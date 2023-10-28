На улицах Коломны можно увидеть настоящую машину времени — коломенский трамвай. Во время поездки вы узнаете и увидите город от патриархально купеческого до промышленно развитого. Под стуки колёс на нашем пути встретятся старые усадьбы, памятники советской и современной архитектуры. Вы прикоснётесь к истории транспорта Российской империи и узнаете, какую роль в ней сыграла Коломна.

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Описание

Что вас ожидает

Во время поездки мы расскажем о роли трамвая в истории города. Познакомим вас с первыми маршрутами коломенского трамвая и покажем, как вместе с ним развивался город.

Вас ждут интересные факты о развитии общественного транспорта в Российской империи и влиянии Коломны на эту отрасль. Вы услышите (и даже увидите), в каких фильмах снимался коломенский трамвай. Узнаете, любят ли местные жители трамвай и как один из старейших способов передвижения живёт в современном мире.

Организационные детали

Проезд на трамвае оплачивается отдельно.