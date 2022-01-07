Что вы можете увидеть 🤩

Панорама Богородице-Рождественского Бобренева монастыря с высокого берега Москва-реки
Старинные храмы
Купеческие усадьбы и др.
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Об экскурсии
Гостей ожидает увлекательная экскурсия по территории Коломенского Кремля и Посада. Это самая популярная туристическая программа в Коломне. Только теперь знакомство с городом будет проходить в атмосфере праздника, в сезоне, когда Коломну украшают гирляндами, ёлками и другими новогодними атрибутами. Погрузитесь в атмосферу сказки и волшебства!
Наша программа
Осмотр сохранившейся стены Коломенского кремля XVI века.
Посещение Брусенского и Ново-Голутвина монастырей.
Знакомство с уникальными памятниками архитектуры.
Панорама Богородице-Рождественского Бобренева монастыря с высокого берега Москва-реки.
Прогулка по Коломенскому Посаду – территории за пределами крепостных стен, где находится множество прекрасных строений, древних храмов, купеческий усадеб.
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида.
Что не входит
Питание
Личные расходы (сувениры и др.).
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица Лажечникова, 1А, Коломна
Завершение: Улица Зайцева, 14, Коломна
Когда и сколько длится
Когда: 2-9 января 2022 года в 11:00, 13:00 и 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
2-9 января 2022 года в 11:00, 13:00 и 15:00
Маргарита М.
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