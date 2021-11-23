Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Об экскурсии
Прогулка по достопримечательностям Коломенского кремля без скучных дат и имен, только живая история.
В ходе экскурсии узнаем о военной хитрости старинной крепости, из каких материалов построен кремль.
Увидим старинные фотографии, найдем и рассмотрим старинные предметы, необходимые в городской жизни: станок для подковки лошадей, плуг, инструменты, локомобиль, бассейка с водой.
Разгадаем ребусы и загадки, найдем самое необычное дерево, познакомимся с древними профессиями и загадаем заветные желания.
В завершение экскурсии юные гости получат сувенир в подарок!
Ответы на вопросы
Что входит?
Экскурсионное обслуживание
Сувениры для детей.
Что не входит?
Личные расходы туриста.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица Лажечникова, 1, Коломна
Завершение: Улица Зайцева, Коломна
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
Что если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ежедневно, по договоренности
Елена К.
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