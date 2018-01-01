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Купеческий посад

Ольга Н.
Ольга Н. – Гид из Коломны
Купеческий посад
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 1 200 ₽ за экскурсию

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Купеческий посад
Купеческий посад

Что вы увидите

  • Вы увидите:
  • ✾ Лавки местных купцов
  • ✾Главную торговую улицу посада
  • ✾Бывшую торговую пристань а ныне плавающую гостиницу
  • ✾Памятник водовозу
  • ✾Множество великолепных купеческих домов
  • ✾Уникальную церковь Николы на Посаде
  • ✾ Благолепную Покровскую церковь
  • ✾ Барельеф современного искусства- "Ангел Венечки Ерофеева"
  • ✾Дом воеводы
Посад – это территория за пределами крепостных стен. Это совершенно иная атмосфера, нежели в Кремле-более расслабленная и вкусная! Да-да, ведь прогуливаясь по посаду вы узнаете о знаменитых калачах, познакомитесь с историей 📖 пастилы и услышите рассказы с быте купцов и мещан.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Калачи
  • пастила
  • билеты в музей
Начало
🚩 улица Зайцева, 14
Место завершения
🏁 Полянская улица, 4
Купеческий посад
Купеческий посад
Купеческий посад

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ольга Н.
Ольга Н.
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