Панорама Богородице-Рождественского Бобренева монастыря с высокого берега Москва-реки
Старинные храмы
Купеческие усадьбы и др
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Описание
Об экскурсии
Гостей ожидает увлекательная экскурсия по территории Коломенского Кремля и Посада. Это самая популярная туристическая программа в Коломне. Только теперь знакомство с городом будет проходить в атмосфере праздника, в сезоне, когда Коломну украшают гирляндами, ёлками и другими новогодними атрибутами. Погрузитесь в атмосферу сказки и волшебства!
Наша программа:
Осмотр сохранившейся стены Коломенского кремля XVI века.
Посещение Брусенского и Ново-Голутвина монастырей.
Знакомство с уникальными памятниками архитектуры.
Панорама Богородице-Рождественского Бобренева монастыря с высокого берега Москва-реки.
Прогулка по Коломенскому Посаду – территории за пределами крепостных стен, где находится множество прекрасных строений, древних храмов, купеческий усадеб.
Ежедневно в 11:00,13:15,15:30
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Питание
Личные расходы (сувениры и др.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица Лажечникова, 1А, Коломна
Завершение: Улица Зайцева, 14, Коломна
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 11:00,13:15,15:30
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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А
Абдуллаева
8 янв 2022
Экскурсия прошла замечательно, прошли все достопримечательности Кремля в Коломне, было очень интересно, узнали много нового для себя, как будто побывали в прошлом столетии!
Н
Наталья
7 янв 2022
Очень понравилось! Маргарита замечательный гид, экскурсия была познавательная и интересная!
Б
Братчук Ольга Васильевна
6 янв 2022
Отличная экскурсмя
Л
Леонид
5 янв 2022
Спасибо большое Маргарите, с ее рассказом Коломна стала еще интересней!!
А
Анастасия
9 янв 2021
Замечательная экскурсия! Осталось много положительных впечатлений! Маргарита - потрясающий рассказчик, показала нам город с потрясающих ракурсов. Время тоже оптимальное - чуть больше двух часов, не замерзли и не устали. А еще Маргарита советует где поесть, что привезти из Коломны, что отдельно огромный плюс. Советую!!
В
Владимир
8 янв 2021
Маргарита большой молодец!!
Д
Дунаева
5 янв 2021
Экскурсия понравилась. Было интересно узнать не только исторические данные о Коломенском кремле, но и о других исторических событиях города Коломны советского и постсоветского периода, о жителях города, их быте. Причём узнать от коренного жителя, а не заученный текст из учебника!
С
Светлана
3 янв 2021
Очень познавательно и интересно, по времени - то, что надо, не устали и много узнали!!
Д
Давид
9 янв 2020
Спасибо за оперативность и интересное первое знакомство с Коломной. Обязательно вернемся ещё раз, чтобы познакомиться с вашим городом детальнее.
Е
Екатерина
8 янв 2020
Благодарю девушку Маргариту за очень познавательную, увлекательную экскурсию. Голос Маргариты заслуживает отдельного плюса, ее хочется слушать, слушать и слушать. Понравилось и детям и взрослым Спасибо!
Ю
Юлия
7 янв 2020
Экскурсия прекрасная, слушать интересно, узнаешь много нового. Гораздо интереснее, чем просто бродить и смотреть. Даже по такой промозглой погоде, с гидом ходить гораздо теплее:)
К
Коршунов
4 янв 2020
Интересно, содержательно, комфортно в общении!!
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