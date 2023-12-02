Я проведу вас по маршруту, по которому можно гулять несколько раз и всегда находить что-то новое.
Вы увидите: Пятницкие ворота, торговые лавки XIX века, «живой мост», памятник водовозу, уровни подъема воды в реке, мозаику из бутылок.
Мы осмотрим улицы за пределами Кремля, поговорим о торговой истории города, пройдем мимо купеческих церквей и заглянем в городской сад.
Вы увидите: Пятницкие ворота, торговые лавки XIX века, «живой мост», памятник водовозу, уровни подъема воды в реке, мозаику из бутылок.
Мы осмотрим улицы за пределами Кремля, поговорим о торговой истории города, пройдем мимо купеческих церквей и заглянем в городской сад.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Пятницкие ворота
- Торговые лавки XIX века
- «Живой мост»
- Памятник водовозу
- Уровни подъема воды в реке
- Мозаика из бутылок
- Английский сад Покровского храма
- «Скамейка Ахматовой»
- Дом воеводы
- Деревянные дома с ручной резьбой
- Храм Николы на Посаде
- Музей Пастилы
Описание
Знакомство с исторической частью Коломны Коломенский посад сегодня — это древние храмы, невероятное количество музеев, погружение в старину и историю. Приглашаю вас прогуляться по его торговым рядам, дойти до Пятницких ворот кремля, полюбоваться ручной резьбой деревянных домов. Вместе со мной вы выясните, кто такие «кружалы» и «подтолкуши», узнаете, как проходили коломенские балы и откуда здесь появились Ангелы из бутылок. Мы найдем «Дом воеводы» и послушаем историю о необычных свадебных подарках купца Щукина. Важная информация Рекомендую надеть удобную обувь.
Ежедневно с 9:00 до 20:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсионный рассказ гида
- Что не входит
- Посещение музеев
- Обед и проживание
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: г. Коломна, ул. Зайцева, д. 14 - у музея КалачнаяЗавершение: Музей Пастилы (ул. Посадская, д. 13а)
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно с 9:00 до 20:00Экскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Важная информация
- Рекомендую надеть удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
2 дек 2023
Анна провела для нас просто замечательную экскурсию. В рассказе переплетена информация про историю города, зданий, людей и современность. Все пролетело на одном дыхании. Большое спасибо за экскурсию!
М
Мария
22 ноя 2023
Отлично выстроенная экскурсия, много положительных впечатлений, спасибо!
О
Ольга
7 ноя 2023
Анна - замечательный гид! Экскурсия проходила по улочкам исторической части города. Анна показала и рассказала много всего интересного, а главное - хорошее и теплое настроение, которое осталось у нас после экскурсии, не смотря на прохладный день! Понравилось всем участникам, не смотря на разницу в возрасте. Рекомендую Анну, как замечательного экскурсовода, любящего свой город. Приходите на ее экскурсии, не пожалеете!
С
Света
27 авг 2023
Большое спасибо за экскурсию. Рекомендуем Анну как экскурсовода. Очень содержательно, доброжелательно и понятно преподносит информацию. Видно, что Анна очень любит свой город и свою работу. Впечатление оставила нам очень светлое и доброе. Удачи, Анна!
Л
Лена
15 авг 2023
Спасибо за экскурсию гиду Анне, нам очень понравился ее рассказ про Коломенский Посад!
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