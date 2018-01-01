Ольга проводит ещё 1 экскурсию

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Старинные улочки купеческой Коломны

Погрузиться в стародавнюю атмосферу города через истории о торговом и мещанском быте посада

Ольга
Ольга – представитель из Коломны
Думаю, вы не раз слышали рассказы о богатых купцах, пышных купчихах и бойкой торговле на торге.

Здесь кипит жизнь, звенят монеты и дамы в ярких платках чинно захаживают в обжорный ряд.

Таким был и наш коломенский посад, а о том, сколько любопытных историй он сохранил и какими были будни за пределами крепостных стен, вы узнаете на прогулке!
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 1 100 ₽ за экскурсию

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Старинные улочки купеческой Коломны
Старинные улочки купеческой Коломны

Что вас ожидает

По волнам посадских историй
Вы заглянете в лавки местных купцов и узнаете, где располагается главная торговая улица. Увидите бывшую торговую пристань — ныне плавающую гостиницу на Москва-реке. Услышите старинные предания о памятнике водовозу. Осмотрите нарядные купеческие дома и главную жемчужину — церковь ⛪ Николы на Посаде. Я расскажу, как благолепная Покровская церковь связана с Наполеоном Бонапартом и почему рядом находится барельеф современного искусства — «Ангел Венечки Ерофеева». Кроме того, в программе будет Дом воеводы, памятное место Анны Ахматовой и дом летчика В. А. Зайцева.

Коломенские сладости
В посаде вы почувствуете совершенно иную атмосферу по сравнению с Кремлем — более легкую и вкусную! Да-да, ведь прогуливаясь по посаду и знакомясь с бытом купцов и мещан, вы отведаете знаменитые калачи и нежнейшую пастилу. И, конечно, не останется без внимания Музей 🖼 пастилы с музейной фабрикой пастилы и необычная молочная площадь.

Организационные детали

Калачи и пастила оплачиваются дополнительно.

Начало и место завершения
🚩 возле Коломенского кремля
Старинные улочки купеческой Коломны
Старинные улочки купеческой Коломны
Старинные улочки купеческой Коломны
Старинные улочки купеческой Коломны
Старинные улочки купеческой Коломны
Старинные улочки купеческой Коломны
Старинные улочки купеческой Коломны
Старинные улочки купеческой Коломны
Старинные улочки купеческой Коломны
Старинные улочки купеческой Коломны
Старинные улочки купеческой Коломны
Старинные улочки купеческой Коломны
Старинные улочки купеческой Коломны

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ольга
Ольга
Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Ольга. Я лицензированный гид, чье сердце принадлежит любимой Коломне. Для меня это самый красивый город в мире! Не верите? Тогда приходите на экскурсии, которые мы сможем провести также на английском и французском языках. Больше всего мне нравится показывать живую историю города, через значимые события и великих людей, оставивших свой след в судьбе города начиная от их Императорских Высочеств и заканчивая купцами и мещанами. Небезразлична мне и духовная составляющая Коломны, наш город — жемчужина православия. Мы команда искренне любящих свое дело экскурсоводов, встретим вас, как самых дорогих друзей!
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Ольга проводит ещё 1 экскурсию

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