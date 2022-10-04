Коломна - город трудовой доблести и его герои

Узнать о ратном прошлом на экскурсии по старинным улочкам, Мемориальному парку и Музею боевой славы

В 2021 году Коломна — первая в Подмосковье — получила почетное звание «города трудовой доблести».

На прогулке по памятным местам вы узнаете о ее вкладе в Победу, самоотверженной работе тружеников тыла и подвигах героев Великой Отечественной войны. А в Музее боевой славы познакомитесь с военной историей Коломны от Средневековья до современности.
Коломна - город трудовой доблести и его герои
Коломна - город трудовой доблести и его герои
Коломна - город трудовой доблести и его герои
Коломна - город трудовой доблести и его герои
Коломна - город трудовой доблести и его герои
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Описание

Что вас ожидает

Доблестный путь Коломны

Вы узнаете о боевом прошлом города, начиная с самого его зарождения — Коломна очень долго выполняла функцию щита и была важна стратегически. В Музее боевой славы перед вами предстанут вехи ратной и тыловой истории Коломны. Вы осмотрите ранее не выставлявшиеся материалы из архивных фондов. И сможете посмотреть документальные военные фильмы, демонстрируемые в залах музея.

Герои-коломенцы Великой Отечественной войны

На улице и у сквера имени Василия Зайцева гид расскажет о летчике, дважды Герое Советского Союза, командовавшем одним из самых результативных полков советских Военно-воздушных сил. На улице Исаева, пролегающей прямо по территории кремля, вы услышите о подвиге юного командира взвода. В Мемориальном парке посетите Аллею боевой славы с памятниками воинам-коломенцам, павшим в годы Великой Отечественной войны. У Вечного огня почтим память защитников Родины. А также подойдем к памятнику Матери погибшего Солдата и монументу артиллеристам.

Организационные детали

Для перемещения от кремля до Мемориального парка нужно будет воспользоваться транспортом. Группой до 4 человек можно поехать на машине гида, если вас будет больше — на вашем авто или на такси (поездка обойдется примерно в 150 рублей/машину).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Москворецкой набережной
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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