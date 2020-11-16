Как добраться до Комсомольска-на-Амуре на самолёте
В Комсомольске-на-Амуре 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Khurba Airport» вам не избежать
Список аэропортов Комсомольска-на-Амуре
- Комсомольск-на-Амуре KXKKhurba Airport
Самые дешёвые билеты в Комсомольск-на-Амуре из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|16.11.2020
|из 🇷🇺Хабаровска
|2 770
|1ч 5м
|24.11.2020
|из 🇷🇺Южно-Сахалинска
|3 705
|1ч 50м
|16.10.2020
|из 🇷🇺Николаевска-на-Амуре
|6 476
|1ч 40м
|16.11.2020
|из 🇷🇺Благовещенска
|9 345
|94ч 20м (⇵1)
|22.10.2020
|из 🇷🇺Камчатки
|9 345
|20ч 20м (⇵1)
|03.12.2020
|из 🇷🇺Владивостока
|10 360
|7ч 35м (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|14 272
|50ч 55м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇷🇺Перми
|14 288
|51ч 55м (⇵2)
|04.11.2020
|из 🇷🇺Оренбурга
|14 288
|27ч 25м (⇵2)
|17.11.2020
|из 🇷🇺Красноярска
|14 878
|56ч 35м (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇷🇺Минеральных Вод
|15 479
|45ч 55м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇷🇺Москвы
|15 744
|40ч 20м (⇵1)
|12.11.2020
|из 🇷🇺Охотска
|16 259
|19ч (⇵1)
|28.11.2020
|из 🇷🇺Якутска
|16 499
|55ч 35м (⇵1)
|03.11.2020
|из 🇷🇺Новосибирска
|16 872
|52ч 35м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇷🇺Казани
|17 318
|46ч 40м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇷🇺Набережных Челнов (Нижнекамск)
|17 318
|22ч 40м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇷🇺Тюмени
|17 424
|53ч 45м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇷🇺Екатеринбурга
|17 843
|52ч 10м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇷🇺Иркутска
|17 962
|54ч (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇷🇺Краснодара
|18 345
|45ч 50м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇷🇺Ростова-на-Дону
|18 435
|48ч 10м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇷🇺Челябинска
|18 779
|30ч (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇷🇺Самары
|19 538
|22ч (⇵2)
|21.10.2020
|из 🇷🇺Саратова
|19 706
|24ч (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇷🇺Чебоксар
|20 433
|42ч 5м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇷🇺Ульяновска
|21 075
|29ч (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇷🇺Архангельска
|21 155
|29ч 40м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇷🇺Абакана
|22 461
|28ч 55м (⇵2)
|27.10.2020
|из Ялты
|24 079
|17ч 5м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Комсомольска-на-Амуре
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Комсомольска-на-Амуре, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Хабаровск, Москва и Южно-Сахалинск
- 15.10.202020.10.2020
- 27.10.202006.11.2020
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