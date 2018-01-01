Ольга проводит ещё 1 экскурсию

По волнам посадских историй Вы заглянете в лавки местных купцов и узнаете, где располагается главная торговая улица. Увидите бывшую торговую пристань — ныне плавающую гостиницу на Москва-реке. Услышите старинные предания о памятнике водовозу. Осмотрите нарядные купеческие дома и главную жемчужину — церковь ⛪ Николы на Посаде. Я расскажу, как благолепная Покровская церковь связана с Наполеоном Бонапартом и почему рядом находится барельеф современного искусства — «Ангел Венечки Ерофеева». Кроме того, в программе будет Дом воеводы, памятное место Анны Ахматовой и дом летчика В. А. Зайцева.
Коломенские сладости В посаде вы почувствуете совершенно иную атмосферу по сравнению с Кремлем — более легкую и вкусную! Да-да, ведь прогуливаясь по посаду и знакомясь с бытом купцов и мещан, вы отведаете знаменитые калачи и нежнейшую пастилу. И, конечно, не останется без внимания Музей 🖼 пастилы с музейной фабрикой пастилы и необычная молочная площадь.
Организационные детали
Калачи и пастила оплачиваются дополнительно.
Начало и место завершения
🚩 возле Коломенского кремля
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Ольга. Я лицензированный гид, чье сердце принадлежит любимой Коломне. Для меня это самый красивый город в мире! Не верите? Тогда приходите на экскурсии, которые мы сможем провести также на английском и французском языках. Больше всего мне нравится показывать живую историю города, через значимые события и великих людей, оставивших свой след в судьбе города начиная от их Императорских Высочеств и заканчивая купцами и мещанами. Небезразлична мне и духовная составляющая Коломны, наш город — жемчужина православия. Мы команда искренне любящих свое дело экскурсоводов, встретим вас, как самых дорогих друзей!