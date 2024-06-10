Экскурсии на 1 день в Коше-Агач

Найдено 6 экскурсий в категории «На весь день» в Коше-Агач, цены от 3 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
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По популярности
Акколь - вдоль белой реки к белому озеру
Мини-группа
8 часов
Акколь - вдоль белой реки к белому озеру
Начало: Кемпинг Тыдтуярык
Расписание: Ежедневно с Мая по Октябрь
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 300 за человека
Тридцать тысяч петроглифов. Долина реки Елангаш
Групповая
7 часов
Тридцать тысяч петроглифов. Долина реки Елангаш
Начало: Кемпинг Тыдтуярык. трасса Р-256 (М-52) 871-й км
Расписание: Ежедневно в 9:30
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
3 700 за человека
Киндыктикуль. Озеро на границе
Групповая
9 часов
Киндыктикуль. Озеро на границе
Начало: Кемпинг Тыдтуярык. трасса Р-256 (М-52) 871-й км
Расписание: Ежедневно в 9:30
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
5 000 за человека
Кок-Ору - Храм Неба. Верховья реки Кокоря
Групповая
9 часов
Кок-Ору - Храм Неба. Верховья реки Кокоря
Начало: Кемпинг Тыдтуярык. трасса Р-256 (М-52) 871-й км
Расписание: Ежедневно в 9:30
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
4 000 за человека
В гости к Ирбисту. Истоки реки Ирбисту, Южно-Чуйский хребет
Групповая
10 часов
В гости к Ирбисту. Истоки реки Ирбисту, Южно-Чуйский хребет
Начало: Кемпинг Тыдтуярык. трасса Р-256 (М-52) 871-й км
Расписание: Ежедневно в 9:30
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
5 000 за человека
Пустынная история. Урочище Кызылчоль
Групповая
6 часов
Пустынная история. Урочище Кызылчоль
Начало: Кемпинг Тыдтуярык. трасса Р-256 (М-52) 871-й км
Расписание: Ежедневно в 9:30
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
3 500 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Кошу-Агач в категории «На весь день»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Коше-Агач
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Акколь - вдоль белой реки к белому озеру
  2. Тридцать тысяч петроглифов. Долина реки Елангаш
  3. Киндыктикуль. Озеро на границе
  4. Кок-Ору - Храм Неба. Верховья реки Кокоря
  5. В гости к Ирбисту. Истоки реки Ирбисту, Южно-Чуйский хребет
Сколько стоит экскурсия по Кошу-Агач в июне 2024
Сейчас в Коше-Агач в категории "На весь день" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 3 500 до 5 000.
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