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8 часов
Акколь - вдоль белой реки к белому озеру
Начало: Кемпинг Тыдтуярык
Расписание: Ежедневно с Мая по Октябрь
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 300₽ за человека
Групповая
7 часов
Тридцать тысяч петроглифов. Долина реки Елангаш
Начало: Кемпинг Тыдтуярык. трасса Р-256 (М-52) 871-й км
Расписание: Ежедневно в 9:30
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
3 700₽ за человека
Групповая
9 часов
Киндыктикуль. Озеро на границе
Начало: Кемпинг Тыдтуярык. трасса Р-256 (М-52) 871-й км
Расписание: Ежедневно в 9:30
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
5 000₽ за человека
Групповая
9 часов
Кок-Ору - Храм Неба. Верховья реки Кокоря
Начало: Кемпинг Тыдтуярык. трасса Р-256 (М-52) 871-й км
Расписание: Ежедневно в 9:30
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
4 000₽ за человека
Групповая
10 часов
В гости к Ирбисту. Истоки реки Ирбисту, Южно-Чуйский хребет
Начало: Кемпинг Тыдтуярык. трасса Р-256 (М-52) 871-й км
Расписание: Ежедневно в 9:30
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
5 000₽ за человека
Групповая
6 часов
Пустынная история. Урочище Кызылчоль
Начало: Кемпинг Тыдтуярык. трасса Р-256 (М-52) 871-й км
Расписание: Ежедневно в 9:30
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
3 500₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Кошу-Агач в категории «На весь день»
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