отзывов
Прогулка по Коломенскому кремлю
В ходе прогулки вы узнаете исторические и современные особенности Коломенской крепости
2 000 за 1-6 чел.
Знакомьтесь, Коломенский кремль
1.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Михаил
5
26 отзывов
Знакомьтесь, Коломенский кремль
Посетить главную достопримечательность города и раскрыть его историю в компании краеведа
2 000 за 1-20 чел.
Мифы и предания Коломенской земли
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Александр
4.9
111 отзывов
Мифы и предания Коломенской земли
Погулять по старинному кремлю и услышать о нем нескучные факты в компании профессионального гида
1 500 за 1-10 чел.
Тайны и легенды Коломенского Кремля
1.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Маргарита
4.9
282 отзыва
Тайны и легенды Коломенского Кремля
Погулять в самом сердце Коломны и узнать его истории, которые переживут века
1 800 за 1-20 чел.
Экскурсия по Коломенскому Посаду
1 час
🚶 Пешая
Индивидуальная
Юлия
4.7
3 отзыва
Экскурсия по Коломенскому Посаду
Предлагаю вам окунуться в жизнь за стенами крепостных стен кремля! Мы с вами отправимся на прогулку по Коломне
2 000 за 1-6 чел.
Прогулка по Коломенскому кремлю
1 час
🚶 Пешая
Индивидуальная
Дмитрий
5
2 отзыва
Прогулка по Коломенскому кремлю
В ходе экскурсии по кремлю Вы увидите оборонительные сооружения XVI века, храмовые
800 за 1 человека
Коломна: маленький городок с большой историей (с посещением Кремля)
2.5 часа
Индивидуальная
Маргарита
5
12 отзывов
Коломна: маленький городок с большой историей (с посещением Кремля)
Экскурсия по территории Коломенского Кремля - одному из больших
от 2 400 за 1-5 чел.
Коломенский кремль: история в камне
1.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Инна
5
1 отзыв
Коломенский кремль: история в камне
Исследовать в историко-архитектурных деталях главное сокровище Старого города
2 000 за 1-10 чел.
У нас ещё много экскурсий 😎 в Коломне. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Коломне
ХОРОШО
🇷🇺
ТАМ