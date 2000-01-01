Коломенский кремль —каменное сердце нашего города, великая цитадель XVI века. Вы узнаете почему в Коломне возник кремль, кто и как его строил, какие великие исторические личности связаны с ним и многое другое. Наш город 🏙️ словно дивный ларец, полный таинственных легенд и преданий.