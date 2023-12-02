Обзорная экскурсия по территории Арт-квартала «Патефонка»

Групповая экскурсия в Коломне
Приглашаем посетить территорию некогда закрытого заводского квартала, осмотреть некоторые заводские цеха, познакомиться с современной творческой жизнью Арт-квартала и обсудить историю производств места в прошлом и настоящем: Шелковая фабрика – Патефонный завод – «Текстильмаш» – современное производство Автокемпер.
Обзорная экскурсия по территории Арт-квартала «Патефонка»
Ближайшие даты:
2
дек
3
дек
4
дек
5
дек
6
дек
7
дек
8
дек
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даты

Что вас ожидает:

  • Шелковая фабрика
  • Патефонный завод
  • «Текстильмаш»
  • Современное производство Автокемпер

Описание

Приглашаем посетить территорию некогда закрытого заводского квартала, осмотреть некоторые заводские цеха, познакомиться с современной творческой жизнью Арт-квартала и обсудить историю производств места в прошлом и настоящем: Шелковая фабрика – Патефонный завод – «Текстильмаш» – современное производство Автокемпер.

Каждый день, с 10:00 до 20:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Место начала и завершения?
Московская обл., г. Коломна, ул. Уманская, д. 3Д
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день, с 10:00 до 20:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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