  1. Россия
  2. Экскурсии

Паломническая экскурсия по Коломне и окрестностям.

Ольга Н.
Ольга Н. – Гид из Коломны
Коломну по праву можно назвать православным городом ведь на ее территории 27 храмов, 4 монастыря, часовни, источники.

Наши экскурсоводы просто и доступно расскажут о церковной жизни города, ведь вера для нас не просто слово.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-20 человек

  • 4 000 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Паломническая экскурсия по Коломне и окрестностям.
Паломническая экскурсия по Коломне и окрестностям.

Что вы увидите

  • Коломенский кремль
  • Коломенский посад
  • Церковь Зачатия Иоанна Предтечи
  • Богородице-Рождественский Бобренев монастырь
  • Богоявленский Старо –Голутвин монастырь
Коломну по праву можно назвать православным городом ведь на ее территории 27 храмов, 4 монастыря, часовни, источники.
Наши экскурсоводы просто и доступно расскажут о церковной жизни города, ведь вера для нас не просто слово.

Данная программа состоит из нескольких разделов:

    1) Пешая экскурсия ⛳ по Коломенскому кремлю с посещением храмов и монастырей
    2)Обзорная автомобильная экскурсия по храмам Коломенского посада
    3)Посещение церкви Зачатия Иоанна Предтечи
    4)Посещение Богородице-Рождественского Бобренева монастыря
    5)Посещение Богоявленского Старо –Голутвина монастыря
    По желанию-Троицкая церковь ⛪ в византийском стиле
    Что входит
    • Услуги гида
    • посещение храмов и монастырей
    Что не входит
    • Транспорт
    • трапезная
    Начало
    🚩 улица Лажечникова, 1А
    Место завершения
    🏁 Голутвинская улица, 11
    Паломническая экскурсия по Коломне и окрестностям.
    Паломническая экскурсия по Коломне и окрестностям.
    Паломническая экскурсия по Коломне и окрестностям.

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Ольга Н.
    Ольга Н.
    Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
    Напишите мне

    Ольга Н. проводит ещё 2 экскурсии

    Легендарный Коломенский Кремль
    2 000
    1.5 часа
    Легендарный Коломенский Кремль
    1 отзыв
    Купеческий посад
    1 200
    1 час
    Купеческий посад

    Еще несколько необычных экскурсий в Коломне

    Кремль и Посад. Дыхание Истории
    2 600
    2 часа
    Кремль и Посад. Дыхание Истории
    211 отзывов
    История и легенды неприступной крепости
    Тайны и легенды Коломенского Кремля
    1 800
    1.5 часа
    Тайны и легенды Коломенского Кремля
    198 отзывов
    Погулять в самом сердце Коломны и узнать его истории, которые переживут века
    Коломна. Обзорная экскурсия
    1 600
    1 час
    Коломна. Обзорная экскурсия
    70 отзывов
    Разнообразие эпох, купеческий дух, традиции и предания — в исторических памятниках города
    Коломна литературная и не только
    скидка35%
    600
    390
    2 часа
    Коломна литературная и не только
    48 отзывов
    Узнать историю города и пройти по следам писателей на дружеской экскурсии
    По Коломне с краеведом
    2 000
    2 часа
    По Коломне с краеведом
    32 отзыва
    Посетить главные и тайные места старинного города и впечатлиться оригинальной подачей материала
    Коломна со всех сторон
    2 800
    2 часа
    Коломна со всех сторон
    25 отзывов
    Познакомиться с уютным городом и полюбоваться его видами с колокольни