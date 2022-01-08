Замечательная экскурсия! Осталось много положительных впечатлений! Маргарита - потрясающий рассказчик, показала нам город с потрясающих ракурсов. Время тоже оптимальное - чуть больше двух часов, не замерзли и не устали. А еще Маргарита советует где поесть, что привезти из Коломны, что отдельно огромный плюс. Советую!!