Коломну по праву можно назвать православным городом ведь на ее территории 27 храмов, 4 монастыря, часовни, источники.

Наши экскурсоводы просто и доступно расскажут о церковной жизни города, ведь вера для нас не просто слово.

Данная программа состоит из нескольких разделов:

1) Пешая экскурсия ⛳ по Коломенскому кремлю с посещением храмов и монастырей

2)Обзорная автомобильная экскурсия по храмам Коломенского посада

3)Посещение церкви Зачатия Иоанна Предтечи

4)Посещение Богородице-Рождественского Бобренева монастыря

5)Посещение Богоявленского Старо –Голутвина монастыря

По желанию-Троицкая церковь ⛪ в византийском стиле