В тепле в любую погоду, в старинной купеческой лавке увидеть каким был Коломенский кремль до его разрушения, увидеть и узнать про башни, которых сейчас нет.
Я расскажу тайну Свибловой башни, открою почему ее боялись горожане. Вы узнаете почему ворота косые и что хранится в тайнике. А еще услышите голоса колоколен храмов Коломенского кремля. Немного волшебства — стена разьедется и вы увидите, что внутри символа Коломны и самой загадочной башни — Маринкиной.
Эту экскурсию можно заказать как отдельно, так и дополнением к другим экскурсиям.
Важно знать
В стоимость экскурсии включено:
услуги гида.
Туристы оплачивают самостоятельно:
входной билет 300 руб. /чел.
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Входной билет 300 руб. /чел
Где начинаем и завершаем?
Начало: Зайцева 14, около музея калачной
Завершение: Зайцева, д. 10
Когда начало
любое время 10:00 — 19:00
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальное предложение, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Важная информация
Экскурсия проходит в помещении музея
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы думаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
любое время 10:00 — 19:00
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