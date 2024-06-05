1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Популярное предложение
Из Костромы в Плёс: путешествие на авто по следам Левитана и купеческой России
Погрузитесь в атмосферу русской глубинки, пройдитесь по слободским улочкам Плёса и узнайте о жизни и творчестве Левитана
Начало: В удобном вам месте
10 июня в 18:00
3 июля в 08:00
7 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Красное-на-Волге и лосиная ферма: эксклюзивное путешествие
Погрузитесь в мир Красного-на-Волге: от ювелирного искусства до лосиной фермы с уникальными впечатлениями
Начало: Приеду за Вами в любое место
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 11 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
Из Костромы в Плёс: живописное путешествие по Залесью
Погрузитесь в атмосферу Залесья, насладитесь красотой пейзажей и вкусом местных деликатесов
Начало: В удобном для вас месте в пределах Костромы
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от 12 600₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Групповая
8 часов
Путешествие в Красное-на-Волге и Плёс - с переправой на пароме
Посетите ювелирную столицу России и откройте для себя тайны Плёса. Уникальные музеи, исторические памятники и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: В центре Костромы
Завтра в 09:00
16 июня в 09:00
39003 510₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Ярославль и Кострома одним днём - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю и культуру Ярославля и Костромы. Уникальные архитектурные шедевры, легенды и купеческие традиции ждут вас
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 11 500₽ за всё до 8 чел.
Групповая
7.5 часов
Город из-под кисти художника: групповая экскурсия в Плёс
Экскурсия для тех, кто ценит уютные городки и живописные виды. Плёс откроет вам свои храмы, старинные постройки и живописные виды с Волги
Начало: В Костроме
Расписание: в четверг и воскресенье в 09:00, в субботу в 11:00 и 13:30
Завтра в 09:00
13 июня в 09:00
2 500₽ за человека
Групповая
7 часов
Из Костромы в Нерехту: живая страница русской истории
Погрузитесь в историю и культуру Нерехты, исследуя её с нами. Откройте город из летописей вместе с профессиональным гидом
Начало: По договоренности
Расписание: в пятницу в 12:30
14 июня в 12:30
21 июня в 12:30
1 900₽ за человека
Групповая
7 часов
Расписание: Суббота в 10:00
2 300₽ за человека
Групповая
7 часов
«Знакомство с Костромой»: однодневный тур
Начало: 10:40 ж/д вокзал г. Костромы
Расписание: См. календарь
27 июля в 10:30
24 авг в 10:30
4 100₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Из Костромы - в великолепное Щелыково (на вашем автомобиле)
Побывать в местах, связанных с жизнью и творчеством великого драматурга А.Н. Островского
12 июня в 08:00
16 июня в 08:00
6 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ГГалина5 июня 2024Хорошая возможность посетить Плес. Организовано все четко, экскурсовод рассказывала увлеченно. Всем довольна.
- ННаталия4 июня 2024Нам все очень понравилось: от самого начала контакта с Мариной, до окончания экскурсии. Точность,корректность, лёгкость в подаче материала, интересные моменты
- ЛЛия3 июня 2024Насыщенная и интересная экскурсия, по красивым местам. Александр не грузил датами, рассказывал легко и интересно! Все организовано отлично. И заранее
- РРоза3 июня 2024Я впервые путешествую с Трипстером, это классный, удобный, понятный сервис. Экскурсии, локации, отели всё нашла благодаря сервису. Были сомнения, но, всё прошло замечательно.
- ЕЕвгения3 июня 2024Отличная экскурсия, рекомендую!
- ООльга28 мая 2024Огромное Спасибо Марине за знакомство с Плёсом! Нам очень понравилось именно всесторонне знакомство с городом. Притом что я маломобильна, Марина
- ААнна23 мая 2024Экскурсия понравилась! Великолепные виды, интересный рассказчик. Немаловажно, что экскурсовод забирает на своей машине из удобного места.
- ЕЕлена20 мая 2024Неплохая экскурсия
- ИИРИНА17 мая 2024Мы просто в восторге от экскурсии! Спасибо Андрею! Все на высшем уровне!! ирина Любимова
- ССветлана17 мая 2024Экскурсией я очень довольна. Впечатлений море! Прекрасный экскурсовод Марина Альбертовна поведала нам очень много интересного и полезного. Город Плёс вдохновляет,
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