Как добраться до Костромы на самолёте
В Костроме 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Sokerkino» вам не избежать
Список аэропортов Костромы
- Кострома KMWSokerkino
Самые дешёвые билеты в Кострому из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|14.10.2020
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|3 459
|2ч
|20.10.2020
|из 🇷🇺Москвы
|5 433
|20ч 35м (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇷🇺Калининграда
|5 957
|19ч 5м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇷🇺Воронежа
|6 199
|28ч 10м (⇵2)
|21.10.2020
|из 🇷🇺Мурманска
|6 596
|9ч 15м (⇵1)
|14.10.2020
|из 🇷🇺Челябинска
|6 996
|12ч 40м (⇵1)
|18.10.2020
|из 🇷🇺Саратова
|7 097
|6ч 40м (⇵1)
|31.10.2020
|из 🇷🇺Екатеринбурга
|7 357
|23ч 25м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇷🇺Казани
|7 855
|19ч 50м (⇵1)
|22.10.2020
|из 🇷🇺Самары
|7 959
|21ч 40м (⇵1)
|24.10.2020
|из 🇷🇺Владикавказа
|8 132
|22ч 15м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇷🇺Уфы
|8 187
|13ч 20м (⇵1)
|03.11.2020
|из 🇷🇺Ростова-на-Дону
|8 531
|20ч 35м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇷🇺Краснодара
|8 730
|23ч 30м (⇵2)
|22.10.2020
|из Ялты
|8 741
|19ч 55м (⇵1)
|24.10.2020
|из 🇷🇺Сочи
|9 167
|25ч (⇵2)
|23.10.2020
|из 🇷🇺Новосибирска
|9 445
|12ч 20м (⇵1)
|29.10.2020
|из 🇷🇺Омска
|9 460
|38ч 40м (⇵2)
|21.10.2020
|из 🇷🇺Красноярска
|9 693
|13ч 30м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇷🇺Орска
|10 722
|34ч 45м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇷🇺Анапы
|13 132
|53ч 20м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇷🇺Владивостока
|30 606
|17ч 30м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Костромы
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Костромы, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Сочи, Санкт-Петербург, Москва и Ялта
- 14.10.202018.10.2020
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