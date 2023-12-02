Приглашаем посетить территорию некогда закрытого заводского квартала, осмотреть некоторые заводские цеха, познакомиться с современной творческой жизнью Арт-квартала и обсудить историю производств места в прошлом и настоящем: Шелковая фабрика – Патефонный завод – «Текстильмаш» – современное производство Автокемпер.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Шелковая фабрика
- Патефонный завод
- «Текстильмаш»
- Современное производство Автокемпер
Описание
Приглашаем посетить территорию некогда закрытого заводского квартала, осмотреть некоторые заводские цеха, познакомиться с современной творческой жизнью Арт-квартала и обсудить историю производств места в прошлом и настоящем: Шелковая фабрика – Патефонный завод – «Текстильмаш» – современное производство Автокемпер.
Каждый день, с 10:00 до 20:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Место начала и завершения?
- Московская обл., г. Коломна, ул. Уманская, д. 3Д
- Когда и сколько длится?
- Когда: Каждый день, с 10:00 до 20:00Экскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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