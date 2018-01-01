✾Бывшую торговую пристань а ныне плавающую гостиницу
✾Памятник водовозу
✾Множество великолепных купеческих домов
✾Уникальную церковь Николы на Посаде
✾ Благолепную Покровскую церковь
✾ Барельеф современного искусства- "Ангел Венечки Ерофеева"
✾Дом воеводы
Посад – это территория за пределами крепостных стен. Это совершенно иная атмосфера, нежели в Кремле-более расслабленная и вкусная! Да-да, ведь прогуливаясь по посаду вы узнаете о знаменитых калачах, познакомитесь с историей 📖 пастилы и услышите рассказы с быте купцов и мещан.
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Калачи
пастила
билеты в музей
Начало
🚩 улица Зайцева, 14
Место завершения
🏁 Полянская улица, 4
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.