Посад – это территория за пределами крепостных стен. Это совершенно иная атмосфера, нежели в Кремле-более расслабленная и вкусная! Да-да, ведь прогуливаясь по посаду вы узнаете о знаменитых калачах, познакомитесь с историей 📖 пастилы и услышите рассказы с быте купцов и мещан.