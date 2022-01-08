Новогодняя сказка в Коломне | групповая экскурсия

Гостей ожидает увлекательная экскурсия по территории Коломенского Кремля

5
12 отзывов
Гостей ожидает увлекательная экскурсия по территории Коломенского Кремля и Посада. Это самая популярная туристическая программа в Коломне.

Только теперь знакомство с городом будет проходить в атмосфере праздника, в сезоне, когда Коломну украшают гирляндами, ёлками и другими новогодними атрибутами. Погрузитесь в атмосферу сказки и волшебства!
Новогодняя сказка в Коломне | групповая экскурсия
Новогодняя сказка в Коломне | групповая экскурсия
Новогодняя сказка в Коломне | групповая экскурсия
Новогодняя сказка в Коломне | групповая экскурсия
Новогодняя сказка в Коломне | групповая экскурсия
Новогодняя сказка в Коломне | групповая экскурсия
Ближайшие даты:
30
дек
31
дек
1
янв
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янв
3
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4
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Что вас ожидает 🤩

  • Коломенский Кремль и Посад
  • Стена Коломенского кремля XVI века
  • Брусенский и Ново-Голутвин монастыри
  • Панорама Богородице-Рождественского Бобренева монастыря с высокого берега Москва-реки
  • Старинные храмы
  • Купеческие усадьбы и др
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Об экскурсии

Гостей ожидает увлекательная экскурсия по территории Коломенского Кремля и Посада. Это самая популярная туристическая программа в Коломне. Только теперь знакомство с городом будет проходить в атмосфере праздника, в сезоне, когда Коломну украшают гирляндами, ёлками и другими новогодними атрибутами. Погрузитесь в атмосферу сказки и волшебства!

Наша программа:

  • Осмотр сохранившейся стены Коломенского кремля XVI века.
  • Посещение Брусенского и Ново-Голутвина монастырей.
  • Знакомство с уникальными памятниками архитектуры.
  • Панорама Богородице-Рождественского Бобренева монастыря с высокого берега Москва-реки.
  • Прогулка по Коломенскому Посаду – территории за пределами крепостных стен, где находится множество прекрасных строений, древних храмов, купеческий усадеб.

Ежедневно в 11:00,13:15,15:30

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Питание
  • Личные расходы (сувениры и др.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица Лажечникова, 1А, Коломна
Завершение: Улица Зайцева, 14, Коломна
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 11:00,13:15,15:30
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
11
4
1
3
2
1
А
8 янв 2022
Экскурсия прошла замечательно, прошли все достопримечательности Кремля в Коломне, было очень интересно, узнали много нового для себя, как будто побывали в прошлом столетии!
Н
7 янв 2022
Очень понравилось! Маргарита замечательный гид, экскурсия была познавательная и интересная!
Б
6 янв 2022
Отличная экскурсмя
Л
5 янв 2022
Спасибо большое Маргарите, с ее рассказом Коломна стала еще интересней!!
А
9 янв 2021
Замечательная экскурсия! Осталось много положительных впечатлений! Маргарита - потрясающий рассказчик, показала нам город с потрясающих ракурсов. Время тоже оптимальное - чуть больше двух часов, не замерзли и не устали. А еще Маргарита советует где поесть, что привезти из Коломны, что отдельно огромный плюс. Советую!!
В
8 янв 2021
Маргарита большой молодец!!
Д
5 янв 2021
Экскурсия понравилась. Было интересно узнать не только исторические данные о Коломенском кремле, но и о других исторических событиях города Коломны советского и постсоветского периода, о жителях города, их быте. Причём узнать от коренного жителя, а не заученный текст из учебника!
С
3 янв 2021
Очень познавательно и интересно, по времени - то, что надо, не устали и много узнали!!
Д
9 янв 2020
Спасибо за оперативность и интересное первое знакомство с Коломной. Обязательно вернемся ещё раз, чтобы познакомиться с вашим городом детальнее.
Е
8 янв 2020
Благодарю девушку Маргариту за очень познавательную, увлекательную экскурсию. Голос Маргариты заслуживает отдельного плюса, ее хочется слушать, слушать и слушать. Понравилось и детям и взрослым Спасибо!
Ю
7 янв 2020
Экскурсия прекрасная, слушать интересно, узнаешь много нового. Гораздо интереснее, чем просто бродить и смотреть. Даже по такой промозглой погоде, с гидом ходить гораздо теплее:)
К
4 янв 2020
Интересно, содержательно, комфортно в общении!!

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