Я проведу вас по маршруту, по которому можно гулять несколько раз и всегда находить что-то новое. Вы увидите: Пятницкие ворота, торговые лавки XIX века, «живой мост», памятник водовозу, уровни подъема воды в реке, мозаику из бутылок. Мы осмотрим улицы за пределами Кремля, поговорим о торговой истории города, пройдем мимо купеческих церквей и заглянем в городской сад.

Описание

Знакомство с исторической частью Коломны Коломенский посад сегодня — это древние храмы, невероятное количество музеев, погружение в старину и историю. Приглашаю вас прогуляться по его торговым рядам, дойти до Пятницких ворот кремля, полюбоваться ручной резьбой деревянных домов. Вместе со мной вы выясните, кто такие «кружалы» и «подтолкуши», узнаете, как проходили коломенские балы и откуда здесь появились Ангелы из бутылок. Мы найдем «Дом воеводы» и послушаем историю о необычных свадебных подарках купца Щукина. Важная информация Рекомендую надеть удобную обувь.