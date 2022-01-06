Новогодние сказки Коломны

Вас ждет атмосферная экскурсия по новогодней Коломне

Индивидуально
для 10 чел.
Вас ждет атмосферная экскурсия по новогодней Коломне.

Мы прогуляемся по Коломенскому кремлю, помимо основных достопримечательностей посетим самые красивые и яркие площадки города, а еще я расскажу вам о том, как отмечали Рождество и Новый год 100 и даже 200 лет назад.
Новогодние сказки Коломны
Новогодние сказки Коломны
Новогодние сказки Коломны
Новогодние сказки Коломны

Что вы можете увидеть 🤩

  • Коломенский кремль
  • Кремлевские улочки
  • Соборная площадь
  • Дворик городской усадьбы
  • Самые красивые новогодние локации
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Об экскурсии

Вас ждет атмосферная экскурсия по новогодней Коломне. Мы прогуляемся по Коломенскому кремлю, помимо основных достопримечательностей посетим самые красивые и яркие площадки города, а еще я расскажу вам о том, как отмечали Рождество и Новый год 100 и даже 200 лет назад.
Мы организуем хоровод у самой красивой елочки, загадаем заветные желания, отгадаем любопытные загадки и получим сувенир в подарок!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Сувенир в подарок.
Что не входит
  • Билеты в музеи (бронируются по желанию гостей).
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица Зайцева, 14, Коломна
Завершение: Житная площадь, Коломна
Когда и сколько длится
Когда: См. календарь
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
  • Дополнительно можно заказать профессиональную фотосессию.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

См. календарь

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