»Величественные крепостные стены и башни Коломенского кремля
»Успенский Брусенский монастырь
»Свято-Троицкий Ново-Голутвин женский монастырь
»Живой символ города-городового
»Соборную площадь
»Конькобежный центр
»Шевлягинскую бассейку
»Живописную панораму сквера блюдечко
»Храм Николы Гостиного
»Крестовоздвиженский храм
Коломенский кремль —каменное сердце нашего города, великая цитадель XVI века. Вы узнаете почему в Коломне возник кремль, кто и как его строил, какие великие исторические личности связаны с ним и многое другое. Наш город 🏙️ словно дивный ларец, полный таинственных легенд и преданий.
Что входит
Услуги гида
посещение храмов и монастырей
Что не входит
Чай/кофе
билеты в музеи
Начало
🚩 улица Лажечникова, 1А
Место завершения
🏁 улица Зайцева, 14
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.