Перерождение в Рождество: йога, SPA и экскурсии в Коломне

Развить интуицию и стрессоустойчивость, перезагрузиться и погулять по Коломне и Зарайску

Приглашаем отдохнуть с пользой для тела и настроения.

Мы будем жить в отеле со SPA-зоной, где вы сможете ежедневно плавать в бассейне, расслабляться в сауне и посещать массажи.

Вас ждут занятия по авторской программе: практики по избавлению от стресса, дыхательные упражнения, улучшающие самочувствие, и медитации. Прогуляемся по Коломне: исследуем территорию кремля и заглянем в интерактивные музеи. Познакомимся с Зарайском и его интересным прошлым. Ресурсное состояние и новые впечатления вдохновят на успешное начало года.
Перерождение в Рождество: йога, SPA и экскурсии в Коломне
Перерождение в Рождество: йога, SPA и экскурсии в Коломне
Перерождение в Рождество: йога, SPA и экскурсии в Коломне
Перерождение в Рождество: йога, SPA и экскурсии в Коломне
Перерождение в Рождество: йога, SPA и экскурсии в Коломне
Перерождение в Рождество: йога, SPA и экскурсии в Коломне
Перерождение в Рождество: йога, SPA и экскурсии в Коломне
Ближайшие даты:
4
янв
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Коломна, отель «40-й меридиан Яхт-клуб», 14:00
Завершение: Коломна, отель «40-й меридиан Яхт-клуб», 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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