Полезная информация о Королёве
Что нужно знать о Королёве: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 1 экскурсия
Местное время в Королёве
13:3858
9 июля 2022
Разница с вами:
|Страна
|🇷🇺 Россия
|Название города
|Королёв
|По-английски
|Korolev
|Население города
|139 798 чел.
|Часовой пояс
|Europe/Moscow
Где находится Королёв на карте
Популярные экскурсии в Королёве
5
2 отзыва
3900
₽
за всё
Познакомиться с историей и достопримечательностями космической столицы России