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Обзорная экскурсия по территории Коломенского кремля

5
7 отзывов
Воробьев М.
Воробьев М. – Гид из Коломны
Почувствуйте дух старинного города и прогуляйтесь по улицам главной достопримечательности 🏛️ Коломны — каменного Кремля XVI века на обзорной экскурсии 🧭.
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Группа не более 25 человек

  • 300 ₽ за человека

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Обзорная экскурсия по территории Коломенского кремля
Обзорная экскурсия по территории Коломенского кремля

Что вы увидите

  • Коломенский Кремль (сохранившиеся стены и башни, в том числе самая знамения башня — Маринкина)
  • Улица Лажечникова (будка Коломенского городового)
  • Брусенский женский монастырь (место пребывания Ивана Грозного перед походом на Казань)
  • Ново-Голутвин женский монастырь (бывший архиерейский комплекс XVII в)
  • Соборная площадь — сердце Коломенского Кремля
  • Сквер «Блюдечко»
  • Панорама Богородице-Рождественского обетного Бобренева монастыря
  • Храм Воскресения Словущего (место венчания князя Дмитрия Донского и княгини Евдокии Суздальской)
  • Храм Николы Гостиного (храм, построенный на средства коломенских купцов)
  • Пятницкие проездные ворота Кремля.

Что вас ожидает:В ходе экскурсии 🧭 по территории Коломенского Кремля вы узнаете основные события более чем восьми вековой истории 📖 города:

  • Это и сбор русских войск Дмитрием Донским, а затем Иваном Грозным;
  • Заточение в Коломне известной авантюристки Марины Мнишек, появление первого водопровода в городе;
  • Вы узнаете о богатых купеческих фамилиях Коломны;
  • Также в ходе экскурсии вы увидите Соборную площадь с великолепной Шатровой колокольней и бывшие архиерейские палаты;
  • Вам предстоит разгадать немало тайн и легенд, которыми окутана история города: подземный ход под Москва-рекой, ушедшая под землю церковь ⛪ и не найденные сокровища Марины Мнишек. Важная информация:Для вашего же комфорта, на время экскурсии надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
Что входит
  • Знакомство с историей и основными достопримечательностями Коломенского кремля с профессиональным экскурсоводом
Что не входит
  • Личные расходы (питание, напитки, сувениры и пр. )
Начало
🚩 Коломна, ул. Лажечникова, 1
Место завершения
🏁 Пятницкие ворота, ул. Зайцева, 14
Обзорная экскурсия по территории Коломенского кремля
Обзорная экскурсия по территории Коломенского кремля
Обзорная экскурсия по территории Коломенского кремля
Обзорная экскурсия по территории Коломенского кремля

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Воробьев М.
Воробьев М.
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7 отзывов оставили туристы

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