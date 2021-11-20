Новогодний трамвай желаний

Фантастические, ни с чем не сравнимые эмоции получат дети, да и взрослые, прокатившись на Новогоднем трамвае желаний. На протяжении маршрута вы зарядитесь новогодним настроением в мини-приключении, получите подарок, угощение, увидите спектакль, новогодних персонажей и фишку — кадриль Деда Мороза и Снегурочки в трамвае!

Экскурсия по «Экоферме»

После обеда вы попадете на уникальную «Экоферму» под Коломной. Вы увидите, как разводят крокодилов, змей и виноградную улитку, а еще попробуете деликатесы — блюдо из виноградных улиток. На ферме можно увидеть и других экзотических животных: различные виды змей, в том числе питонов, анаконд и кобру, редкую жабу-агу размером с небольшой мяч, скорпиона, большое семейство красноухих черепах, обезьян и многих других. Обустроен небольшой контактный зоопарк, где дети могут покормить морских свинок, сурикатов, и ручного дикобраза.

Важно знать

Ввиду большой привлекательности и востребованности «Новогоднего трамвая желаний» и «Экодеревушки» необходимо раннее бронирование билетов. Просьба определиться с точным количеством группы (на трамвай – 30 человек). Количество билетов ограничено, и они действуют по сеансам.