Коломну по праву можно назвать православным городом ведь на ее территории 27 храмов, 4 монастыря, часовни, источники.
Наши экскурсоводы просто и доступно расскажут о церковной жизни города, ведь вера для нас не просто слово.
Данная программа состоит из нескольких разделов:
1) Пешая экскурсия ⛳ по Коломенскому кремлю с посещением храмов и монастырей
2)Обзорная автомобильная экскурсия по храмам Коломенского посада
3)Посещение церкви Зачатия Иоанна Предтечи
4)Посещение Богородице-Рождественского Бобренева монастыря
5)Посещение Богоявленского Старо –Голутвина монастыря
По желанию-Троицкая церковь ⛪ в византийском стиле