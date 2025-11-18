Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Королёву: от артиллерии до космоса
Познакомиться с историей и достопримечательностями космической столицы России
Начало: В Королёве на улице Грабина около дома 2-а
Завтра в 14:00
23 ноя в 14:00
6000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Дар святых источников: из Королёва в Сергиев Посад за очищением и обновлением
Отправиться по древнему паломническому пути и совершать омовение с пользой для души и тела
Начало: Ул. Коммунальная
Завтра в 06:00
19 ноя в 06:00
14 800 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Прогулка с королёвским волком
Лес. Вы. И зверь из страшных сказок, которые пора рассказать иначе
Начало: В лесопарке
Расписание: во вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 12:00
Завтра в 12:00
19 ноя в 12:00
3500 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Королёву в категории «На выходные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Королёве
В ноябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Королёву в ноябре 2025
Сейчас в Королёве в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 3500 до 14 800. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте экскурсию в Королёве на 2025 год на выходные, 11 ⭐ отзывов, цены от 3500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь