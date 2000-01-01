  1. Россия
  2. Экскурсии

Легендарный Коломенский Кремль

Ольга Н.
Ольга Н. – Гид из Коломны
Легендарный Коломенский Кремль
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 2 000 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Легендарный Коломенский Кремль
Легендарный Коломенский Кремль

Что вы увидите

  • Вы увидите:
  • »Величественные крепостные стены и башни Коломенского кремля
  • »Успенский Брусенский монастырь
  • »Свято-Троицкий Ново-Голутвин женский монастырь
  • »Живой символ города-городового
  • »Соборную площадь
  • »Конькобежный центр
  • »Шевлягинскую бассейку
  • »Живописную панораму сквера блюдечко
  • »Храм Николы Гостиного
  • »Крестовоздвиженский храм
Коломенский кремль —каменное сердце нашего города, великая цитадель XVI века. Вы узнаете почему в Коломне возник кремль, кто и как его строил, какие великие исторические личности связаны с ним и многое другое. Наш город 🏙️ словно дивный ларец, полный таинственных легенд и преданий.
Что входит
  • Услуги гида
  • посещение храмов и монастырей
Что не входит
  • Чай/кофе
  • билеты в музеи
Начало
🚩 улица Лажечникова, 1А
Место завершения
🏁 улица Зайцева, 14
Легендарный Коломенский Кремль
Легендарный Коломенский Кремль
Легендарный Коломенский Кремль
Легендарный Коломенский Кремль

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ольга Н.
Ольга Н.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

Ольга Н. проводит ещё 1 экскурсию

Купеческий посад
1 200
1 час
Купеческий посад

Еще несколько необычных экскурсий в Коломне

Кремль и Посад. Дыхание Истории
2 600
2 часа
Кремль и Посад. Дыхание Истории
199 отзывов
История и легенды неприступной крепости
Тайны и легенды Коломенского Кремля
скидка15%
1800
1 530
1.5 часа
Тайны и легенды Коломенского Кремля
165 отзывов
Погулять в самом сердце Коломны и узнать его истории, которые переживут века
Коломна. Обзорная экскурсия
1 600
1 час
Коломна. Обзорная экскурсия
69 отзывов
Разнообразие эпох, купеческий дух, традиции и предания — в исторических памятниках города
Коломна литературная и не только
скидка35%
600
390
2 часа
Коломна литературная и не только
42 отзыва
Узнать историю города и пройти по следам писателей на дружеской экскурсии
Очарование кремлёвских улочек
1 600
1 час
Очарование кремлёвских улочек
23 отзыва
Погрузиться в атмосферу минувших эпох и в задушевность провинциального городка
Коломенский Посад
1 300
1 час
Коломенский Посад
20 отзывов
«Вкусные» истории и атмосфера района купцов и ремесленников