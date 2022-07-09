Всё о Королёве

Полезная информация о Королёве

Что нужно знать о Королёве: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 1 экскурсия
Местное время в Королёве
13:3858
9 июля 2022
Разница с вами:
Страна🇷🇺 Россия
Название городаКоролёв
По-английскиKorolev
Население города139 798 чел.
Часовой поясEurope/Moscow

Где находится Королёв на карте

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