8 часов
Мини-группа
до 5 чел.
Групповая экскурсия по живописному маршруту вдоль белой реки к белому озеру
Маршрут вдоль белой реки к белому озеру Акколь удивит своей красотой и разнообразием. Подходит для тех, кто предпочитает не слишком активные прогулки
Начало: Кемпинг Тыдтуярык
Расписание: Ежедневно с Мая по Октябрь
Завтра в 10:00
8 авг в 09:00
4 300₽ за человека
7 часов
Групповая
до 14 чел.
Лучший выборТридцать тысяч петроглифов. Долина реки Елангаш
Путешествие по моренным ландшафтам Южного Алтая. Встреча с древними петроглифами и живописными видами долины реки Елангаш
Начало: Кемпинг Тыдтуярык. трасса Р-256 (М-52) 871-й км
Расписание: Ежедневно в 9:30
Завтра в 09:30
8 авг в 09:30
3 700₽ за человека
9 часов
Групповая
до 14 чел.
Киндыктикуль. Озеро на границе
Путешествие к высокогорному озеру Киндыктыкуль с кристально чистой водой. Насладитесь видами Чуйской степи, долины реки Юстыд и хребта Чихачёва
Начало: Кемпинг Тыдтуярык. трасса Р-256 (М-52) 871-й км
Расписание: Ежедневно в 9:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
5 000₽ за человека
9 часов
Групповая
до 14 чел.
Кок-Ору - Храм Неба. Верховья реки Кокоря
Нас ждет насыщенный маршрут по заросшим тропам к верховьям реки Кокоря. Полюбуемся звонкими ручьями и водопадами, поднимемся на плато с невероятными панорамами
Начало: Кемпинг Тыдтуярык. трасса Р-256 (М-52) 871-й км
Расписание: Ежедневно в 9:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
4 000₽ за человека
10 часов
Групповая
до 14 чел.
В гости к Ирбисту. Истоки реки Ирбисту, Южно-Чуйский хребет
Групповая экскурсия в Коше-Агач: Потрясающие виды горного массива и долин ждут вас на высоте 3425 м. Уникальный горный мини-поход без утомительных подъёмов
Начало: Кемпинг Тыдтуярык. трасса Р-256 (М-52) 871-й км
Расписание: Ежедневно в 9:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
5 000₽ за человека
6 часов
Групповая
до 14 чел.
Пустынная история. Урочище Кызылчоль - экскурсия в Коше-Агач
Путешествие в Коше-Агач: Урочище Кызылчоль. Высокогорье и пустыня, внеземные пейзажи и реки. Насладитесь уникальными ландшафтами и дикой природой
Начало: Кемпинг Тыдтуярык. трасса Р-256 (М-52) 871-й км
Расписание: Ежедневно в 9:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
3 500₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Кошу-Агач в категории «Популярные экскурсии»
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