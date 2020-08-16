1 отзыв оставили туристы

  1. Россия
  2. Экскурсии

Коломна и Зарайск — две древние крепости

Проникнуться духом русской провинции, историей и пейзажами двух городов

5
1 отзыв
Маргарита
Маргарита – Гид из Коломны
Ленты речек, тихие улицы, мощные стены-свидетели далекого прошлого — ждут вас в Коломне и Зарайске.

В их кремлях и посадах, в храмах и церквушках вы откроете увлекательные страницы истории 📖 Руси.

Насладитесь видами с открыток, которые живописны в любое время года по-своему, и узнаете, чем живут подмосковные города сегодня.
Задать вопросОбычно отвечает за 4 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🔭Обзорная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 6 500 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Коломна и Зарайск — две древние крепости
Коломна и Зарайск — две древние крепости

Что вас ожидает

Коломна — красавица Московской области
Знакомство с нашим уютным древним городом я предлагаю начать с его сердца, Коломенского кремля. Сохранившаяся крепостная стена 16 века помнит много знаковых событий, о которых я расскажу. Следом отправимся к святыням. Вы полюбуетесь панорамой Бобренева монастыря с высокого берега, узнаете о необычной архитектуре храма Николы на Посаде, увидите Богоявленский Старо-Голутвин монастырь близ Оки и храм Пресвятой Троицы в Щурово. А еще, конечно, не пропустим Дом воеводы, старейшее светское здание Коломны, и купеческие особняки.

Купола, посадские дома и предания Зарайска
Коломну и Зарайск разделяют 50 км, и по пути я расскажу об этой местности: например, о городе Луховицы, где можно остановиться у памятника Огурцу-кормильцу. В Зарайске вас встретит самый маленький из сохранившихся кремлей России: здесь мы посетим величественный Иоанно-Предтеченский собор, где хранится древняя икона Николая Чудотворца. Погуляем по Зарайскому посаду и, если захотите, зайдем в Благовещенский храм, который не закрывался в советские годы. В завершение — святой источник Белый Колодец, связанный с чудесным обретением иконы. Отсюда же открываются дивные виды на город!

Организационные детали

  • Стоимость указана из расчета, что экскурсия ⛳ проходит на вашем автомобиле 🚘. Если вам нужен транспорт, я подберу машину (1-3 человека) или минивэн (4-15 человек): стоимость от 3000 руб.
  • Мы посещаем храмы и монастыри по вашему желанию
  • Экскурсия начинается и заканчивается в Коломне. Но по желанию можно начать в Луховицах или Зарайске, а также завершить в одном из этих городов.
  • Также возможно осмотреть только Коломну или Зарайск. В таком случае стоимость оговаривается отдельно.
Коломна и Зарайск — две древние крепости
Коломна и Зарайск — две древние крепости
Коломна и Зарайск — две древние крепости
Коломна и Зарайск — две древние крепости
Коломна и Зарайск — две древние крепости
Коломна и Зарайск — две древние крепости
Коломна и Зарайск — две древние крепости
Коломна и Зарайск — две древние крепости
Коломна и Зарайск — две древние крепости
Коломна и Зарайск — две древние крепости
Коломна и Зарайск — две древние крепости
Коломна и Зарайск — две древние крепости
Коломна и Зарайск — две древние крепости

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Маргарита
Маргарита
Добрый день! Меня зовут Маргарита, мне 26 и я профессионально занимаюсь проведением экскурсий. 8 лет назад я закончила курсы экскурсоведения и с тех пор знакомлю гостей Коломны с историей этого славного города. В 2017 году я стала победителем в конкурсе на звание лучшего экскурсовода Коломны. Больше всего я люблю рассказывать о тайнах и легендах Коломны - они пронизывают каждую улочку Коломны, от них захватывает дух. Мой подход к проведению экскурсий - это сделать путешествие интересным для каждого человека, помочь ему влюбиться в этот чудесный город. Отличительная черта моего подхода - основной упор путешествия делается не на сухие факты, а на красочное и яркое описание богатой истории Коломны, тайны и легенды, которыми изобилует Коломна. Я провожу экскурсии потому, что очень люблю этот город и хочу показать гостям как он прекрасен. Любите ли Вы Коломну так, как люблю её я!? Даже если вы пока не можете ответить на этот вопрос утвердительно, уверяю Вас, после нашей экскурсии, вы влюбитесь в этот замечательный город!
Напишите мне

1 отзыв оставили туристы

16 августа 2020
Маргарита отличный гид и рассказчик! Получили невероятное удовольствие от путешествия по Зарайску и Коломне! Очень рекомендуем!!!

Маргарита проводит ещё 4 экскурсии

Тайны и легенды Коломенского Кремля
скидка15%
1800
1 530
1.5 часа
Тайны и легенды Коломенского Кремля
165 отзывов
Погулять в самом сердце Коломны и узнать его истории, которые переживут века
Коломенский Посад
1 300
1 час
Коломенский Посад
20 отзывов
«Вкусные» истории и атмосфера района купцов и ремесленников
Коломна: путешествие вглубь веков
2 700
2.5 часа
Коломна: путешествие вглубь веков
11 отзывов
Обойти старинные постройки и ощутить дух провинциального города под лейтмотив истории
Коломна со всех сторон
скидка15%
2800
2 380
2 часа
Коломна со всех сторон
4 отзыва
Познакомиться с уютным городом и полюбоваться его видами с колокольни

Еще несколько необычных экскурсий в Коломне

Кремль и Посад. Дыхание Истории
2 600
2 часа
Кремль и Посад. Дыхание Истории
199 отзывов
История и легенды неприступной крепости
Коломна. Обзорная экскурсия
1 600
1 час
Коломна. Обзорная экскурсия
69 отзывов
Разнообразие эпох, купеческий дух, традиции и предания — в исторических памятниках города
Коломна литературная и не только
скидка35%
600
390
2 часа
Коломна литературная и не только
42 отзыва
Узнать историю города и пройти по следам писателей на дружеской экскурсии
Очарование кремлёвских улочек
1 600
1 час
Очарование кремлёвских улочек
23 отзыва
Погрузиться в атмосферу минувших эпох и в задушевность провинциального городка
Тайны и легенды Коломенского кремля
1 800
1.5 часа
Тайны и легенды Коломенского кремля
20 отзывов
Знакомство с древней Коломной: прогулка с краеведом по Кремлю и Посаду
2 000
2 часа
Знакомство с древней Коломной: прогулка с краеведом по Кремлю и Посаду
19 отзывов