Что вы можете увидеть 🤩

Об экскурсии

Вас ждет атмосферная экскурсия по новогодней Коломне. Мы прогуляемся по Коломенскому кремлю, помимо основных достопримечательностей посетим самые красивые и яркие площадки города, а еще я расскажу вам о том, как отмечали Рождество и Новый год 100 и даже 200 лет назад.

Мы организуем хоровод у самой красивой елочки, загадаем заветные желания, отгадаем любопытные загадки и получим сувенир в подарок!