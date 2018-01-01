Коломенский Кремль (сохранившиеся стены и башни, в том числе самая знамения башня — Маринкина)
Улица Лажечникова (будка Коломенского городового)
Брусенский женский монастырь (место пребывания Ивана Грозного перед походом на Казань)
Ново-Голутвин женский монастырь (бывший архиерейский комплекс XVII в)
Соборная площадь — сердце Коломенского Кремля
Сквер «Блюдечко»
Панорама Богородице-Рождественского обетного Бобренева монастыря
Храм Воскресения Словущего (место венчания князя Дмитрия Донского и княгини Евдокии Суздальской)
Храм Николы Гостиного (храм, построенный на средства коломенских купцов)
Пятницкие проездные ворота Кремля.
Что вас ожидает:В ходе экскурсии 🧭 по территории Коломенского Кремля вы узнаете основные события более чем восьми вековой истории 📖 города:
Это и сбор русских войск Дмитрием Донским, а затем Иваном Грозным;
Заточение в Коломне известной авантюристки Марины Мнишек, появление первого водопровода в городе;
Вы узнаете о богатых купеческих фамилиях Коломны;
Также в ходе экскурсии вы увидите Соборную площадь с великолепной Шатровой колокольней и бывшие архиерейские палаты;
Вам предстоит разгадать немало тайн и легенд, которыми окутана история города: подземный ход под Москва-рекой, ушедшая под землю церковь ⛪ и не найденные сокровища Марины Мнишек. Важная информация:Для вашего же комфорта, на время экскурсии надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
Что входит
Знакомство с историей и основными достопримечательностями Коломенского кремля с профессиональным экскурсоводом
Что не входит
Личные расходы (питание, напитки, сувениры и пр. )
Начало
🚩 Коломна, ул. Лажечникова, 1
Место завершения
🏁 Пятницкие ворота, ул. Зайцева, 14
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 25 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.