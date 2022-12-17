Приглашаем отдохнуть с пользой для тела и настроения.



Мы будем жить в отеле со SPA-зоной, где вы сможете ежедневно плавать в бассейне, расслабляться в сауне и посещать массажи.



Вас ждут занятия по авторской программе: практики по избавлению от стресса, дыхательные упражнения, улучшающие самочувствие, и медитации. Прогуляемся по Коломне: исследуем территорию кремля и заглянем в интерактивные музеи. Познакомимся с Зарайском и его интересным прошлым. Ресурсное состояние и новые впечатления вдохновят на успешное начало года.