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Как добраться до Костромы на самолёте

В Костроме 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Sokerkino» вам не избежать

Список аэропортов Костромы

  1. Кострома KMW
    Sokerkino

Самые дешёвые билеты в Кострому из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
14.10.2020из 🇷🇺Санкт-Петербурга3 459
20.10.2020из 🇷🇺Москвы5 43320ч 35м (⇵1)
13.10.2020из 🇷🇺Калининграда5 95719ч 5м (⇵1)
20.10.2020из 🇷🇺Воронежа6 19928ч 10м (⇵2)
21.10.2020из 🇷🇺Мурманска6 5969ч 15м (⇵1)
14.10.2020из 🇷🇺Челябинска6 99612ч 40м (⇵1)
18.10.2020из 🇷🇺Саратова7 0976ч 40м (⇵1)
31.10.2020из 🇷🇺Екатеринбурга7 35723ч 25м (⇵1)
15.10.2020из 🇷🇺Казани7 85519ч 50м (⇵1)
22.10.2020из 🇷🇺Самары7 95921ч 40м (⇵1)
24.10.2020из 🇷🇺Владикавказа8 13222ч 15м (⇵1)
16.10.2020из 🇷🇺Уфы8 18713ч 20м (⇵1)
03.11.2020из 🇷🇺Ростова-на-Дону8 53120ч 35м (⇵2)
13.10.2020из 🇷🇺Краснодара8 73023ч 30м (⇵2)
22.10.2020из Ялты8 74119ч 55м (⇵1)
24.10.2020из 🇷🇺Сочи9 16725ч (⇵2)
23.10.2020из 🇷🇺Новосибирска9 44512ч 20м (⇵1)
29.10.2020из 🇷🇺Омска9 46038ч 40м (⇵2)
21.10.2020из 🇷🇺Красноярска9 69313ч 30м (⇵2)
17.10.2020из 🇷🇺Орска10 72234ч 45м (⇵2)
16.10.2020из 🇷🇺Анапы13 13253ч 20м (⇵2)
16.10.2020из 🇷🇺Владивостока30 60617ч 30м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Костромы, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Сочи, Санкт-Петербург, Москва и Ялта

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