Ольга проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

По волнам посадских историй

Вы заглянете в лавки местных купцов и узнаете, где располагается главная торговая улица. Увидите бывшую торговую пристань — ныне плавающую гостиницу на Москва-реке. Услышите старинные предания о памятнике водовозу. Осмотрите нарядные купеческие дома и главную жемчужину — церковь ⛪ Николы на Посаде. Я расскажу, как благолепная Покровская церковь связана с Наполеоном Бонапартом и почему рядом находится барельеф современного искусства — «Ангел Венечки Ерофеева». Кроме того, в программе будет Дом воеводы, памятное место Анны Ахматовой и дом летчика В. А. Зайцева.

Коломенские сладости

В посаде вы почувствуете совершенно иную атмосферу по сравнению с Кремлем — более легкую и вкусную! Да-да, ведь прогуливаясь по посаду и знакомясь с бытом купцов и мещан, вы отведаете знаменитые калачи и нежнейшую пастилу. И, конечно, не останется без внимания Музей 🖼 пастилы с музейной фабрикой пастилы и необычная молочная площадь.

Организационные детали

Калачи и пастила оплачиваются дополнительно.