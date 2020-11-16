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Как добраться до Комсомольска-на-Амуре на самолёте

В Комсомольске-на-Амуре 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Khurba Airport» вам не избежать

Список аэропортов Комсомольска-на-Амуре

  1. Комсомольск-на-Амуре KXK
    Khurba Airport

Самые дешёвые билеты в Комсомольск-на-Амуре из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
16.11.2020из 🇷🇺Хабаровска2 7701ч 5м
24.11.2020из 🇷🇺Южно-Сахалинска3 7051ч 50м
16.10.2020из 🇷🇺Николаевска-на-Амуре6 4761ч 40м
16.11.2020из 🇷🇺Благовещенска9 34594ч 20м (⇵1)
22.10.2020из 🇷🇺Камчатки9 34520ч 20м (⇵1)
03.12.2020из 🇷🇺Владивостока10 3607ч 35м (⇵1)
13.10.2020из 🇷🇺Санкт-Петербурга14 27250ч 55м (⇵2)
10.11.2020из 🇷🇺Перми14 28851ч 55м (⇵2)
04.11.2020из 🇷🇺Оренбурга14 28827ч 25м (⇵2)
17.11.2020из 🇷🇺Красноярска14 87856ч 35м (⇵2)
31.10.2020из 🇷🇺Минеральных Вод15 47945ч 55м (⇵2)
20.10.2020из 🇷🇺Москвы15 74440ч 20м (⇵1)
12.11.2020из 🇷🇺Охотска16 25919ч (⇵1)
28.11.2020из 🇷🇺Якутска16 49955ч 35м (⇵1)
03.11.2020из 🇷🇺Новосибирска16 87252ч 35м (⇵2)
13.10.2020из 🇷🇺Казани17 31846ч 40м (⇵2)
11.11.2020из 🇷🇺Набережных Челнов (Нижнекамск)17 31822ч 40м (⇵2)
13.10.2020из 🇷🇺Тюмени17 42453ч 45м (⇵2)
20.10.2020из 🇷🇺Екатеринбурга17 84352ч 10м (⇵2)
14.10.2020из 🇷🇺Иркутска17 96254ч (⇵2)
13.10.2020из 🇷🇺Краснодара18 34545ч 50м (⇵2)
13.10.2020из 🇷🇺Ростова-на-Дону18 43548ч 10м (⇵2)
14.10.2020из 🇷🇺Челябинска18 77930ч (⇵2)
14.10.2020из 🇷🇺Самары19 53822ч (⇵2)
21.10.2020из 🇷🇺Саратова19 70624ч (⇵2)
19.10.2020из 🇷🇺Чебоксар20 43342ч 5м (⇵2)
14.10.2020из 🇷🇺Ульяновска21 07529ч (⇵2)
01.11.2020из 🇷🇺Архангельска21 15529ч 40м (⇵2)
14.10.2020из 🇷🇺Абакана22 46128ч 55м (⇵2)
27.10.2020из Ялты24 07917ч 5м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Комсомольска-на-Амуре, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Хабаровск, Москва и Южно-Сахалинск

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