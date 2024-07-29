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для меня настоящим открытием. Сначала инструктор очень подробно рассказала нам, как управлять байдаркой и дала несколько важных советов по технике безопасности. Когда мы отчалили от берега, перед нами открылся потрясающий вид на древние белокаменные стены монастыря. Отдельно хочу отметить высокий уровень организации всего мероприятия. Профессионализм инструкторов, качество снаряжения, четкая навигация! Я настоятельно рекомендую всем, кто приезжает в Кострому, обязательно попробовать, это определенно одно из лучших впечатлений, которые я получила в этом году!