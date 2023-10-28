По путям Коломенского трамвая

Проехаться на трамвае и познакомиться с хрониками города через призму истории транспорта

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Ответы на вопросы
На улицах Коломны можно увидеть настоящую машину времени — коломенский трамвай. Во время поездки вы узнаете и увидите город от патриархально купеческого до промышленно развитого.

Под стуки колёс на нашем пути встретятся старые усадьбы, памятники советской и современной архитектуры.

Вы прикоснётесь к истории транспорта Российской империи и узнаете, какую роль в ней сыграла Коломна.
По путям Коломенского трамвая
По путям Коломенского трамвая
По путям Коломенского трамвая
По путям Коломенского трамвая
По путям Коломенского трамвая
По путям Коломенского трамвая
По путям Коломенского трамвая
Ближайшие даты:
28
окт
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Во время поездки мы расскажем о роли трамвая в истории города. Познакомим вас с первыми маршрутами коломенского трамвая и покажем, как вместе с ним развивался город.

Вас ждут интересные факты о развитии общественного транспорта в Российской империи и влиянии Коломны на эту отрасль. Вы услышите (и даже увидите), в каких фильмах снимался коломенский трамвай. Узнаете, любят ли местные жители трамвай и как один из старейших способов передвижения живёт в современном мире.

Организационные детали

Проезд на трамвае оплачивается отдельно.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
напротив Маринкиной башни
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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