Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Коломне
Меня зовут Александр Гальченко.
Я лидер клуба авторских путешествий, путешественник, предприниматель и организатор мероприятий, эксперт по восточным практикам, тренер по смеху/радости и развитию эмоционального интеллекта.
Успешный опыт в бизнесе более 25 лет. Опыт восточных практик и организации авторских путешествий более 10 лет. Имею в активе восхождения на Эльбрус, Килиманджаро и высокогорные коры в Тибете.
Проводим с коллегами уникальные ретриты радости в Подмосковье (на 1-3 дня) и недельные в Сочи почти еженедельно.