Что вас ждет

В тепле в любую погоду, в старинной купеческой лавке увидеть каким был Коломенский кремль до его разрушения, увидеть и узнать про башни, которых сейчас нет.

Я расскажу тайну Свибловой башни, открою почему ее боялись горожане. Вы узнаете почему ворота косые и что хранится в тайнике. А еще услышите голоса колоколен храмов Коломенского кремля. Немного волшебства — стена разьедется и вы увидите, что внутри символа Коломны и самой загадочной башни — Маринкиной.

Эту экскурсию можно заказать как отдельно, так и дополнением к другим экскурсиям.

Важно знать

В стоимость экскурсии включено:

услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно: