Проехаться на трамвае и познакомиться с хрониками города через призму истории транспорта
На улицах Коломны можно увидеть настоящую машину времени — коломенский трамвай. Во время поездки вы узнаете и увидите город от патриархально купеческого до промышленно развитого.
Под стуки колёс на нашем пути встретятся старые усадьбы, памятники советской и современной архитектуры.
Вы прикоснётесь к истории транспорта Российской империи и узнаете, какую роль в ней сыграла Коломна.
Под стуки колёс на нашем пути встретятся старые усадьбы, памятники советской и современной архитектуры.
Вы прикоснётесь к истории транспорта Российской империи и узнаете, какую роль в ней сыграла Коломна.
Ближайшие даты:
28
окт
окт
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Во время поездки мы расскажем о роли трамвая в истории города. Познакомим вас с первыми маршрутами коломенского трамвая и покажем, как вместе с ним развивался город.
Вас ждут интересные факты о развитии общественного транспорта в Российской империи и влиянии Коломны на эту отрасль. Вы услышите (и даже увидите), в каких фильмах снимался коломенский трамвай. Узнаете, любят ли местные жители трамвай и как один из старейших способов передвижения живёт в современном мире.
Организационные детали
Проезд на трамвае оплачивается отдельно.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- напротив Маринкиной башни
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Никита — ваша команда гидов в Коломне
Провели экскурсии для 1671 туриста
Влюбляем в Коломну с первой экскурсии! Меня зовут Никита, я основатель экскурсионного проекта. Прогулки готовлю вместе с командой гидов-энтузиастов, знатоков и сердечных поклонников Коломны. А чтобы узнать город, стоит выбирать тех, кто в него влюблён! Мы с удовольствием расскажем и покажем самое интересное в этом чудесном подмосковном городе. Вся наша команда отучилась на истфаке. Мы родом из Коломны — на наших глазах менялся город и мы с радостью поделимся не только историей города, но и нашими воспоминаниями.
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