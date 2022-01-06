Что вы можете увидеть 🤩

Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Об экскурсии
Вас ждет атмосферная экскурсия по новогодней Коломне. Мы прогуляемся по Коломенскому кремлю, помимо основных достопримечательностей посетим самые красивые и яркие площадки города, а еще я расскажу вам о том, как отмечали Рождество и Новый год 100 и даже 200 лет назад.
Мы организуем хоровод у самой красивой елочки, загадаем заветные желания, отгадаем любопытные загадки и получим сувенир в подарок!
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Сувенир в подарок.
Что не входит
Билеты в музеи (бронируются по желанию гостей).
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица Зайцева, 14, Коломна
Завершение: Житная площадь, Коломна
Когда и сколько длится
Когда: См. календарь
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
Дополнительно можно заказать профессиональную фотосессию.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
См. календарь
Елена К.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них